'Nhật thắng Brazil giờ là kết quả bình thường'

Một phóng viên Brazil cho rằng việc Nhật Bản đánh bại Selecao giờ không còn tạo cảm giác bất ngờ như trước.

Nhật Bản thắng Brazil 3-2 bằng bàn quyết định của Tatsuhiro Sakamoto ở phút 90+1.

Sau thất bại 2-3 của Brazil trước Nhật Bản tại Singapore, Soccer Digest đăng lại quan điểm của một phóng viên Brazil với nhận xét khá thẳng: vài năm trước, chuyện Nhật thắng "Selecao" là điều khó hình dung, nhưng hiện tại kết quả như vậy đã trở nên dễ chấp nhận hơn.

"Thành thật mà nói, tôi không kỳ vọng nhiều vào tuyển Brazil. Có lẽ nhiều người cũng vậy. Nếu Nhật Bản thắng, đó cũng là kết quả bình thường", cây viết này nhận xét. Anh còn cho rằng Brazil đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất của đội tuyển trong nhiều năm gần đây.

Nhận định ấy xuất hiện sau khi Brazil thua Nhật lần thứ hai trong thời gian ngắn. Trước đó, Nhật Bản từng thắng Selecao 3-2 vào tháng 10/2025. Xen giữa hai trận là chiến thắng 2-1 của Brazil tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Trận tái đấu ở Singapore tiếp tục cho thấy Nhật không còn nhập cuộc với tâm thế chịu trận. Đội bóng của Hajime Moriyasu dẫn 2-0 chỉ sau 19 phút nhờ các bàn của Takefusa Kubo và Keito Nakamura.

Brazil sau đó gỡ hòa bằng hai pha dứt điểm của Vinicius Junior, nhưng Tatsuhiro Sakamoto vẫn ghi bàn quyết định ở phút 90+1, giúp Nhật thắng 3-2.

Brazil đã nhận 21 bàn sau 21 trận dưới thời Carlo Ancelotti.

Các thống kê cũng cho thấy thế trận không còn quá chênh lệch. Brazil kiểm soát bóng 57% và tung ra 16 cú sút, trong khi Nhật có 7 lần dứt điểm. Tuy nhiên, đội bóng châu Á đưa 4 bóng trúng đích và ghi 3 bàn, cho thấy hiệu quả cao hơn trong những thời điểm quyết định.

Nhật cũng chỉ thực hiện 393 đường chuyền so với 547 của Brazil, nhưng họ chơi trực diện hơn và tận dụng tốt những khoảng trống khi Selecao đẩy cao đội hình.

Báo chí Brazil sau trận cũng dành nhiều sự chú ý cho những vấn đề của đội tuyển. UOL chỉ ra "Selecao" đã nhận 21 bàn sau 21 trận dưới thời Carlo Ancelotti, trong khi cách chơi vẫn thiếu sự ổn định và thường phụ thuộc vào những pha xử lý cá nhân của các ngôi sao trên hàng công.

Một cây viết khác của UOL còn đặt câu hỏi Ancelotti sẽ tiếp tục nhận được bao nhiêu sự kiên nhẫn nếu Brazil không sớm cải thiện khả năng tổ chức ở cả hai đầu sân.

Ancelotti lại nhìn trận đấu theo hướng tích cực hơn. Ông cho rằng Brazil chơi tốt sau khoảng 20 phút đầu, duy trì được cường độ và vẫn tạo ra cơ hội để thắng trận.

HLV người Italy cũng nhấn mạnh Nhật Bản hiện là một đội tuyển được tổ chức tốt, có chất lượng và đủ khả năng cạnh tranh với những đối thủ mạnh. Nhận xét này phần nào phản ánh sự thay đổi trong cách Brazil nhìn các đối thủ châu Á.

Hai chiến thắng 3-2 của Nhật trước Brazil trong hơn một năm chưa đủ để đảo ngược hoàn toàn cán cân lịch sử. Tuy nhiên, việc một phóng viên Brazil xem thất bại trước Nhật là "kết quả bình thường" cho thấy cảm giác về khoảng cách giữa hai đội đã thay đổi khá nhiều.