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Thể thao

Hành động xấu xí của Raphinha

  • Chủ nhật, 15/11/2026 08:19 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Ở trận thua Nhật Bản với tỷ số 2-3 của đội tuyển Brazil hôm 14/11, Raphinha để lại một hình ảnh không mấy đẹp đẽ trong mắt người hâm mộ.

Raphinha để lại hình ảnh xấu xí sau trận thua Nhật Bản.

Raphinha mất bình tĩnh khi Brazil đang bị Nhật Bản dẫn 1-2 trong trận giao hữu tại Singapore. Tiền đạo Barcelona đá văng một chai nước ngoài đường biên khi một cầu thủ Nhật Bản đứng ngay gần, rồi lời qua tiếng lại với tiền vệ Ao Tanaka.

Nhật Bản dẫn 2-0 trước khi Vinicius Junior lập cú đúp, kéo Brazil trở lại thế cân bằng. Đến phút 90+1, Sakamoto Tatsuhiro ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Nhật Bản. Các cầu thủ và ban huấn luyện Brazil lập tức phản ứng, cho rằng Takumi Minamino đã phạm lỗi với Joao Gomes trong tình huống dẫn đến bàn thắng.

Trọng tài Jansen Foo vẫn công nhận bàn thắng. HLV Carlo Ancelotti bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng với trọng tài, còn Raphinha nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực. Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Brazil vây quanh ông Foo, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp.

Với tấm thẻ đỏ này, Raphinha sẽ vắng mặt ở trận giao hữu tiếp theo của Brazil, gặp chủ nhà Singapore ngày 17/11.

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