Hàng chục nghìn lượt khách ‘phá đảo’ Vinhomes Cần Giờ tháng lễ hội

Green Paradise Tet Fest khép lại với hàng chục nghìn lượt khách tham dự, khẳng định vị thế “thủ phủ” du xuân mới của Cần Giờ và mở ra tương lai thịnh vượng cho cộng đồng cư dân.

Những ngày đầu tháng Giêng, không gian vốn tĩnh lặng của biển rừng Cần Giờ bỗng chuyển mình trong nhịp đập hối hả của “thủ phủ lễ hội” mới. Từ những bãi đỗ xe chật kín biển số nhiều tỉnh thành đến tiếng cười vang giữa “dải lụa” rực rỡ đào mai khoe sắc, sự hiện diện của hàng chục nghìn du khách tại Green Paradise Tet Fest - Lễ hội Xuân Cần Giờ biến vùng đất sinh quyển thành điểm đến du xuân hàng đầu cả nước.

Dấu ấn rực rỡ của “thủ phủ lễ hội mới” bên bờ biển

Khi cánh mai đào cuối cùng của tháng Giêng còn vương vấn giữa đất trời Cần Giờ cũng là lúc Green Paradise Tet Fest chính thức khép lại với những con số kỷ lục. Suốt 3 tuần lễ hội diễn ra, Cần Giờ chứng kiến cuộc đổ bộ rầm rộ nhất từ trước đến nay với hàng chục nghìn lượt khách đổ về.

“Gia đình tôi choáng ngợp trước quy mô của đường hoa ở Lễ hội Xuân Cần Giờ, cảm giác như sắc xuân được thắp lên rực rỡ ngay giữa vùng sinh quyển vốn chỉ bạt ngàn màu xanh ngát. Các con tôi thì mê mẩn khu trò chơi dân gian và trải nghiệm ẩm thực, trong khi bố mẹ không ngớt lời khen cây mai cổ thụ 150 tuổi. Đây là không gian du xuân trọn vẹn, vừa hiện đại lại vừa giữ được hồn cốt dân tộc, rất đáng để trải nghiệm mỗi năm”, chị Thu Phương (34 tuổi, TP.HCM) hào hứng.

Không còn là điểm đến sinh thái đơn thuần, Cần Giờ nay hiện lên với dáng dấp của “thủ phủ lễ hội” sôi động, với nhịp sống hiện đại hòa quyện cùng thiên nhiên biển - rừng hoang sơ. Sự thành công rực rỡ này phần nào khẳng định tầm vóc của siêu điểm đến mới, đang ghi danh trên bản đồ du lịch quốc tế.

Green Paradise Tet Fest khép lại với hàng chục nghìn lượt khách, đưa Cần Giờ trở thành “thủ phủ du xuân” mới và mở ra kỳ vọng về siêu điểm đến trải nghiệm trong tương lai.

Dấu ấn đậm nét nhất trong lòng du khách là hành trình khám phá cung đường hoa “Mã đông nghinh xuân” - dải lụa hoa rực rỡ chạy dọc bờ biển, nơi 600 gốc đào - mai cùng khoe sắc. Tâm điểm check-in là gốc mai cổ thụ Phú Quý 150 năm tuổi, mang ý nghĩa thịnh vượng trường tồn.

Thay vì hoạt động đơn lẻ, lễ hội chinh phục khách tham quan bằng hệ sinh thái trải nghiệm đa tầng, từ niềm vui thu thập con dấu trên bản đồ “Stamp Rally” đến không khí náo nhiệt của hội chợ ẩm thực ba miền với hương vị đặc trưng của các loại bánh, nem chua hay gian hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Du khách còn được hòa mình vào hoạt động dân gian rộn ràng với múa lân - sư - rồng, gánh hát lô tô hay trò chơi truyền thống như nhảy sạp, cà kheo, gieo quẻ đầu năm, tạo nên sự gắn kết đặc biệt giữa các thế hệ.

Khép lại tháng lễ hội với dòng khách kỷ lục, Green Paradise Tet Fest mở ra hình dung rõ nét về Cần Giờ như thủ phủ trải nghiệm mùa xuân mới.

Đặc biệt, tầm vóc quốc tế của lễ hội được nâng tầm nhờ trải nghiệm trên không ngoạn mục. Hình ảnh hàng chục khinh khí cầu khổng lồ rực rỡ sắc màu điểm xuyết trên bầu trời xanh thẳm, hay những màn trình diễn dù lượn nghệ thuật lướt đi giữa biển rừng sinh quyển đã tạo nên trải nghiệm du xuân hiếm có tại Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền.

Từ đường hoa rực rỡ đến khinh khí cầu, dù lượn trên bầu trời biển rừng sinh quyển, Green Paradise Tet Fest thu hút hàng chục nghìn lượt khách và định vị Cần Giờ trên bản đồ du xuân mới.

