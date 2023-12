Miền Bắc rét đậm, học sinh nhiều nơi tạm dừng đến trường

Miền Bắc đang bước vào những ngày rét đậm, rét hại, nhiều địa phương đã ra văn bản hướng dẫn cho học sinh nghỉ học nếu nhiệt độ xuống quá thấp.

Các tỉnh, thành phía Bắc, Bắc Trung Bộ đang bước vào đợt rét đậm, rét hại. Ảnh: Phạm Thắng.

Miền Bắc đang trong cao điểm của đợt rét đậm, rét hại. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 22/12, nhiều nơi ở miền Bắc nhiệt độ giảm sâu.

Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ đo được lúc 6h là -2,2 độ C, tại Sa Pa (Lào Cai) là 3,8 độ C, Cao Bằng 6,5 độ C, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 8,9 độ C và Hà Nội là 12 độ C...

Dự báo, đêm nay, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất trong đợt rét này. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhiều địa phương đã đưa ra văn bản hướng dẫn cơ sở giáo dục cho trẻ nghỉ học khi nhiệt độ xuống quá thấp.

Tại Hải Phòng, ngày 21/12, Sở GD&ĐT đã có văn bản quy định học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C; học sinh THCS được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C. Đối với học sinh độ tuổi THPT không quy định.

Căn cứ thông tin dự báo thời tiết vào 6h hàng ngày phát trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV1), nhà trường quyết định cho học sinh nghỉ học theo quy định trên.

Sở GD&ĐT lưu ý các trường cần thông báo rõ quy định nghỉ học qua các kênh thông tin gồm: Cổng thông tin điện tử của đơn vị, các nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook...),loa truyền thanh của nhà trường, của phường, xã; niêm yết thông báo ngoài cổng trường...

Ngoài ra, trong thời gian thời tiết rét đậm, rét hại, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị phối hợp kiểm tra, sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Trong khi đó, để đảm bảo sức khỏe và phòng, chống rét cho học sinh, Sở GD&ĐT Nam Định yêu cầu các đơn vị giáo dục cho trẻ nghỉ học, học sinh chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang trực tuyến khi thời tiết rét đậm, rét hại.

Cụ thể, trẻ em mầm non nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Học sinh tiểu học chuyển sang học trực tuyến khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C.

Học sinh THCS, THPT chuyển sang học trực tuyến khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Nam Định cũng yêu cầu trong những ngày rét đậm, rét hại, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các cơ sở giáo dục có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm.

Trường hợp học sinh đến trường muộn vì thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.

Hà Nội cũng là một trong số những địa phương cho phép học sinh nghỉ học trước đợt không khí lạnh.

Theo đó, trẻ mầm non, học sinh tiểu học được nghỉ nếu trời rét dưới 10 độ C, còn THCS dưới 7 độ C.

30 quận, huyện được yêu cầu kiểm tra và kịp thời sửa chữa phòng học, phòng chức năng để tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Với các trường tổ chức bán trú, đồ ăn phải nóng sốt, chỗ nghỉ trưa đủ ấm.

Những ngày trời rét, các trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời. Nhà trường phải phối hợp với phụ huynh, nhắc các em mặc ấm và không bắt buộc mặc đồng phục trong những ngày này.

Nhiều tỉnh, thành hướng dẫn cơ sở giáo dục cho trẻ nghỉ học khi nhiệt độ xuống quá thấp. Ảnh: Thạch Thảo.

Trước đó, ở Yên Bái, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các đơn vị giáo dục trên toàn tỉnh theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về tình hình và diễn biến của không khí lạnh gây rét đậm, rét hại để chủ động xây dựng phương án ứng phó.

Các đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhất là trẻ mầm non, học sinh tiểu học. Nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm. Hạn chế cho học sinh ra ngoài trời lạnh.

Các trường vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú chuẩn bị đầy đủ chăn, màn, quần áo cho học sinh đảm bảo đủ ấm.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới mức quy định.

Tại Lạng Sơn, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các phòng GD&ĐT, trường học, trung tâm trên toàn tỉnh theo dõi các bản tin thời tiết, căn cứ vào điều kiện thực tế của trường, diễn biến thời tiết từng vùng để xem xét cho học sinh nghỉ học.

Trẻ mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Học sinh THCS tạm dừng đến trường ở thời tiết dưới 7 độ C. Học sinh THPT có thể nghỉ học khi nhiệt độ dưới 6 độ C.

Nếu thời tiết lạnh vào buổi sáng (chưa đến mức nghỉ học), các trường có thể chủ động lùi tiết học muộn hơn và điều chỉnh lịch học; đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong các buổi học thể dục, không nên tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời khi thời tiết rét đậm.