Nhiều trường Hà Nội cho học sinh nghỉ học vì trời rét

Sáng nay (23/1), do nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, nhiều trường học ở Hà Nội cho học sinh linh hoạt nghỉ học.

Nhiều trường học ở Hà Nội cho học sinh nghỉ học. Ảnh: VietNamNet.

Sáng nay, chị T.N. nhận thông báo từ cô giáo chủ nhiệm của con học ở trường Tiểu học Đoàn Kết (quận Hà Đông, Hà Nội) về việc cho phép các học sinh nghỉ học.

“Khi thời tiết dự báo rét đậm, rét hại dưới 10 độ C, theo quy định, học sinh sẽ được nghỉ học. Nhà trường vẫn mở cửa để đón học sinh nếu phụ huynh vẫn đưa con đến trường do không có người trông giữ. Trân trọng!”, nội dung thông báo nêu.

Trường Tiểu học Nguyễn Siêu cũng phát thông báo, căn cứ vào dự báo thời tiết lúc 6h hàng ngày, phụ huynh quyết định cho con nghỉ học. Trong trường hợp trời rét đậm (dưới 10 độ C) mà phụ huynh vẫn cho con đến trường, cha mẹ chú ý việc giữ ấm cho con (không mặc quần short, thiếu áo ấm, thiếu tất chân... Nhà trường vẫn tiếp nhận học sinh và tổ chức các hoạt động phục vụ chăm sóc, bán trú.

Nhiều trường ra thông báo cho phụ huynh học sinh được quyền tự quyết như Tiểu học Kim Giang, Tiểu học Hoàng Hoa Thám...

Quyết định “đi học hay nghỉ” sáng nay cũng là chủ đề xôn xao ở nhiều nhóm hội phụ huynh sáng nay, bởi nhiệt độ được thông báo dưới 10 độ C. Cũng không ít phụ huynh vẫn quyết định cho con đến lớp bởi lớp học có điều hòa giữ ấm.

Sau hồi lưỡng lự, chị N.P. (quận Cầu Giấy) vẫn quyết định cho con đến lớp bởi các phụ huynh trong nhóm thông tin lớp có điều hòa ấm.

“Có điều hòa giữ ấm trong lớp thì có khi còn ấm hơn ở nhà, chỉ lạnh một chút thời gian đi đến trường. Vợ chồng tôi đều phải đi làm nên con ở nhà cũng chẳng có ai trông, lại thêm lo lắng”, chị N.P. chia sẻ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, từ ngày 22/1, khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các trưởng Phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các nhà trường duy trì việc theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình “Chào buổi sáng" trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình "Hà Nội buổi sáng" trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6h sáng hàng ngày.

Căn cứ vào thông tin này, hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Các trường phối hợp phụ huynh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm.

Nhà trường không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét; đồng thời, tăng cường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.