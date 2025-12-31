Hành động gây phẫn nộ của Amorim

Động thái thay người của Ruben Amorim sau những tiếng la ó từ khán giả tại Old Trafford có thể khiến HLV này mất dần lòng tin từ người hâm mộ.

Amorim bị chỉ trích vì cách thay người.

Rạng sáng 31/12, MU để Wolves cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà ở vòng 19 Premier League. Ngay tại Old Trafford, "Quỷ đỏ" trình diễn thứ bóng đá thiếu cảm hứng khi không thể đánh bại Wolves, đội bóng có thể được xem là tệ nhất lịch sử Premier League.

Các CĐV có mặt ở khán đài nổi tiếng Stretford End gần như chịu hết nổi khi trận đấu với Wolves chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa sẽ kết thúc. Những tiếng hô đòi MU chơi tấn công vang lên khắp sân Old Trafford ở những thời điểm cuối trận.

Thế nhưng, phản ứng của HLV Amorim trước những tiếng hô tấn công từ CĐV là quay sang băng ghế dự bị, đưa Leny Yoro vào thay Ayden Heaven ở phút 75. Việc thay một trung vệ này (Heaven) bằng một trung vệ khác (Yoro) khi đội nhà đang cần tìm bàn thắng, trong khi các tài năng tấn công trẻ Shea Lacey và Chido Obi vẫn ngồi nguyên trên ghế dự bị, là hành động gây phẫn nộ với nhiều cổ động viên MU.

Việc chơi thận trọng như vậy trước một đội chỉ có 2 điểm sau 18 trận như Wolves thật sự khiến các CĐV MU tức giận. Động thái thay người từ Amorim giúp Wolves ổn định thế trận, thậm chí ép sân đội chủ nhà ở những phút cuối.

MU khởi đầu ổn trước Wolves, thậm chí có bàn dẫn trước. Nhưng cách họ không thể làm chủ thế trận và tiếp tục dồn ép đối thủ thật khó hiểu. Đây thường là đặc trưng của một HLV ưu tiên hệ thống phòng ngự, và cảm giác như Amorim chưa rút ra bài học.

