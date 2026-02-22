Khách miền Tây, miền Đông đổ về Cần Giờ du xuân kết hợp đầu tư

Green Paradise Tet Fest hút làn sóng khách miền Tây, Đông đổ về Cần Giờ. Giới đầu tư tranh thủ du xuân và săn cơ hội tại đô thị biển sau 10 tháng khởi công thần tốc.

Không khí những ngày đầu năm 2026 tại Cần Giờ náo nhiệt hơn khi hàng chục nghìn lượt khách từ khắp tỉnh thành chọn nơi đây làm “thủ phủ” du xuân mới.

Giữa sắc mai đào rực rỡ và những màn trình diễn khinh khí cầu, dù lượn choáng ngợp tại Green Paradise Tet Fest, sự xuất hiện dày đặc của đoàn khách từ nhiều tỉnh thành phần nào phản ảnh xu hướng rõ nét: Vừa thưởng lãm Lễ hội Xuân Cần Giờ, vừa mục sở thị sự chuyển mình thần tốc của siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sau 10 tháng khởi công.

Chuyến du xuân chuyển hướng thành cuộc “khảo sát thực địa”

Dịp cận Tết và những ngày đầu năm, theo ghi nhận từ ban tổ chức Lễ hội Xuân Cần Giờ, số lượng xe mang biển số các tỉnh miền Tây - miền Đông xuất hiện dày hơn trên trục đường về Cần Giờ. Không chỉ đến trẩy hội xuân, nhiều gia đình tranh thủ kết hợp khảo sát dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, đón cơ hội trước khi thị trường bất động sản bước vào chu kỳ sôi động mới.

Trong số đó, nhiều xe biển số Tây Ninh, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Thuận… xuất hiện tại các khu trải nghiệm và khu vực giới thiệu dự án. Thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan, không ít gia đình, khách hàng, nhà đầu tư dành thời gian trao đổi thông tin, xem quy hoạch và tìm hiểu tiến độ phát triển.

Lượng xe tỉnh tăng rõ rệt dịp Tết, Cần Giờ hứa hẹn trở thành điểm đến trải nghiệm mới và điểm sáng trên bản đồ đầu tư.

Một số khách hàng cho biết kỳ nghỉ Tết là thời điểm hiếm hoi có đủ thời gian để đi thực tế nhiều nơi cùng lúc. Việc kết hợp du xuân và khảo sát giúp họ có thêm góc nhìn trực quan, thay vì chỉ tìm hiểu qua thông tin trực tuyến hoặc tư vấn viên.

Anh Thiên Ân (Tây Ninh) chia sẻ gia đình ban đầu đến Cần Giờ chỉ để tham gia lễ hội. Nhưng sau khi trải nghiệm không gian và quy mô khu đô thị, anh quyết định dành thêm thời gian tìm hiểu dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

“Tham khảo trên báo đài, tôi quyết định chọn Cần Giờ chơi Tết để các con có cơ hội trải nghiệm khinh khí cầu và xem dù lượn vì đây là hoạt động hiếm thấy ở Tây Ninh. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cái gọi là ‘kỳ tích 10 tháng’, tôi thật sự ấn tượng. Chỉ sau thời gian ngắn khởi công, siêu dự án dần thành hình, thậm chí triển khai không gian lễ hội đẳng cấp với quy mô lớn, chứng tỏ tiềm lực thực thi của chủ đầu tư là rất mạnh”, anh Thiên Ân nói.

Trong không khí lễ hội nhộn nhịp, không ít gia đình xem chuyến đi Cần Giờ là bước khảo sát ban đầu cho kế hoạch tích sản và an cư dài hạn.

Còn với nhà đầu tư sành sỏi, khoảng thời gian nghỉ Tết là thời điểm lý tưởng để thực hiện các chuyến “mục sở thị” dự án, khi tâm lý thảnh thơi và có đủ thời gian để cùng gia đình thảo luận về kế hoạch tài chính dài hạn. Chị Hồng Nhung (Đồng Nai) cho biết gia đình đang cân nhắc đầu tư vào tài sản nghỉ dưỡng gần TP.HCM và khâu khảo sát là “yêu cầu bắt buộc” trước khi đưa ra quyết định chính thức.

