Nhóm nhà khoa học Mỹ mất tích bí ẩn là ai?

FBI mở điều tra toàn quốc sau khi ít nhất 11 nhà khoa học Mỹ liên quan đến các dự án quốc phòng, hạt nhân và không gian chết hoặc mất tích bí ẩn.

Các nhà khoa học mất tích đều liên quan đến dự án tuyệt mật của chính phủ Mỹ. Ảnh: Geo TV.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã khởi động cuộc điều tra quy mô quốc gia sau khi ít nhất 11 nhà khoa học người Mỹ, tất cả đều gắn với các dự án nhạy cảm, bị chết hoặc mất tích trong vài năm qua và hoàn cảnh chưa được làm rõ.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer cảnh báo các vụ việc này có nhiều điểm tương đồng đáng lo ngại. "Có thể có điều gì đó đen tối đang xảy ra", ông nói, đồng thời mô tả đây là mối đe dọa nghiêm trọng tiềm tàng đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Tổng thống Donald Trump cho biết đã được các quan chức báo cáo về vụ việc.

"Đây là chuyện khá nghiêm trọng. Tôi hy vọng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên", ông Trump nói với phóng viên.

Trong số 11 trường hợp, 6 nhà khoa học đã được xác nhận tử vong. Nuno Loureiro, Giám đốc Trung tâm Khoa học Plasma và Năng lượng Hạt nhân của MIT, bị bắn chết bên ngoài nhà riêng vào ngày 16/12/2025. Carl Grillmair, nhà vật lý thiên văn tại Caltech từng tham gia các nhiệm vụ NEOWISE và NEO Surveyor của NASA, cũng bị bắn chết trước nhà vào ngày 16/2.

Jason Thomas, nhà nghiên cứu dược phẩm tại Novartis chuyên về điều trị ung thư, được tìm thấy đã chết dưới hồ Quannapowitt, bang Massachusetts vào ngày 17/3. Frank Maiwald, nhà nghiên cứu chính tại Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA, qua đời ngày 4/7/2024 với nguyên nhân chưa rõ.

Michael David Hicks, nhà khoa học từng tham gia dự án DART và Deep Space 1 của NASA, tử vong ngày 30/7/2023 cũng với nguyên nhân không rõ ràng. Amy Eskridge, nhà nghiên cứu về công nghệ chống trọng lực và vật thể bay không xác định, chết do tự tử vào ngày 11/6/2022.

Tuy nhiên, 5 nhà khoa học khác hiện vẫn mất tích. William "Neil" McCasland, cựu Thiếu tướng Không quân Mỹ, mất tích từ ngày 27/2 khi đang đi bộ đường dài tại dãy núi Sandia, New Mexico. Monica Reza, Giám đốc xử lý vật liệu tại Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực NASA, mất tích từ ngày 22/6/2025.

3 người còn lại đều có liên hệ với Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, một trong những cơ sở nghiên cứu hạt nhân tuyệt mật nhất nước Mỹ. Anthony Chavez, cựu nhân viên phòng thí nghiệm này, mất tích từ ngày 8/5 năm ngoái. Melissa Casias, cán bộ hành chính tại đây, biến mất chỉ sau một tháng kể từ vụ việc liên quan đến Chavez. Steven Garcia, nhà thầu chính phủ làm việc tại Khu An ninh Quốc gia Kansas City ở Albuquerque, mất tích từ ngày 28/8/2025.

Điểm chung của tất cả trường hợp là sự gắn kết với các lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm của Mỹ, bao gồm nghiên cứu hạt nhân, chương trình không gian và các dự án quốc phòng mật. FBI hiện chưa công bố kết luận điều tra, nhưng mức độ nghiêm trọng của vụ việc đã khiến cả Nhà Trắng lẫn Quốc hội Mỹ phải lên tiếng.