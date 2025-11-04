Hành động đẹp của Real Madrid trước thềm đại chiến Liverpool

HLV Xabi Alonso và Trent Alexander Arnold đại diện cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đến đặt vòng hoa tưởng nhớ Diogo Jota.

Một ngày trước trận đấu tại Anfield, HLV Xabi Alonso, huyền thoại Emilio Butragueno, Trent Alexander Arnold và trung vệ trẻ Dean Huijsen xuất hiện ở đài tưởng niệm Diogo Jota bên ngoài sân Anfield.

Trent đại diện Real tưởng nhớ Jota.

Cựu hậu vệ của "Lữ đoàn đỏ" đặt hoa, một chiếc tay cầm chơi game màu đỏ và gửi thông điệp xúc động đến người đồng đội cũ: "Bạn của tôi, chúng tôi nhớ anh rất niều. Ký ức về anh và Andre (em trai Diogo) sẽ sống mãi. Tôi sẽ luôn nhớ về những khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Tôi sẽ nhớ về anh từng ngày. Số 20 vĩnh cửu của Liverpool sẽ không bao giờ cô đơn".

Trent Alexander-Arnold chuẩn bị có lần trở lại Anfield đầu tiên kể từ khi gia nhập Real Madrid. Anh đập tan tin đồn chưa bình phục chấn thương bằng việc xuất hiện trên băng ghế dự bị của Real ở 2 trận vừa qua. Lần ra sân gần nhất của Alexander-Arnold cho đội bóng mới là trong trận gặp Marseille, cũng tại Champions League vào ngày 16/9. Tuyển thủ Anh chấn thương gân kheo chỉ sau ba phút thi đấu tại Bernabeu.

Theo The Athletic, Alexander-Arnold vẫn chưa có thể trạng tốt nhất. Vì vậy, khả năng đá chính của cầu thủ sinh năm 1999 là khá thấp. Với việc hậu vệ kỳ cựu Dani Carvajal cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương, Federico Valverde có thể sẽ được HLV Xabi Alonso bố trí thi đấu trong vai trò hậu vệ phải.

Trận đấu giữa Liverpool và Real Madrid diễn ra lúc 3h ngày 5/11. Ở lần gần nhất hành quân đến Anfield, Real đã thua 0-2.