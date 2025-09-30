Hành động gây tranh cãi của Diệu Nhi

Hình ảnh đùa giỡn được cho là quá trớn của Diệu Nhi tại Sao nhập ngũ đang vấp phải phản ứng trái chiều từ khán giả.

Tập 8 Sao nhập ngũ 2025 sau khi lên sóng đang vướng phải một số tranh cãi xoay quanh Diệu Nhi. Trong tập này, khi tham gia phần thi đối kháng với Trang Pháp, Diệu Nhi sử dụng "chiêu" thè lưỡi, liên tục liếm vào tay hay mặt đối thủ để gây phân tâm, giành lợi thế. Hành động bất ngờ của Diệu Nhi khiến Trang Pháp giật mình, la lớn "kêu cứu". Ngoài ra, Diệu Nhi còn có hành động bôi nước bẩn lên người khác.

Những hình ảnh này xuất hiện trên sóng truyền hình làm dấy lên tranh cãi trái chiều. Một bộ phận không nhỏ khán giả cho rằng diễn viên Gặp lại chị bầu có hành động đùa giỡn quá trớn, mất vệ sinh và phản cảm. Dù hành động của cô nhằm mục đích tạo ra tình huống vui nhộn, song người xem lo ngại những hình ảnh này không phù hợp khi chiếu rộng rãi, nhất là khi chương trình có cả khán giả nhí theo dõi.

Hành động gây tranh luận của Diệu Nhi trong Sao nhập ngũ.

Song, số khác lại cho rằng đó chỉ là tình huống vui đùa, không nên đánh giá nghệ sĩ quá khắt khe. Những hình ảnh trên xuất hiện trong chương trình cũng chỉ nhằm mục đích giải trí, tạo tiếng cười cho khán giả.

Những ngày qua, trên trang cá nhân với hàng triệu lượt theo dõi, Diệu Nhi tích cực chia sẻ hình ảnh và hành trình của cô tại Sao nhập ngũ 2025. Diễn viên khoe nhiều khoảnh khắc hậu trường, nơi cô và đồng đội đùa giỡn vui vẻ, thể hiện tình cảm gắn kết bên nhau.

Năm nay, Sao nhập ngũ bước vào mùa thứ 16. Chương trình truyền hình thực tế này đánh dấu cột mốc mới với 30 nghệ sĩ - gấp 3 lần quy mô các mùa trước. Trong các tập, dàn nghệ sĩ nhiều lần gặp vấn đề sức khỏe trước các thử thách khắc nghiệt của chương trình. Trong tập 7, Chi Pu cũng xin rút khỏi thử thách lái xe tăng vì có dấu hiệu kiệt sức.