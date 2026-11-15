CĐV Brazil: ‘Thời đại của Selecao đã hết’

Nhiều CĐV Brazil phản ứng gay gắt sau thất bại 2-3 trước Nhật Bản, cho rằng Selecao không còn tạo được cảm giác áp đảo như trước.

CĐV Brazil phản ứng mạnh sau thất bại 2-3 trước Nhật Bản tại Singapore.

Thất bại trước Nhật Bản tại Singapore khiến mạng xã hội Brazil xuất hiện hàng loạt bình luận bi quan về đội tuyển.

Theo Soccer Digest, nhiều CĐV Brazil sử dụng những cụm từ khá nặng như “thời đại của Selecao đã hết”, “đội tuyển ngày xưa không còn nữa” hay “Brazil đang xảy ra chuyện gì vậy?” sau khi đội bóng của Carlo Ancelotti tiếp tục thua Nhật Bản 2-3.

Phản ứng này không chỉ đến từ tỷ số. Brazil nhập cuộc thiếu chắc chắn, để Takefusa Kubo và Keito Nakamura ghi hai bàn chỉ trong chưa đầy 20 phút đầu. Vinicius Junior sau đó lập cú đúp giúp Selecao gỡ hòa, nhưng Tatsuhiro Sakamoto vẫn ghi bàn quyết định ở phút bù giờ.

Một số CĐV cho rằng Brazil hiện quá phụ thuộc vào khả năng tạo khác biệt của từng cá nhân. Hai bàn vào lưới Nhật đều đến từ những pha dứt điểm đẹp mắt của Vinicius, trong khi lối chơi chung vẫn thiếu sự ổn định.

Nhận xét ấy cũng phần nào trùng với đánh giá từ báo chí Brazil. UOL cho rằng đội bóng của Ancelotti vẫn “lạc lối”, còn Marca của Tây Ban Nha viết rằng Vinicius đã trở lại nhưng Brazil thì chưa. L'Équipe cũng đánh giá hàng thủ Selecao tiếp tục để lộ quá nhiều vấn đề.

Thống kê càng khiến áp lực tăng lên. Brazil đã thua 5 trong 21 trận dưới thời Ancelotti và nhận 21 bàn trong quãng thời gian này. Riêng trước Nhật Bản, Selecao đã thua hai lần với cùng tỷ số 2-3 trong hơn một năm.

Ancelotti lại nhìn trận đấu theo hướng tích cực hơn. Ông cho rằng Brazil chơi tốt trong khoảng 70 phút, phản ứng tốt sau khi bị dẫn 0-2 và hoàn toàn có cơ hội thắng trận. HLV người Italy cũng nhấn mạnh đội đang thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ và vẫn cần thời gian để hoàn thiện bộ khung.

Dù vậy, phản ứng của CĐV cho thấy sự kiên nhẫn đang giảm xuống. Brazil từng tạo cảm giác gần như mặc định phải thắng trước các đối thủ châu Á, nhưng hai thất bại trước Nhật trong thời gian ngắn khiến cách nhìn ấy thay đổi đáng kể.

Selecao vẫn sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu và còn thời gian để điều chỉnh. Tuy nhiên, việc chính CĐV Brazil bắt đầu nhắc đến “một thời đại đã qua” cho thấy sức ép dành cho Ancelotti ngày càng lớn.