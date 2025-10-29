Hàng loạt MV Việt bị ẩn

Thời gian qua, các cơ quan quản lý có động thái siết chặt nội dung trong lĩnh vực nghệ thuật để bảo vệ giá trị văn hóa cộng đồng, nâng cao ý thức của những người hoạt động trong ngành nghề này. Tới chiều 29/10, hàng loạt MV được cho là có nội dung nhạy cảm đã bị ẩn. Nam ca sĩ Soobin ẩn bài Luật anh nằm trong album Bật nó lên. Sản phẩm có sự hợp tác của rapper Andree Right Hand. Lời bài hát xoay quanh mối quan hệ trai gái với những câu từ khá ẩn ý, nhạy cảm. Động thái ẩn sản phẩm của các nghệ sĩ nhận được phản hồi tích cực.

Rhymastic ẩn nhiều ca khúc như Vẽ khói, SS Swag và bài Chưa từng cheer ly. Trong đó, Chưa từng cheer ly được Rhymastic phát hành với nghệ danh YC cách đây không lâu. Đây là bản nhạc để Rhymastic công kích Dế Choắt sau khi bị rapper này nhắc tên trong bản nhạc diss. “Mà Dế không đủ tuổi nên Dế chỉ được làm Dế choắt/ quán quân rap Việt nhưng không biết punchline” là một phần câu từ trong bài nhạc.

Nhiều MV nổi tiếng của Binz như Krazy, They Said, Thôi anh không chơi đâu cũng biến mất. Trước đó, những MV này bị dân mạng réo tên về việc xuất hiện ca từ được cho là nhạy cảm. Trong They Said, Binz rap: "Ϲách ɑnh rap cũng giật giật giống như là cách ɑnh nói / Anh nghe nói đó là do có chất kích thích trong khói".

Rapper GDucky với bài Miền mộng mị cũng nằm trong danh sách bị nhắc tên trong văn bản của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhận định thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng đáng lo ngại trong thị trường âm nhạc. Một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng, thậm chí biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau, thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội.

Danh sách do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đưa ra còn điểm tên ca sĩ Pháo với bài Sự nghiệp chướng; CLME của Hoàng Tôn x Andree x Tinle, Andree với bài Kẹo; B Ray x Đạt G với bài Cao ốc 20, HIEUTHUHAI với bài Trình và Andree x Bình Gold với bài Em iu… Trong đó, Sự nghiệp chướng đã được ê-kíp của rapper Pháo bật chế độ giới hạn độ tuổi (dưới 14 tuổi không thể xem) làm giảm phạm vi tiếp cận của video chỉ vài ngày kể từ khi nó được phát hành. Bài nhạc này hiện cũng không còn xuất hiện trên kênh YouTube của Pháo.

