Hành trình trưởng thành của người trẻ LGBT qua truyện dài

Sáng 29/8, MC Hải Linh giới thiệu truyện dài đầu tay, trong đó nhân vật chính được hé lộ là người đồng tính. Tác giả muốn gửi gắm thông điệp về chuyện sống thật với cảm xúc.

Hải Linh tại buổi ra mắt “Gửi tuổi trẻ chúng ta - Sài Gòn, mùa thay gió”, đây là tác phẩm đầu tay được ấp ủ và viết trong hai năm.

Sáng 29/8 tại Đường sách TP.HCM, MC Hải Linh ra mắt tác phẩm Gửi tuổi trẻ chúng ta - Sài Gòn, mùa thay gió. Điểm nhấn trong truyện là nhân vật “Tôi”, một phóng viên trẻ yêu âm nhạc, dần được hé lộ là người đồng tính, mang đến câu chuyện gần gũi với nhiều bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBTQ+.

Tác phẩm được Hải Linh ấp ủ và viết trong hai năm, dựa trên quan sát, trải nghiệm cá nhân và một phần hư cấu. “Đây là một quyển sách chân thật đến mức bất kỳ ai cũng có thể hiểu hơn về một Hải Linh bên ngoài mạnh mẽ, cá tính nhưng lại có thế giới nội tâm nhiều cuộc chiến như rất nhiều bạn trẻ khác”, tác giả chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trong truyện, bốn nhân vật Anh, Tôi, Em và Nhỏ đều không có tên cụ thể. Nhân vật “tôi” được xây dựng với chủ ý không rõ ràng về giới tính ngay từ đầu, chỉ xuất hiện như một phóng viên trẻ đam mê âm nhạc. Qua đến chương hai, độc giả mới nhận ra "Tôi" thuộc cộng đồng LGBTIQ+, chuẩn bị bước vào mối tình tay ba cùng "Anh" và "Em".

Theo Hải Linh, chi tiết này phản ánh hành trình của nhiều người trẻ LGBT khi phải đối diện với rào cản từ gia đình, xã hội. Tác giả nhấn mạnh thông điệp tác phẩm không nằm ở việc “come out” mà là cách người trẻ khẳng định, sống đúng với bản thân.

“Bạn ấy không thú nhận với gia đình rằng mình đồng tính nhưng nỗ lực phát triển bản thân, tạo cho mọi người sự tin tưởng đã thay bạn làm điều đó. Mặt khác, câu chuyện giới tính chỉ là một phần nhỏ trong đời sống và hành trình trưởng thành của mỗi người”, Linh nói.

Tác giả khẳng định bản thân không muốn tô đậm LGBT như một tuyên ngôn mà chỉ mong mọi người sống thật với cảm xúc bản thân. Gửi tuổi trẻ chúng ta - Sài Gòn, mùa thay gió được xuất bản bởi NXB Thế Giới. Tác phẩm hiện có phiên bản sách nói và dự kiến ra mắt phần hai trong thời gian tới.