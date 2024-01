Hà Nội tiếp tục rét đậm, nhiều trường chuyển sang học trực tuyến

Nhiệt độ tại Hà Nội sáng sớm nay là 9,2 độ C. Như vậy, hôm nay sẽ là ngày thứ hai học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học để tránh rét, đảm bảo sức khỏe.

Nhiều trường cho trẻ học online vì lạnh. Ảnh: M. N.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, với nền nhiệt này, trẻ mầm non và học sinh tiểu học tiếp tục được nghỉ học. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết tỷ lệ trẻ mầm non, học sinh đi học trong ngày 23/1 có sự chênh lệch đáng kể giữa các địa bàn, trong đó có những nơi cao đến 80%, song cũng có nơi đạt 30%.

Các trường mầm non, tiểu học đều có phương án quản lý, chăm sóc học sinh trong trường hợp gia đình có nguyện vọng gửi con đến trường. Các trường tiểu học cũng chủ động phương án dạy học linh hoạt, tập trung ôn tập kiến thức, rèn kỹ năng cho những học sinh đến trường, đồng thời, giao nhiệm vụ cho học sinh ở nhà bằng nhiều hình thức.

Nhiều trường chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến

Ngoài việc nhiều trường vẫn mở cửa đón học sinh đến lớp bình thường và đảm bảo mọi điều kiện dạy học cũng như chăm sóc bán trú nếu phụ huynh không kịp sắp xếp trông con, một số trường đã chuyển sang dạy học trực tuyến.

Tại trường Tiểu học Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cô Giang Thanh Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Thời tiết dưới 10 độc C, nhà trường cũng cho các con học sinh nghỉ học nhưng đã tổ chức học trực tuyến. Buổi học trực tuyến ngày hôm qua ưu tiên môn Toán, tiếng Việt. Trường cũng chuẩn bị phương án dạy online nếu thời tiết rét kéo dài".

Cô Nguyễn Phương Liên - Hiệu trưởng trường Tiểu học - THCS - THPT Khương Hạ (quận Thanh Xuân), thông tin: "Ngày hôm qua, chỉ 20 học sinh đi học trên tổng 326 học sinh. Đây là những học sinh có bố mẹ đi làm, ở nhà không ai trông nên phụ huynh cho đi học. Nhà trường vẫn mở cửa đón các con bình thường và đảm bảo mọi điều kiện dạy học cũng như chăm sóc bán trú".

Trường Tiểu học - THCS - THPT Khương Hạ vẫn mở cửa đón các con bình thường và đảm bảo mọi điều kiện dạy học cũng như chăm sóc bán trú. Ảnh: SK&ĐS.

Theo cô Liên, dù chỉ có 20 học sinh tiểu học đến lớp, 100% giáo viên tiểu học vẫn đến trường đầy đủ và triển khai sinh hoạt chuyên môn thay vì lên lớp.

Với học sinh THCS, THPT nhà trường vẫn triển khai dạy và học bình thường, kèm theo đó là việc đảm bảo các điều kiện học tập, bán trú cẩn thận hơn để giữ ấm cho các em.

"Nhà trường vẫn tiếp tục đón học sinh tiểu học đến trường trong những ngày thời tiết rét đậm, rét hại nếu gia đình các con không có điều kiện chăm sóc con ở nhà. Ngoài ra, phương án học trực tuyến kết hợp trực tiếp cũng sẽ được nhà trường nghiên cứu, lên phương án nếu nhiệt độ thấp kéo dài", cô nói.

Cô Cao Thị Phương Mai, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), cho biết qua theo dõi thông tin thời tiết trong vài ngày tới, nhiệt độ khu vực Hà Nội xuống thấp, có thể dưới 10 độ C, nhà trường đã quyết định thông tin đến phụ huynh về phương án dạy và học online trong những ngày rét, tránh việc học sinh phải đi lại hay phụ huynh phải đưa đón con trong điều kiện mưa rét.

