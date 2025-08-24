Hàng nghìn chiến sĩ, xe pháo hội quân ở Ba Đình luyện diễu binh

- Khoảng 20h ngày 24/8, buổi Tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.
- Quy mô của buổi tổng hợp luyện tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an, quần chúng... Ngoài ra, buổi Tổng hợp luyện lần 2 còn có các đoàn khách mời nước ngoài tham dự.
- Buổi Tổng hợp luyện lần 1 đã diễn ra thành công hôm 21/8. Lễ Sơ duyệt diễn ra lúc 20h ngày 27/8; Tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8. Buổi lễ kỷ niệm chính thức diễn ra sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình.
Bộ đội hát vang cùng người dân trước giờ tổng hợp luyện
Các chiến sĩ bộ đội Pháo binh hát vang cùng người dân tại đường Thanh Niên trong lúc chờ lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu. Ảnh: Văn Nguyện.
Người dân thủ đô hòa giọng hát "Như có Bác trong ngày đại thắng"
Khoảng 19h ngày 24/8, trước Nhà hát Kịch Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), đông đảo người dân cùng nhau cất vang ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng, tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hùng trước thềm buổi tổng hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80). Video: Phan Nhật.
Ngươi dân hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Tiến quân ca
Người dân tại đường Điện Biên Phủ đồng loạt hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Tiến quân ca khi chờ đợi đoàn diễu binh đi qua. Sát giờ tổng hợp luyện, không khí càng trở nên sôi động, hàng nghìn người ngồi kín vỉa hè. Ảnh: Phương Lâm.
Các lực lượng giao lưu cùng người dân trước giờ tổng hợp luyện
Người dân có ít phút giao lưu cùng các chiến sĩ các khối xe đặc chủng thuộc lực lượng Công an nhân dân trên đường Thanh Niên và Yên Phụ. Ảnh: Việt Hà.
Khối chiến sĩ Pháo binh hô vang: 'Chúc bà con mạnh khỏe'
Khoảng 18h30 ngày 24/8, tại Quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ thuộc khối Pháo binh đã cùng nhau đồng ca ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng. Hoạt động này diễn ra trước giờ tổng hợp luyện, thu hút sự chú ý và tạo không khí gắn kết khi nhiều người dân có mặt giao lưu, chia sẻ niềm vui cùng lực lượng vũ trang. Video: Văn Nguyện.
Quảng trường Ba Đình sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện thứ 2
Không khí bên trong quảng trường Ba Đình lúc 18h20. Một vài khối diễu binh luyện tập trước giờ hợp luyện. Ảnh: Duy Hiệu.