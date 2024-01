Phụ huynh thấp thỏm ‘canh’ thời tiết cho con đi học

Từ chiều qua tới 6h sáng nay, nghe thông tin dự báo Hà Nội rét 7-10 độ, nhiều phụ huynh thấp thỏm “canh” thời tiết để xem trẻ có được nghỉ học hay không.

Nhiều trường chủ động ra thông báo lùi giờ học để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Ảnh: Minh Hiền.

Theo dự báo thời tiết, từ ngày 22/1, Bắc Bộ “rét chồng rét”, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 10 độ C. Từ đêm qua, trên các nhóm lớp, phụ huynh thấp thỏm theo dõi tình hình thời tiết để xem con có phải đi học hay không.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết trước đó nhà trường thông báo trong mấy ngày tới, miền Bắc rét đậm, rét hại. Phụ huynh theo dõi bản tin thời tiết 6h hàng ngày để chủ động trong việc cho con nghỉ học.

“6h hôm nay, hai mẹ con cũng dậy sớm 'canh' thời tiết trên VTV. Nhưng theo thông báo, nhiệt độ của Hà Nội là hơn 14 độ C, các con vẫn đi học bình thường”, chị Huyền nói.

Thời tiết lạnh giá, trẻ vẫn phải ra ngoài đường đi học, chị Huyền đề xuất “bớt tháng nghỉ hè để học sinh được nghỉ đông”.

“Thời tiết lạnh cóng, con đang trong chăn phải dậy sớm đi học rất tội. Đến phụ huynh còn không muốn dậy nữa là trẻ nhỏ”, chị Huyền nói.

Giống như chị Huyền, chị Đào Thị Hạnh (Đống Đa, Hà Nội) sáng nay cũng phải giao cho chồng nhiệm vụ dậy từ 6h theo dõi bản tin thời tiết. Mặc dù cả hai con học tiểu học đều không được nghỉ, nhưng chị Hạnh không quá lo lắng khi trẻ đi học trong thời tiết này.

“Ở lớp có điều hòa nên các con đi học vẫn ấm. Hai đứa nghỉ học lại đau đầu hơn vì không sắp xếp được ai trông khi bố mẹ đi làm, thậm chí phụ huynh phải thay phiên nhau nghỉ làm trông con”, chị Hạnh nói.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, nhiều trường chủ động ra thông báo lùi giờ học để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Trường THPT Chúc Động (Chương Mỹ, Hà Nội) từ tối qua đã thông báo tới học sinh toàn trường về việc điều chỉnh giờ vào học sang 8h20, tức muộn hơn so với lịch thông thường 50 phút do thời tiết rét đậm.

Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân) cũng lùi giờ học muộn hơn 20 phút so với thời khóa biểu cũ. Điều này, theo nhà trường, giúp phụ huynh bớt thấp thỏm hay phải vất vả đưa con đến trường từ sáng sớm.

Cũng trong sáng nay, tại Lạng Sơn, nhiều trường học thông báo cho học sinh nghỉ với thời tiết xuống dưới 10 độ C. Tại trường Tiểu học Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ (Chi Lăng), do trời rét đậm dưới 10 độ C kèm mưa, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhà trường cho các em nghỉ học. Nhà trường cho biết trong tuần nếu thời tiết có chuyển biết tốt, trường sẽ thông báo sau.

Tại trường Tiểu học Đông Kinh (thành phố Lạng Sơn), trong các ngày 22-24/1, do thời tiết mưa lạnh, nhiệt độ giảm sâu nên nhà trường cho học sinh học trực tuyến tại nhà để đảm bảo sức khỏe.

Tại Hà Nội, trong hôm qua (21/1), Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ thông tin dự báo thời tiết vào 6h hàng ngày, các trường học trên địa bàn thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục theo dõi thông tin nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình “Chào buổi sáng” trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình “Hà Nội buổi sáng” trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6h hàng ngày.

Căn cứ vào thông tin này, hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Đặc biệt, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Các trường phối hợp cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm.

Nhà trường không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét; đồng thời tăng cường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn, bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.