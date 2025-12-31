Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hành động gây phẫn nộ của Amorim

  • Thứ tư, 31/12/2025 07:48 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Động thái thay người của Ruben Amorim sau những tiếng la ó từ khán giả tại Old Trafford có thể khiến HLV này mất dần lòng tin từ người hâm mộ.

Amorim bị chỉ trích vì cách thay người.

Rạng sáng 31/12, MU để Wolves cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà ở vòng 19 Premier League. Ngay tại Old Trafford, "Quỷ đỏ" trình diễn thứ bóng đá thiếu cảm hứng khi không thể đánh bại Wolves, đội bóng có thể được xem là tệ nhất lịch sử Premier League.

Các CĐV có mặt ở khán đài nổi tiếng Stretford End gần như chịu hết nổi khi trận đấu với Wolves chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa sẽ kết thúc. Những tiếng hô đòi MU chơi tấn công vang lên khắp sân Old Trafford ở những thời điểm cuối trận.

Thế nhưng, phản ứng của HLV Amorim trước những tiếng hô tấn công từ CĐV là quay sang băng ghế dự bị, đưa Leny Yoro vào thay Ayden Heaven ở phút 75. Việc thay một trung vệ này (Heaven) bằng một trung vệ khác (Yoro) khi đội nhà đang cần tìm bàn thắng, trong khi các tài năng tấn công trẻ Shea Lacey và Chido Obi vẫn ngồi nguyên trên ghế dự bị, là hành động gây phẫn nộ với nhiều cổ động viên MU.

Việc chơi thận trọng như vậy trước một đội chỉ có 2 điểm sau 18 trận như Wolves thật sự khiến các CĐV MU tức giận. Động thái thay người từ Amorim giúp Wolves ổn định thế trận, thậm chí ép sân đội chủ nhà ở những phút cuối.

MU khởi đầu ổn trước Wolves, thậm chí có bàn dẫn trước. Nhưng cách họ không thể làm chủ thế trận và tiếp tục dồn ép đối thủ thật khó hiểu. Đây thường là đặc trưng của một HLV ưu tiên hệ thống phòng ngự, và cảm giác như Amorim chưa rút ra bài học.

Pha kiến tạo khó tin ở CAN Cup 2025 Rạng sáng 31/12, Kakuta có pha giật gót kiến tạo ngẫu hứng trong chiến thắng 3-0 của CHDC Congo trước Botswana ở lượt trận thứ ba bảng D CAN Cup 2025.

Đội bóng tý hon tạo kỳ tích ở CAN Cup

Tanzania lần đầu tiên lọt vào vòng 16 đội Cúp các quốc gia châu Phi (CAN Cup) 2025 dù chưa thắng nổi một trận nào trong lịch sử giải đấu.

7 giờ trước

CĐV MU nổi giận

Rạng sáng 31/12, tiếng huýt sáo và la ó vang vọng khắp Old Trafford sau khi Manchester United hòa thất vọng 1-1 trước Wolves ngay trên sân nhà ở vòng 19 Premier League.

8 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Ruben Amorim MU

    Đọc tiếp

    MU di lui vi mot quyet dinh sai hinh anh

    MU đi lùi vì một quyết định sai

    1 giờ trước 13:00 31/12/2025

    0

    Trận hòa Wolves không chỉ khiến Manchester United lỡ cơ hội bứt phá. Nó còn đặt Ruben Amorim trước câu hỏi then chốt: vì sao ông lại tự từ bỏ phương án vừa giúp đội bóng giành chiến thắng?

    Arsenal gui loi tuyen bo cho cuoc dua vo dich hinh anh

    Arsenal gửi lời tuyên bố cho cuộc đua vô địch

    2 giờ trước 12:00 31/12/2025

    0

    Chiến thắng 4-1 trước Aston Villa không chỉ giúp Arsenal khép lại năm 2025 ở ngôi đầu Premier League, mà còn cho thấy “Pháo thủ” trưởng thành: lạnh lùng hơn, chắc chắn hơn và đủ tàn nhẫn để trừng phạt đối thủ khi cơ hội đến.

    Ronaldo cham dut ky luc vi dai hinh anh

    Ronaldo chấm dứt kỷ lục vĩ đại

    3 giờ trước 11:00 31/12/2025

    0

    Cristiano Ronaldo khép lại năm 2025 bằng trận đấu đặc biệt, nơi cảm xúc thăng hoa đan xen cùng dấu mốc không mong muốn trong sự nghiệp lẫy lừng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý