Hành động kỳ lạ của Elon Musk khiến ông Trump đặt câu hỏi

Theo ghi chép của nhà báo Michael Wolff, khi thấy Elon Musk nhảy trên sân khấu với chiếc áo ngắn, Tổng thống Trump đã đặt ra câu hỏi: "Chuyện quái gì đang xảy ra với anh ta vậy?”.

Tỷ phú Elon Musk nhảy lên sân khấu khiến Tổng thống Donald Trump bối rối ở Pennsylvania. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 10 năm ngoái, tỷ phú Elon Musk đã thu hút sự chú ý của dư luận với màn xuất hiện đầy năng lượng trên sân khấu. Theo cuốn sách All or Nothing của nhà báo Michael Wolff, hành động của Musk đã khiến ông Trump phải ngạc nhiên đến mức đặt câu hỏi: “Chuyện quái gì đang xảy ra với anh ta vậy?”

Sự kiện diễn ra tại thành phố Butler (thuộc bang Pennsylvania), một địa điểm có ý nghĩa đặc biệt khi ông Trump từng bị ám sát hụt tại đây vào ngày 13/7. Sau vụ tấn công, tỷ phú Elon Musk tuyên bố ủng hộ ông Trump và xuất hiện lần đầu tại cuộc vận động với vai trò một trong những khách mời quan trọng.

Khi được mời lên sân khấu, người sáng lập Tesla nhảy lên nhiều lần trong sự cổ vũ của đám đông. Ông đội chiếc mũ Make America Great Again màu đen và mặc chiếc áo Occupy Mars. Hành động này vô tình để lộ phần bụng khi vung tay lên cao. Các bức ảnh ghi lại khoảnh khắc trên ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận.

Cuốn sách All or Nothing sẽ chính thức ra mắt vào ngày 25/2. Ảnh: Hachette Australia.

Nhà báo Michael Wolff mô tả phản ứng của ông Trump lúc đó rất bối rối. Không chỉ đặt câu hỏi về trạng thái tinh thần của tỷ phú Elon Musk, ông Trump còn thắc mắc: “Tại sao cái áo của anh ta lại ngắn vậy”.

Bỏ qua khoảnh khắc kỳ lạ đó, tỷ phú Elon Musk tiếp tục thể hiện sự trung thành với cựu Tổng thống khi quyên góp hơn 277 triệu USD cho chiến dịch tranh cử và giữ vai trò cố vấn Nhà Trắng. Ông cũng dẫn dắt lực lượng đặc nhiệm DOGE (Department of Government Efficiency) nhằm tái cấu trúc bộ máy chính phủ.

Thời gian gần đây, Tổng thống Donald Trump bắt đầu thực hiện các biện pháp cắt giảm mạnh nhân sự liên bang theo đề xuất của ông Musk và DOGE. Điều này đã vấp phải sự phản đối dữ dội, kéo theo nhiều vụ kiện. Giới chính trị không khỏi đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa hai nhân vật quyền lực này, đặc biệt khi nhà báo Wolff tiết lộ rằng ông Trump từng chế giễu tỷ phú Elon Musk dù vẫn giữ ông bên cạnh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin tưởng vào những gì tác giả này viết. Cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders từng chỉ trích cuốn sách trước đó của nhà báo Michael Wolff là "chi chít lỗi sai" và mang tính "lá cải". Đáp lại, tác giả cuốn All or Nothing khẳng định ông có đầy đủ bằng chứng để bảo vệ các tuyên bố của mình.