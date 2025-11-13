Hãng thời trang 5 tỷ USD của Kim Kardashian

Skims - hãng thời trang của Kim Kardashian - hiện được định giá 5 tỷ USD sau vòng huy động vốn mới, hướng đến việc tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh.

Skims, hãng thời trang do Kim Kardashian và Jens Grede sáng lập vào năm 2019, thành công huy động thêm 225 triệu USD. Ảnh: Skims.

Skims, hãng đồ lót và trang phục định hình (shapewear) được Kim Kardashian và Jens Grede sáng lập vào năm 2019, vừa huy động 225 triệu USD và hiện được thị trường định giá 5 tỷ USD , theo New York Times.

Cột mốc trên đánh dấu sự thành công vượt bậc của Skims, đồng thời là "bước đệm" cho những mục tiêu tiếp theo của công ty.

Dự kiến, doanh thu ròng của Skims sẽ vượt 1 tỷ USD trong năm nay. Trong vòng huy động vốn vào năm 2023, hãng cũng đã thành công thu về 270 triệu USD , với mức định giá 4 tỷ USD tại thời điểm đó.

Đợt huy động vốn mới của Skims được dẫn dắt bởi Goldman Sachs Alternatives, với sự tham gia của các quỹ liên kết BDT & MSD Partners.

Thương hiệu cho biết sẽ sử dụng vốn mới để mở rộng dòng sản phẩm đồ lót và các trang phục shapewear; đồng thời tiến sâu hơn vào mảng trang phục, đồ thể thao cũng như tăng sự hiện diện trên toàn cầu.

"Đợt huy động vốn mới nhất giúp bổ sung thêm vào danh sách các nhà đầu tư tiềm năng khác, bao gồm Thrive Capital và Greenoaks, giúp Skims trở thành ứng cử viên IPO đáng tin cậy trong tương lai", ông Eric Bellomo, nhà phân tích thương mại điện tử cấp cao tại PitchBook, nhận định.

Các dự án kinh doanh của ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian, bao gồm thương hiệu mỹ phẩm SKKN và hãng Skims, đã hưởng lợi từ lượng người theo dõi "cực khủng" trên mạng xã hội của cô, theo Reuters.

Đầu năm nay, tập đoàn Coty đã bán 20% cổ phần trong thương hiệu mỹ phẩm của Kardashian cho Skims, qua đó hợp nhất 2 doanh nghiệp thành một thương hiệu duy nhất. Công ty cũng đã hợp tác với ông lớn thể thao Nike để ra mắt dòng đồ thể thao cho phụ nữ.

Ông Bellomo nhận định bằng cách tận dụng danh tiếng toàn cầu của Kardashian và lợi thế phân phối qua các quan hệ đối tác, Skims đang mở rộng hệ sinh thái sản phẩm. Việc mua lại hãng mỹ phẩm SKKN by Kim gần đây càng cho thấy chiến lược kết nối giữa thời trang, mỹ phẩm và lối sống giúp đem lại hiệu quả cho công ty.

Hiện tại, thương hiệu Skims sở hữu 18 cửa hàng bán lẻ tại Mỹ và 2 cửa hàng nhượng quyền tại Mexico. Công ty cho biết đang hướng tới việc trở thành doanh nghiệp chủ yếu dựa vào mảng bán lẻ vật lý trong vài năm tới.

Ông Beat Cabiallavetta, Trưởng bộ phận Hybrid Capital toàn cầu tại Goldman Sachs Alternatives, nhận xét Skims nổi bật nhờ chiến lược "khai phá các hạng mục mới và định nghĩa lại trang phục thường ngày".

Về khả năng niêm yết công khai trên sàn chứng khoán, trong một phỏng vấn với WWD cuối năm ngoái, đồng sáng lập Jens Grede đã hạ dự báo về khả năng IPO trong thời gian tới.

"Đây không phải là điều chúng tôi nghĩ đến ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên công ty có thể cân nhắc kế hoạch này trong tương lai", ông nói thêm.

Thời gian qua, nhiều thương hiệu do người nổi tiếng hậu thuẫn cũng đã nhận được sự đầu tư từ các quỹ mạo hiểm (VC).

Các nhà đầu tư tin vào sức mạnh truyền thông, quảng cáo cũng như số lượng khách hàng sẵn có - đến từ người theo dõi của nhà sáng lập nổi tiếng - có thể trở thành "quân cờ" giúp thúc đẩy nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Ví dụ, Elf Beauty đã đồng ý mua thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc da Rhode của Hailey Bieber với giá khoảng 1 tỷ USD vào tháng 5, trong khi Fenty Beauty của Rihanna và Good American của Khloé Kardashian cũng nhận được vốn đầu tư từ các quỹ VC.