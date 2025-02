Món quà ông Trump tặng Thủ tướng Ấn Độ

Trong cuộc gặp gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tặng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi một bản sao có chữ ký cuốn sách "Our Journey Together" của ông.

Tổng thống Donald Trump tiếp đón Thủ tướng Narendra Modi tại Nhà Trắng hôm 13/2 để thảo luận về thương mại, an ninh và quan hệ song phương giữa Mỹ và Ấn Độ.

Ông Trump tặng sách ảnh có chữ ký của mình cho Thủ tướng Ấn Độ. Ảnh: IANS.

Theo India Today, trong buổi gặp, ông Trump đã tặng ông Modi một bản sao cuốn sách Our Journey Together (tạm dịch: Hành trình của chúng ta), kèm theo chữ ký và lời đề tặng "Mr. Prime Minister, you are great" (Thủ tướng, ngài thật tuyệt vời).

Đây là tập sách ảnh ghi lại nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, giới thiệu hình ảnh từ các sự kiện quan trọng, bao gồm Howdy Modi khi Thủ tướng Modi có chuyến thăm song phương tới Mỹ vào tháng 9/2019.

Trump lật giở cuốn sách, cho Thủ tướng xem những bức ảnh chụp tại cuộc mít tinh Namaste Trump trong chuyến công du Ấn Độ năm 2020 của ông, và một bức ảnh chụp ông cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump trước đền Taj Mahal.

"Thật vinh dự khi được đón Thủ tướng Ấn Độ Modi. Ông ấy là người bạn tuyệt vời của tôi suốt một thời gian dài. Chúng tôi đã có một mối quan hệ tuyệt vời và chúng tôi đã duy trì mối quan hệ này trong suốt nhiệm kỳ 4 năm của mình", Trump nói với các phóng viên.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn nhắc lại mối quan ngại về mức thuế quan cao của Ấn Độ. "Chúng tôi đang đáp trả Ấn Độ", ông nói. "Ấn Độ đánh thuế gì, chúng tôi cũng đánh thuế đó".

Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo đều đồng ý đàm phán thương mại để giải quyết những khác biệt này. Trump đã công bố kế hoạch cho "một số thỏa thuận thương mại tuyệt vời" giữa Mỹ và Ấn Độ.

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Modi đã ca ngợi khả năng lãnh đạo của Trump, tuyên bố, "Một điều mà tôi thực sự đánh giá cao và học được từ Tổng thống Trump là ông ấy luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Giống như ông ấy, tôi cũng luôn đặt lợi ích quốc gia của Ấn Độ trên mọi thứ khác".