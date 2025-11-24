Hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ cao kỷ lục

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm trên 30% tổng kim ngạch và đóng vai trò dẫn dắt triển vọng thương mại năm 2026.

Kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mỹ vượt 126 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang thị trường Mỹ đã vượt 126 tỷ USD , mức cao nhất từ trước tới nay và tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, kỷ lục trên đến từ việc mở rộng đồng loạt ở các nhóm hàng chủ lực. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn, đặc biệt ở các ngành điện tử, máy móc và công nghệ.

Cụ thể, trong 10 tháng qua, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Mỹ đạt hơn 34 tỷ USD (+78%), tương ứng mức tăng gần 15 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu máy móc và thiết bị cũng duy trì đà tăng 9% lên 19,6 tỷ USD ; điện thoại và linh kiện tăng nhẹ lên 9 tỷ USD sau 2 năm chững lại.

Ngoài máy móc, thiết bị và phụ tùng, sự bứt phá của nhóm đồ chơi và dụng cụ thể thao cũng đang tạo nên thay đổi lớn trong cơ cấu xuất khẩu.

Sau khi nhiều doanh nghiệp Mỹ dịch chuyển đơn hàng khỏi Trung Quốc, nhóm này ghi nhận mức tăng hơn 255%, từ 1,47 tỷ USD lên 5,24 tỷ USD .

Song song đó, các nhóm hàng tiêu dùng như gỗ và sản phẩm gỗ đạt 7,8 tỷ USD (+6%), trong khi phương tiện vận tải và phụ tùng tăng gần 11%.

Mặt khác, xuất khẩu rau quả sang Mỹ tăng 59%, cà phê tăng hơn 61% nhờ giá thế giới cao và sản phẩm cao su tăng 51%.

Đáng chú ý, sau giai đoạn giảm sâu kéo dài, ngành thủy sản Việt Nam cũng đã phục hồi với kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tăng gần 8%, trong bối cảnh tồn kho tại Mỹ giảm mạnh và nhu cầu sản phẩm cao cấp khởi sắc trở lại.

Trong bức tranh xuất khẩu đầy tích cực trên, dệt may nổi lên là ngành chịu tác động mạnh bởi thuế quan từ tháng 9 nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng tích cực, với trị giá xuất khẩu 14,8 tỷ USD từ đầu năm (+11%).

Điều này thể hiện rõ qua kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp trong ngành.

Theo đó, trong quý III, Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Vinatex (UPCoM: VGT) ghi nhận doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng , tăng 10% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Đây cũng là lần đầu tiên tập đoàn vượt mốc 5.000 tỷ đồng doanh thu trong một quý.

Theo các hiệp hội ngành hàng, Mỹ đang gia tăng điều tra phòng vệ thương mại, đặc biệt ở sản phẩm gỗ, kim loại và dệt may; đồng thời áp tiêu chuẩn môi trường và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp Việt Nam duy trì khả năng thích ứng, từ nâng chuẩn minh bạch nguyên liệu đến đầu tư sản xuất xanh; nhiều ngành như điện tử, máy móc, giày dép, dây cáp điện, đồ chơi và các ngành nông thủy sản chất lượng cao có thể tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt.