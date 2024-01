Hàng trăm nghìn học sinh phải nghỉ học để tránh rét

Các tỉnh, thành miền Bắc chìm sâu trong giá rét. Nhiều địa phương thông báo cho hàng trăm nghìn học sinh nghỉ học.

Các tỉnh, thành phía Bắc, Bắc Trung Bộ đang bước vào đợt rét đậm, rét hại. Ảnh: Phạm Thắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm ngày 24/1, 25 tỉnh, thành tại Bắc Bộ, nhiệt độ đã giảm sâu xuống dưới 10 độ C. Nhiều vùng núi cao đã xuất hiện băng giá dày đặc. Tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã ghi nhận mức nhiệt độ giảm xuống còn -2,9 độ C.

Rét đậm, rét hại, nhiều địa phương đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Trao đổi với Tri thức - Znews, ông Bế Đoàn Trọng, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Lạng Sơn, cho biết hiện toàn tỉnh có 269 trường mầm non và tiểu học cho học sinh nghỉ học, tổng cộng 92.000 em. Bên cạnh việc cân nhắc cho học sinh nghỉ, nhiều trường tại tỉnh này linh hoạt tổ chức học trực tuyến để đảm bảo kiến thức cho học sinh.

Tương tự, tại Hải Phòng, trong các ngày 23/1 và 24/1, nhiệt độ ngoài trời lúc 6h lần lượt là 8 độ C và 8,3 độ C. Để đảm bảo sức khoẻ, học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố phải nghỉ học.

Ông Trần Tiến Chinh - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hải Phòng - cho biết ngày 23/1, hơn 100.300 trẻ mầm non, hơn 166.000 học sinh tiểu học phải nghỉ học. Tương tự, ngày 24/1, con số này lần lượt là hơn 99.700 trẻ mầm non và hơn 170.500 học sinh tiểu học.

Trường hợp học sinh vẫn đến trường, các trường chủ động phân công, bố trí giáo viên, nhân viên quản lý, chăm sóc học sinh chu đáo, an toàn. Theo thống kê từ các Phòng GD&ĐT trên địa bàn, ngày 24/1, hơn 24.400 trẻ mầm non và 7.800 học sinh tiểu học vẫn đến trường.

Tại Hòa Bình, 190 trường cho học sinh nghỉ học, trong đó có 113 trường mầm non, 27 trường tiểu học, 7 trường THCS (ở huyện Đà Bắc, Mai Châu), 43 trường TH&THCS (cho khối tiểu học nghỉ).

Theo Sở GD&ĐT Lào Cai, tính đến 9h ngày 24/1, toàn tỉnh có 96 trường với hơn 32.000 học sinh nghỉ học để tránh rét.

Cụ thể, huyện Bát Xát có 3 trường với 824 học sinh; thị xã Sa Pa có 26 trường với 10.929 học sinh; huyện Bắc Hà có 30 trường với 9.669 học sinh; huyện Si Ma Cai có 37 trường với 10.975 học sinh.

Các đơn vị còn lại vẫn tổ chức dạy và học bình thường, đồng thời tăng cường các biện pháp chống rét cho học sinh.

Sở GD&ĐT Lào Cai yêu cầu các trường có học sinh bán trú phải kiểm tra, rà soát, bổ sung chăn, áo ấm, chỗ ngủ đảm bảo kín và ấm áp cho học sinh. Các trường mầm non, tiểu học có nước ấm để phục vụ, chăm sóc các cháu; đảm bảo chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn hợp lý trong những ngày rét đậm, rét hại.

Tính đến ngày 24/1, toàn tỉnh Sơn La đã có 139 trường học các khối mầm non, tiểu học và THCS cho hơn 56.000 học sinh nghỉ học tránh rét. Khối THPT có 36 học sinh nghỉ học.

Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu cho biết do nhiệt độ trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm sâu, ngày 24/1, toàn tỉnh có 70 trường học với hơn 27.700 học sinh được cho nghỉ học để tránh rét.

Trong đó, khối mầm non có 31 trường với hơn 10.600 trẻ, khối tiểu học có 27 trường với 14.500 học sinh, khối THCS có 12 trường với hơn 2.500 học sinh.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu, đợt không khí lạnh kéo dài đến hết ngày 26/1, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến 5-7 độ C, vùng núi cao 3-5 độ C, có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái cũng thông tin ngày 24/1, toàn tỉnh có 5.844 học sinh nghỉ nghỉ học tránh rét. Tại huyện Trạm Tấu, 4.115 học sinh mầm non và tiểu học ở các xã vùng cao được cho nghỉ học do nhiệt độ xuống dưới 8 độ C. Tại các khu vực có nền nhiệt độ cao hơn, học sinh đi học bình thường.

Ở huyện Mù Cang Chải, 968 trẻ mầm non nghỉ học và huyện Lục Yên là 761 trẻ.

Tại Hà Nội, nhiều trường đồng loạt thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 23/1, một số trường chủ động điều chỉnh giờ vào học muộn hơn. Các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày rét đậm, rét hại.

Ngoài thông báo cho học sinh nghỉ học, nhiều trường tạo điều kiện cho phụ huynh, bố trí giáo viên quản lý, chăm sóc trẻ theo thời gian học như bình thường. Các trường chuẩn bị đệm ấm, khăn ấm, nước ấm, điều hòa hai chiều để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Cơ quan khí tượng cho biết đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 28/1. Vùng núi cao còn có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ C.

Ngày 23/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các tỉnh thành miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ hướng dẫn người dân phòng chống rét, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế.

Cơ quan chức năng của địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến thời tiết và thông báo, hướng dẫn nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm an toàn cho người, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.