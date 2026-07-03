Hàng trăm công nhân trở lại làm việc sau 1 ngày ngừng việc tập thể

Sáng 2/7, hàng trăm công nhân tại Công ty Giày Long Yi Việt Nam đồng loạt ngừng việc để kiến nghị doanh nghiệp xem xét chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động.

Sản xuất da giày. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN.

Sau một ngày xảy ra vụ ngừng việc tập thể để kiến nghị về chế độ, chính sách, đến sáng 3/7, hàng trăm công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Long Yi Việt Nam, đóng trên địa bàn xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa đã trở lại làm việc bình thường sau khi doanh nghiệp có văn bản phản hồi các kiến nghị của người lao động.

Theo đại diện Công đoàn xã Sao Vàng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, tổ chức Công đoàn cùng chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và đại diện doanh nghiệp nhanh chóng có mặt để nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, đối thoại với người lao động nhằm ổn định tình hình, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước đó, vào sáng 2/7, hàng trăm công nhân đang làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Long Yi Việt Nam đồng loạt ngừng việc để kiến nghị doanh nghiệp xem xét một số chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Các nội dung được công nhân phản ánh chủ yếu gồm đề nghị điều chỉnh tiền lương, mức chi trả làm thêm giờ, hỗ trợ xăng xe và một số vấn đề liên quan đến chế độ bảo hiểm.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, sau khi được đại diện các cơ quan chức năng, tổ chức Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ, giải thích, tuyên truyền, người lao động không tiếp tục tập trung đông người và ra về, chờ doanh nghiệp có thông báo chính thức việc xem xét, giải quyết các kiến nghị.

Sau khi tiếp nhận ý kiến của công nhân, doanh nghiệp phối hợp cơ quan chức năng rà soát các nội dung liên quan. Qua kiểm tra bước đầu, việc thực hiện các chế độ đối với người lao động tại công ty cơ bản bảo đảm theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội.

Đối với ý kiến của một số công nhân cho rằng chế độ tiền lương và phúc lợi của doanh nghiệp thấp hơn một số công ty khác trên địa bàn, đại diện Công đoàn xã Sao Vàng cho biết, qua rà soát và đối chiếu, mặt bằng chế độ, chính sách của các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực nhìn chung tương đồng.

Một số thông tin so sánh có thể xuất phát từ việc người lao động nghe trao đổi hoặc chưa nắm đầy đủ về chính sách của từng doanh nghiệp.

Sau khi doanh nghiệp có văn bản trả lời, giải đáp các nội dung người lao động quan tâm, đa số công nhân đồng thuận và quay trở lại làm việc bình thường trong ngày 3/7. Tình hình an ninh, trật tự tại doanh nghiệp được bảo đảm, hoạt động sản xuất diễn ra ổn định.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Long Yi Việt Nam hiện có khoảng 700 công nhân, chuyên sản xuất giày xuất khẩu.

Đại diện Công đoàn xã Sao Vàng cho biết, thời gian tới, tổ chức Công đoàn tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp tăng cường đối thoại định kỳ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hạn chế phát sinh vụ ngừng việc tập thể.