Đây là chuỗi trải nghiệm mang tính biểu tượng, khẳng định sự đầu tư - vận hành chuyên nghiệp và tầm nhìn đẳng cấp quốc tế của Vinhomes. Qua đó, lễ hội thành công để lại dấu ấn sâu đậm cho bất kỳ vị khách nào khi tham gia thưởng lãm.

Anh Hoàng Nam (32 tuổi, Đồng Tháp) nhận định: “Được chứng kiến màn trình diễn dù lượn và ngắm nhìn khinh khí cầu giữa biển - rừng Cần Giờ là trải nghiệm đẳng cấp mà tôi chưa từng thấy ở lễ hội xuân trước đây. Sự chỉn chu trong từng khâu, từ tổ chức, dịch vụ đến bố trí không gian lễ hội cho thấy Cần Giờ đã sẵn sàng bứt phá thành siêu điểm đến hàng đầu Việt Nam. Khác với các năm trước, hành trình đón xuân ở Cần Giờ năm nay thực sự khác biệt và ấn tượng”.

Cần Giờ đứng trước vận hội lớn với siêu đô thị tỷ USD bên bờ biển

Sự thành công rực rỡ của Green Paradise Tet Fest phần nào minh chứng cho năng lực vận hành và triển khai thần tốc của Vinhomes với dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Chỉ sau gần 10 tháng kể từ ngày khởi công (tháng 4/2025), chủ đầu tư đã hiện thực hóa không gian lễ hội đủ sức tiếp đón và điều phối nhịp nhàng hàng triệu lượt khách trong những ngày cao điểm nhất năm. “Kỳ tích 10 tháng” này là lời khẳng định cho sự tiên phong, đồng thời thiết lập niềm tin vào sức sống thật của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ ngay từ giai đoạn đầu.

Đưa gia đình chơi Tết tại Lễ hội Xuân Cần Giờ đồng thời khảo sát trước khi “xuống tiền” đầu tư, anh Hồng Thoại (41 tuổi, Đồng Nai) nhận định: Khởi công tầm tháng 4 sáng năm ngoái đến nay siêu dự án ở Cần Giờ dần thành hình là đã rất ấn tượng vì sự thần tốc rồi. Chưa kể, chủ đầu tư còn triển khai không gian lễ hội quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế, mọi thứ đều chuyên nghiệp chỉn chu, cho thấy tiềm lực thực thi của họ rất mạnh”.

Không riêng anh Hồng Thoại, rất nhiều nhà đầu tư ở miền Đông và miền Tây đã trực tiếp đến khảo sát tại Lễ hội Xuân Cần Giờ dịp Tết năm nay để có được cái nhìn rõ nét về dự án cũng như hình dung về tiềm năng khai thác trong tương lai.

Thành công của Green Paradise Tet Fest cho thấy sức hút của Cần Giờ, trong hành trình định vị siêu điểm đến tương lai.

Nhìn rộng hơn, lễ hội chính là điểm kích hoạt cho dòng trải nghiệm và nhận diện thương hiệu của siêu điểm đến quốc tế Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Với chiến lược phát triển bền vững theo tiêu chí ESG++, nơi đây đang đứng trước vận hội lớn để trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng toàn cầu, với kỳ vọng đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Sức hút thực tế từ Green Paradise Tet Fest cho thấy mục tiêu này hoàn toàn khả thi, khi dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sở hữu hệ sinh thái “độc bản” từ Paradise Lagoon hơn 800 ha, VinWonders 122 ha đến Nhà hát Sóng Xanh quy mô hàng đầu Đông Nam Á, bộ đôi sân golf 36 hố ven biển chuẩn quốc tế, tòa tháp 108 tầng, hệ thống khách sạn với 7.000 phòng, các khu thương mại... Sự chuyên nghiệp trong quá trình tổ chức lễ hội trở thành tiền đề cho quy trình vận hành chỉn chu của siêu đô thị trong tương lai.

Sức bật của Cần Giờ còn được cộng hưởng từ mạng lưới hạ tầng tỷ USD đang được triển khai thần tốc. Việc dự án hình thành song song với nền tảng hạ tầng, nổi bật là kế hoạch xây dựng cầu Cần Giờ và tuyến đường kết nối liên vùng, đang góp phần tạo nên cực tăng trưởng mới năng động cho phía đông nam TP.HCM.

Khi rào cản về khoảng cách được xóa bỏ, Cần Giờ không chỉ là nơi đến để du ngoạn, mà trở thành biểu tượng sống mới, với kinh tế biển phát triển mạnh mẽ trên nền tảng bảo tồn di sản sinh quyển rừng ngập mặn.

Từ thiên nhiên sinh thái đến lễ hội đa trải nghiệm, Cần Giờ định vị vai trò điểm đến mới.

Đối với cộng đồng cư dân tương lai, mùa xuân đầu tiên rực rỡ này là lời cam kết về cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc. Khép lại một chương lễ hội, Cần Giờ chính thức bước vào kỷ nguyên mới của siêu điểm đến vươn tầm quốc tế, bền vững với sức sống bền bỉ.