Bối cảnh toàn cầu trong tác phẩm mới của Salman Rushdie

Salman Rushdie sẽ xuất bản tập truyện mới "The Eleventh Hour", gồm ba truyện vừa và hai tác phẩm ngắn hơn lấy bối cảnh ở Ấn Độ, Anh và Mỹ, theo The Guardian.

Rushdie bị mất thị lực một bên mắt sau khi bị đâm năm 2022. Ảnh: The New Yorker.

Salman Rushdie sẽ xuất bản một tập truyện mới vào cuối năm nay. Đây là tác phẩm hư cấu đầu tiên mà ông viết kể từ khi bị tấn công tại New York. The Eleventh Hour gồm ba truyện vừa và hai tác phẩm ngắn hơn lấy bối cảnh ở Ấn Độ, Anh và Mỹ, những nơi Rushdie đã từng sống.

"Ba truyện vừa trong tập này đều được viết trong 12 tháng qua, trong đó khám phá những đề tài và địa điểm mà tôi luôn nghĩ đến là cái chết, khu vực Bombay, lời tạm biệt, nước Anh (đặc biệt là Cambridge), sự tức giận, hòa bình, nước Mỹ và cả Goya, Kafka cùng Bosch nữa", Rushdie cho biết.

Ảnh: Vintage.

Trong một câu chuyện, hai người đàn ông ở Chennai, Ấn Độ, phải đối mặt với bi kịch cá nhân được lồng trong bối cảnh thảm họa quốc gia.

Một câu chuyện khác kể về khu phố Bombay trong tiểu thuyết Midnight’s Children năm 1981 của Rushdie, bối cảnh về một nhạc sĩ có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc với một tỷ phú.

Câu chuyện thứ ba, lấy bối cảnh tại một trường đại học Anh, kể về một học giả không thể nghỉ ngơi cho đến khi trả thù được kẻ từng hành hạ mình.

“Tôi rất vui vì các câu chuyện, dù rất khác nhau về bối cảnh, cốt truyện và cách kể, vẫn có sự kết nối với nhau. Tôi đã nghĩ về bộ năm câu chuyện này như một tác phẩm duy nhất và tôi hy vọng độc giả có thể xem và thưởng thức nó theo cùng một cách”, Rushdie chia sẻ.

Theo nhà xuất bản Vintage, đơn vị ra mắt tác phẩm này, cuốn sách “kết nối những nơi [Rushdie] đã lớn lên, sinh sống, khám phá và ra đi. Khi viết cuốn sách này, ông đặt ra những câu hỏi cơ bản mà chúng ta một ngày nào đó sẽ phải đối mặt. Làm thế nào để sinh tồn, thích nghi hoặc cưỡng lại việc bước vào giờ khắc thứ 11, giai đoạn cuối cùng của cuộc đời bạn? Làm thế nào bạn có thể tạm biệt những nơi bạn đã coi là nhà?”

The Eleventh Hour sẽ là cuốn sách đầu tiên của Rushdie kể từ khi xuất bản Knife, một câu chuyện về việc ông bị ám sát vào năm 2022. Knife được ra mắt vào năm ngoái và được rất nhiều độc giả đón nhận. Tác phẩm hư cấu gần đây nhất của ông là Victory City, cuốn tiểu thuyết được xuất bản vào năm 2023. Ông đã hoàn thành tác phẩm này trước khi bị tấn công trên sân khấu ở New York.

Các tiểu thuyết khác của Rushdie bao gồm The Satanic Verses và Quichotte. Ngoài ra, một trong những cuốn cũng rất nổi tiếng của ông là Midnight’s Children, tác phẩm đã giành giải thưởng Booker năm 1981, giải Booker of Bookers năm 1994 và giải Best of the Booker năm 2008. Trước loạt truyện ngắn lần này, Rushdie cũng từng xuất bản một tập truyện ngắn vào năm 1994 có tên là East, West.