Sau khi thông báo và nhận được sự đồng thuận của hầu hết phụ huynh, nhà trường đã triển khai kế hoạch cụ thể, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, thông báo đến từng phụ huynh.

Nhà trường cũng phân công giáo viên chủ nhiệm tham khảo, xin ý kiến phụ huynh về khung thời gian dạy học thuận lợi nhất.

"Qua công tác thăm lớp, nhìn chung sĩ số học sinh khá đầy đủ, đảm bảo trên 90%. Học sinh học nghiêm túc, hứng thú, giáo viên chuẩn bị bài giảng chu đáo nên nhà trường rất yên tâm. Sau khi đi học trực tiếp, giáo viên sẽ tiếp tục củng cố kiến thức cho các con", cô Mai cho hay.

Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì, cho biết theo quy định, khi trời rét dưới 10 độ C, phụ huynh của trẻ mầm non và học sinh tiểu học có thể chủ động cho con nghỉ tại nhà, đồng thời các nhà trường cũng sẽ có thông báo, hướng dẫn chi tiết cập nhật từng ngày, từng giờ.

Tuy nhiên, một số trường hợp phụ huynh không kịp xem dự báo thời tiết và thông báo của giáo viên hoặc do điều kiện gia đình không có người ở nhà quản lý chăm sóc nên vẫn đưa con đến trường.

"Các nhà trường trên địa bàn huyện Ba Vì vẫn bảo đảm hoạt động, cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ bình thường, vì thế phụ huynh học sinh hoàn toàn yên tâm. Căn cứ tình hình thực tế, các trường có thể chuyển sang dạy học trực tuyến hoặc giao bài tập về nhà cho các em. Phòng GD&ĐT huyện yêu cầu các trường lên kế hoạch dạy bù kiến thức những ngày học sinh nghỉ do trời rét", ông Ngát cho biết.

Các trường học trên địa bàn TP. Hà Nội đồng loạt chuyển trạng thái, linh hoạt triển khai phương án khi thời tiết chuyển rét đậm, rét hại. Ảnh: Trường Tiểu học Đường Lâm.

Nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh có cần thiết phải nghỉ học?

Trao đổi với báo chí, BS. Trương Hữu Khanh (BV Nhi đồng 1, TP.HCM) cho biết: "Rét dưới 10 độ C, trẻ mầm non, tiểu học nên được nghỉ học vì trẻ cần được ở nhà để giữ ấm cơ thể. An toàn cho trẻ là quan trọng nhất. Thời gian trẻ ở trường là nửa ngày tới cả ngày. Khó có thể đảm bảo là trường học nào cũng đủ ấm, rồi điều kiện sân bãi khi trẻ tham gia hoạt động... Trên đường trẻ di chuyển từ nhà đến trường rất lạnh giá, trẻ nhiễm lạnh sẽ bị nhiều bệnh, phổ biến là bệnh đường hô hấp".

BS. Trương Hữu Khanh khuyên: "Ở Việt Nam, trung bình trẻ nhỏ bình thường quen ở nhiệt độ hai mươi mấy độ C. Khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C là rất chênh lệch. Trong thời gian ngắn, ngay lập tức bắt trẻ làm quen với nhiệt độ rất lạnh, bắt trẻ ra ngoài đi học thì không nên. Trong thời tiết lạnh giá, cần giữ ấm cho trẻ, trẻ cần ở trong phòng kín gió, nếu có lò sưởi hoặc điều hòa nhiệt độ hai chiều để tăng nhiệt độ càng tốt. Song cần đặc biệt chú ý không được đốt than để sưởi".

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, tại một số địa phương khu vực phía Bắc, nhiều nơi cũng cho học sinh nghỉ vì trời rét dưới 10 độ C. Tại Phú Thọ, khoảng 100 trường mầm non, tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở thành phố Việt Trì cho học sinh nghỉ. Các tỉnh thành khác như: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên… cũng ra thông báo tương tự. Ở Lào Cai, hơn 10.000 học sinh ở Sa Pa và Bắc Hà cũng được nghỉ học.