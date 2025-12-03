Hành động dứt khoát giúp vợ chồng trẻ thoát cảnh đi ở thuê cả đời

Sau nhiều năm băn khoăn vì nỗi lo vay ngân hàng quá lớn, vợ chồng trẻ ở thuê tại TP.HCM quyết định chọn gói vay siêu dài hạn, từ đó mở ra cơ hội an cư tưởng chừng không thể.

Nhiều gia đình trẻ thoát cảnh ở thuê nhờ có chiến lược mua nhà đúng đắn. Ảnh minh họa: Dwi Setyo/Pexels.

Vợ chồng anh Nguyễn Quân và chị Trần Hạnh (hiện ở thuê tại phường Tân Phú, TP.HCM) kết hôn đã 4 năm, thu nhập hai vợ chồng khoảng 42-45 triệu đồng/tháng. Suốt nhiều năm đi làm, cả hai gần như chỉ đủ chi tiêu và dành dụm được hơn 300 triệu đồng - quá nhỏ so với giá căn hộ trung cấp tại TP.HCM hiện dao động 2- 3,5 tỷ đồng .

Trong khi tiền thuê nhà liên tục tăng, mỗi năm thêm 5-10%, bài toán mua nhà với họ vẫn giậm chân tại chỗ vì “không dám vay nhiều”.

“Chúng tôi từng tính vay 20-25 năm, nhưng nhẩm số tiền phải trả hàng tháng là toát mồ hôi. Sợ nhất là lỡ có biến cố gì thì chìm trong khoản nợ”, anh Quân nhớ lại.

Tâm lý này không hiếm. Trong bối cảnh giá nhà tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập, nhiều cặp vợ chồng trẻ rơi vào vòng lặp: tiền thuê tăng - tích lũy không theo kịp - mua nhà trở thành giấc mơ xa vời.

Bước ngoặt đến khi vợ chồng anh Quân biết đến gói vay siêu dài hạn do HDBank triển khai. Đây là ngân hàng đầu tiên đưa ra thời hạn vay lên đến 50 năm, cho phép khách hàng kéo dài thời gian trả nợ để giảm đáng kể áp lực hàng tháng.

Gói vay còn có các ưu điểm đặc biệt hấp dẫn với người trẻ: lãi suất từ 4,5%/năm, ân hạn gốc tối đa 5 năm, cho vay đến 90% giá trị tài sản bảo đảm.

“Điều làm chúng tôi thay đổi suy nghĩ chính là thời hạn 50 năm. Nghĩ đến việc khoản trả hàng tháng giảm mạnh, chúng tôi cảm giác việc mua nhà không còn ‘quá sức’ như trước”, chị Hạnh chia sẻ.

Theo tính toán của hai vợ chồng, nếu vay 2 tỷ đồng trong 20-25 năm, họ phải trả khoảng 17-20 triệu đồng/tháng - một con số dễ gây “ngộp thở” với gia đình có con nhỏ.

Nhưng khi chuyển sang mô hình vay 50 năm: khoản trả hàng tháng giảm xuống chỉ còn khoảng 60-65% so với vay 25 năm. Nhờ ân hạn gốc 5 năm, giai đoạn đầu họ chỉ trả lãi, giảm bớt áp lực tài chính vốn nặng nề khi nuôi con nhỏ.

Việc được vay đến 90% giá trị tài sản bảo đảm giúp họ không cần gom góp quỹ tiết kiệm quá lớn ban đầu.

“Khi thấy con số cụ thể, vợ chồng tôi quyết định luôn. Nếu cứ đứng yên, có khi 5 năm nữa giá nhà lại tăng thêm vài trăm triệu, còn mình thì vẫn đi thuê”, anh Quân nói.

Các chuyên gia cho rằng với nhóm người trẻ, điều khiến họ mãi xa căn nhà không phải thu nhập thấp, mà là tâm lý chần chừ, sợ áp lực vay. Các gói vay siêu dài hạn giúp “gỡ nút thắt” này, bằng cách dàn đều trách nhiệm tài chính và giảm tải trong những năm đầu.

Thời hạn 50 năm kết hợp lãi suất từ 4,5%/năm và ân hạn gốc là giải pháp phù hợp thực tế thị trường Việt Nam, nơi giá nhà liên tục leo thang. Người trẻ có thu nhập ổn định nên tận dụng điều kiện này để thoát cảnh đi thuê kéo dài.

Gần đây, vợ chồng anh Quân đã đặt cọc một căn hộ 2 phòng ngủ tại phường Tân Phú, dự kiến nhận nhà vào năm 2026. “Cảm giác nhẹ người vì cuối cùng mình cũng có điểm tựa. Nếu không quyết ngay lúc này, chắc gia đình tôi còn loay hoay thêm nhiều năm nữa”, anh nói.

Với họ, quyết định dứt khoát ấy không chỉ giúp có một mái nhà, mà còn mở ra tương lai tài chính ổn định hơn - điều mà họ từng nghĩ “không dành cho những người trẻ chỉ có vài trăm triệu tiết kiệm”.