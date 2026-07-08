Hành động gây phẫn nộ của hậu vệ Argentina

Hậu vệ Nahuel Molina vấp phải làn sóng chỉ trích sau tình huống va chạm với Emam Ashour trong trận đấu giữa Argentina và Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 khuya 7/7.

Molina có hành động xấu xí với Ashour.

Phút 43 trên sân Atlanta, trong nỗ lực tranh chấp với Ashour, Molina dường như đã vung tay trúng mặt tiền vệ của Ai Cập. Tuy nhiên, trọng tài Francois Letexier không cắt còi và trận đấu vẫn tiếp tục.

Điều khiến người hâm mộ bức xúc là tình huống này gần như không được nhắc đến trong phần tường thuật trực tiếp của một số kênh truyền hình, đồng thời cũng không có dấu hiệu cho thấy tổ VAR yêu cầu trọng tài xem lại pha bóng. Molina không phải nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ ông Letexier.

Sau tình huống này, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt ý kiến chỉ trích công tác điều hành của tổ trọng tài. Nhiều CĐV nhận định hành động của Molina là một pha đánh nguội, đủ cơ sở để phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Một số tài khoản còn đặt câu hỏi vì sao VAR không can thiệp, trong khi công nghệ này đã được sử dụng nhiều lần ở trận đấu để xem xét các tình huống gây tranh cãi khác.

Theo nhiều CĐV, cách điều hành của trọng tài Letexier khiến Ai Cập chịu nhiều bất lợi và làm dấy lên nghi ngờ về tính nhất quán trong việc áp dụng VAR.

Đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và tổ trọng tài vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào liên quan đến tình huống gây tranh cãi của Molina. Trong khi đó, đoạn video ghi lại pha va chạm tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng tranh luận gay gắt từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

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