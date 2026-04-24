Hàng loạt biển quảng cáo tại TP.HCM tắt điện sau 22h

Ghi nhận lúc 22h đêm 22/4, tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nhiều biển quảng cáo cỡ lớn tại các trục đường thương mại, khu vực khách sạn... đã tắt theo quy định.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản về tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô 2026. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN.

Các công ty điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) vừa phối hợp các phường Sài Gòn, Bến Thành, Xuân Hòa... kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện tại các khu vực có nhiều biển quảng cáo lớn, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ghi nhận lúc 22h đêm qua ngày 22/4, khu vực trung tâm thành phố đã có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều biển quảng cáo cỡ lớn tại các trục đường thương mại, khu vực khách sạn, trung tâm mua sắm không còn duy trì chiếu sáng suốt đêm mà chủ động giảm công suất, tắt theo khung giờ quy định.

Trên các tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Sa... nhiều bảng hiệu, màn hình LED và hệ thống chiếu sáng trang trí đã giảm sáng hoặc tắt sau 22h. Đây là một trong những giải pháp Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhằm tiết kiệm điện trong mùa khô 2026.

Theo ông Lê Văn Hoành, Phó trưởng phòng Kinh doanh - Công ty Điện lực Sài Gòn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và EVNHCMC về tiết kiệm điện mùa khô 2026 và các năm tiếp theo, đơn vị đã chủ động làm việc với doanh nghiệp, hộ dân và cơ quan trên địa bàn để tuyên truyền, vận động tiết kiệm điện. Đồng thời, đã gửi văn bản đến 19 phường nhằm triển khai sâu rộng đến từng tổ dân phố, đặc biệt là các doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời.

Đầu tháng 4/2026, Điện lực Sài Gòn cũng đã tổ chức làm việc trực tiếp với các đơn vị quảng cáo để thống nhất phương án giảm công suất hoặc tắt các bảng hiệu, màn hình LED quy mô lớn trên các tuyến trọng điểm. Theo đó, các thiết bị LED nhỏ, tiêu thụ ít điện vẫn được duy trì, trong khi các bảng quảng cáo công suất lớn là đối tượng ưu tiên tiết giảm.

“Đáng mừng là chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao từ doanh nghiệp và người dân. Các đơn vị quảng cáo đã chủ động cắt giảm hơn 30% công suất chiếu sáng tại các bảng hiệu lớn. Chúng tôi cũng phân công lực lượng kiểm tra, ghi nhận thực tế để kịp thời nhắc nhở, xử lý vi phạm,” ông Hoành cho biết.

Là đơn vị sở hữu nhiều bảng quảng cáo lớn, ông Vũ Quang Đạo, Giám đốc Công ty cổ phần Quảng cáo Hoa Sen, cho biết, doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp tiết kiệm điện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, như bật đèn trễ hơn 30 phút và tắt từ 21h kể từ ngày 23/4/2026. Đồng thời, doanh nghiệp thay thế thiết bị tiết kiệm điện, vận động khách hàng cùng thực hành tiết kiệm, qua đó giảm hơn 30% công suất so với trước.

Theo EVNHCMC, bước vào mùa khô 2026, thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ quá tải và sự cố lưới điện. Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giảm áp lực hệ thống mà còn đảm bảo an toàn và hạn chế chi phí điện tăng cao cho người dân.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 2427/UBND-KT ngày 27/3/2026 về tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô 2026 và giai đoạn 2027-2030.

Theo đó, từ ngày 1/4 đến 30/6, các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều giải pháp như: mở điều hòa trễ 60 phút, tắt sớm 60 phút; hệ thống chiếu sáng công cộng mở trễ 30 phút, tắt sớm 30 phút; giảm 50% công suất chiếu sáng từ 22h; tắt hoặc giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí sau 22h.

Ngoài ra, ngành điện thành phố cũng thỏa thuận với các khách hàng sản xuất lớn dịch chuyển 5-10% công suất từ khung giờ cao điểm (17h-20h) sang sau 22h, đồng thời triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) với tổng tiềm năng khoảng 350 MW nhằm đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định.