Hành trình từ con nghiện trở thành tác giả sách làm dậy sóng thế giới

Trước khi trở thành một trong những tác giả sách bán chạy của The New York Times và có hơn 3,2 triệu người theo dõi trên Instagram, Diego Perez từng có những tháng ngày lạm dụng chất kích thích.

Diego Perez lấy bút danh Yung pueblo, có nghĩa là “những người trẻ tuổi”. Nguồn: lotuswei.

Năm 2011, Diego Perez mới 23 tuổi, độ tuổi đáng lẽ ra nên sống một cuộc đời đầy nhiệt huyết, vậy mà anh lại nằm trên sàn nhà, sợ hãi và chật vật vì thuốc phiện.

Hành trình chuyển hóa của một người trên bờ tuyệt vọng

Vào khoảnh khắc tưởng chừng như sắp chết, anh đột nhiên nhận ra rằng những năm tháng lạm dụng chất kích thích, những cuộc vui chóng vánh hay hành động tìm kiếm khoái lạc chỉ là cách anh chạy trốn khỏi chính mình. Khoảnh khắc đó không chỉ giúp thức tỉnh mà còn thay đổi toàn bộ cuộc sống của anh về sau này. Diego Perez trở thành tác giả sách truyền cảm hứng đã làm dậy sóng Instagram và cả thế giới

Anh chia sẻ: "Tôi đã lạm dụng chất kích thích để ngăn chặn nỗi đau và ẩn mình khỏi thực tại. Những cảm xúc đau buồn và lo âu trong tôi đã gào thét đòi tôi chú ý, nhưng tôi chỉ biết quay lưng đi. Nỗ lực né tránh đó giống như một vách tường ngăn tôi suy ngẫm về tác hại lâu dài mà các loại thuốc phiện sẽ gây ra cho sức khỏe và cuộc sống của mình".

Từ trải nghiệm cá nhân, Diego Perez - với bút danh yung pueblo - đã viết nên cuốn sách Nhẹ nhàng mà sống (Lighter), ghi lại hành trình chuyển hóa của mình, từ một người trên bờ tuyệt vọng trở thành một người tràn đầy tình yêu với cuộc sống. Cuốn sách được yung pueblo triển khai theo một hành trình ba bước: yêu bản thân - chữa lành - kết nối. Mỗi phần đều gắn liền với một tầng phát triển của con người, từ việc đối diện, đến buông bỏ, rồi mở rộng lòng trắc ẩn với thế giới.

Trong phần mở đầu, yung pueblo đã tái định nghĩa khái niệm “yêu bản thân" - một cụm từ đã bị thương mại hóa quá nhiều trên các phương tiện truyền thông. Họ liên tục quảng bá rằng bạn có thể sẽ “hạnh phúc hơn, hài lòng hơn” bằng việc mua một cái gì đó, từ sản phẩm chăm sóc đến các khóa học.

Theo tác giả, việc tự thưởng cho mình những món quà nhỏ hoặc những chuyến đi thư giãn đều có thể được coi là yêu bản thân, nhưng chúng ta không nên nhầm lẫn việc yêu bản thân với chủ nghĩa vật chất. Vật chất không thể giúp bạn cân bằng tâm trí, nhưng không thể chữa lành những tổn thương trong quá khứ.

Theo yung pueblo, việc yêu bản thân bao hàm nhiều phương diện, trong đó có sự trung thực tuyệt đối, khả năng xây dựng thói quen tích cực và thái độ chấp nhận bản thân vô điều kiện. 3 trụ cột này cùng hoạt động cả bên trong lẫn bên ngoài để hình thành và nuôi dưỡng cảm giác yêu bản thân bền vững. Nó giống như việc "tạo dựng nền móng để nâng đỡ toàn bộ kết cấu của ngôi nhà". Một nền móng vững chắc có thể giúp ta vượt qua mọi bão dông.

Tác giả nhìn nhận: "Yêu bản thân là không còn nhìn nhận bản thân kém cỏi hơn người khác, đồng thời vẫn giữ được sự khiêm nhường để không thấy mình vượt trội hơn bất cứ ai. Lợi ích lớn nhất của việc yêu bản thân đến từ những tương tác tích cực giữa bạn với chính mình. Yêu bản thân không chỉ là một kiểu tư duy mà còn là một chuỗi hành động".

Đồng thời, anh nhấn mạnh: "Yêu bản thân là một công việc không có ngày nghỉ phép". Bằng việc yêu bản thân sẽ giúp chúng ta thay đổi, và từ đó tạo ra con người mà mình muốn trở thành.

Sách Nhẹ nhàng mà sống. Ảnh: HQ.

Học cách yêu thương cả 2 mặt tốt - xấu trong bản tính của mình

Nếu "yêu bản thân" là bước đầu quay vào bên trong, thì "chữa lành" là hành trình sâu hơn của sự thay đổi.

Từ trải nghiệm cá nhân cũng như những gì quan sát được, yung pueblo nhận ra tất cả chúng ta đều mang theo một điều gì đó từ quá khứ, có thể là sự căng thẳng, nỗi sợ hay chấn thương thời thơ ấu… cần được chữa lành.

Trong nhiều trường hợp, thay vì nhìn cuộc sống bằng cặp mắt của hiện tại, chúng ta thường chỉ cảm nhận bằng những tiếng vọng tổn thương trong quá khứ. Hậu quả là, ta cứ lặp đi lặp lại những sai lầm cũ, hoặc phóng chiếu những góc cạnh thô ráp bên trong mình lên thế giới bên ngoài. Và chính điều này đang ngăn cản ta tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp.

Để có được thành công như hôm nay, yung pueblo đã đi qua một hành trình chữa lành rất dài. Và anh may mắn tìm thấy sự khởi sắc bằng phương pháp hành thiền Vipassana. Tuy nhiên, anh cũng cho biết rằng mỗi người sẽ có những cách chữa lành khác nhau, không có một phương pháp nhanh chóng, dễ dàng nào có thể áp dụng cho tất cả mọi người.

"Chữa lành không làm tan biến mọi nỗi đau, và quá trình này thường diễn ra chậm rãi, đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn và tận tâm. Nhưng điều khiến hành trình ấy trở nên xứng đáng là ngay cả những tiến bộ nhỏ cũng có thể tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của chúng ta. Khi bạn bắt đầu nói "không" với các thói quen cũ và lựa chọn hành động phù hợp hơn với cảm nhận thật sự của mình, bản chất con người của bạn sẽ bắt đầu tỏa sáng", yung pueblo cho biết.

Khác với những cuốn sách truyền động lực vốn thường khiến độc giả cảm thấy "cần phải tốt hơn", "Nhẹ nhàng mà sống" giúp bạn học cách yêu thương cả hai mặt tốt - xấu trong bản tính của mình. Bởi lẽ, mục đích của chữa lành không phải để trở nên hoàn hảo, mà là để bạn không còn sống trong vô thức nữa. Trong hành trình này, bạn luôn có quyền được yếu đuối, được nghỉ ngơi hoặc bắt đầu lại.

Tác giả tin rằng nếu quá trình chữa lành ở từng cá nhân được mở rộng và nhân lên, nó sẽ tạo nên một sự dịch chuyển trong các kết nối xã hội. "Khi càng có nhiều người tự chữa lành, hành động của chúng ta sẽ trở nên có chủ đích hơn, quyết định của chúng ta sẽ giàu lòng trắc ẩn hơn, suy nghĩ của chúng ta sẽ sáng suốt hơn và tương lai của thế giới sẽ trở nên rực rỡ hơn", yung pueblo nhấn mạnh.