“Tôi nghe nói về dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ khá lâu, nhưng dịp này mới có cơ hội đi thực tế và cho gia đình chơi xuân. Trước mắt, tôi nhận thấy quy mô lớn và định hướng rõ ràng hơn tưởng tượng. Việc đi xem trước giúp hai vợ chồng phần nào hình dung tiềm năng khu vực trong vài năm tới, sau đó đưa ra lựa chọn đầu tư phù hợp tài chính, qua đó cân đối dòng vốn hiệu quả”, chị Nhung phân tích.

Giới quan sát thị trường cho rằng hành vi này phản ánh xu hướng quen thuộc mỗi khi thị trường bước vào giai đoạn chuyển pha. Khách hàng bắt đầu khảo sát sớm để lựa chọn vị trí và theo dõi tiến độ.

Lễ hội Xuân Cần Giờ thu hút đông đảo người dân, tạo nên dòng khách trải nghiệm sôi động và góp phần tăng sức hút cho khu đô thị biển.

Đặc biệt, sức hút từ lễ hội Green Paradise Tet Fest - sự kiện xuân có quy mô hàng đầu cả nước hiện nay - là dịp hiếm có để người dân, khách hàng và nhà đầu tư đưa gia đình đi chơi, đồng thời kiểm chứng tiến độ dự án cũng như cam kết của chủ đầu tư.

Sức hút từ siêu đô thị và kỳ vọng đón 40 triệu lượt khách/năm

Không phải ngẫu nhiên du khách miền Đông và miền Tây chọn Cần Giờ làm đích ngắm đầu tư. Một trong nhiều lý do quan trọng nhất là hệ giá trị tích hợp mà Vinhomes Green Paradise Cần Giờ định vị và lan tỏa thông qua Green Paradise Tet Fest. Lễ hội không chỉ mang đến sự kiện vui chơi quy mô toàn quốc dịp Tết, mà được xem là bản “preview” sống động cho tương lai của siêu điểm đến quốc tế, mùa xuân đầu tiên của cộng đồng cư dân Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đón mùa xuân đầu tiên với nhiều dấu ấn, lan tỏa sức sống mãnh liệt của một siêu đô thị quốc tế.

Với chuỗi hoạt động đỉnh cao như lễ hội khinh khí cầu, đường hoa quy mô, hội chợ ẩm thực ba miền, hoạt náo, gieo quẻ… diễn ra xuyên suốt trong 3 tuần, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang cho thấy khả năng vận hành điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng đẳng cấp, đủ sức hấp dẫn mọi đối tượng khách hàng. Không gian, hoạt động trải nghiệm, dòng khách đông và hạ tầng đang hình thành tạo nên bức tranh trực quan về khả năng trở thành điểm đến quy mô lớn.

Đặc biệt, những dự án có khả năng thu hút dòng khách du lịch và trải nghiệm thường tạo ra kỳ vọng về giá trị dài hạn. Mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm không còn là con số trên giấy khi nhìn vào hạ tầng giao thông và hạ tầng điểm đến đang được đầu tư quy mô bậc nhất khu vực.

Phân tích dưới góc độ nhu cầu thị trường, giới chuyên gia nhận định Cần Giờ đang sở hữu lợi thế không thể sao chép, khi vừa có biển, vừa sở hữu khu dự trữ sinh quyển thế giới cùng siêu đô thị du lịch biển gắn liền với tiêu chí ESG++. Các yếu tố như quy mô đại đô thị biển, hệ sinh thái tiện ích quốc tế dự kiến đón 40 triệu lượt khách mỗi năm được xem là những động lực khiến khu vực này nhận được sự quan tâm sớm từ khách TP.HCM và các tỉnh. Điều này cũng lý giải vì việc nhiều gia đình chọn thời điểm lễ hội để đến trải nghiệm thực tế - khi dự án thể hiện rõ nhất không gian đang dần thành hình và định hướng phát triển.

Nhờ hệ sinh thái trải nghiệm đa sắc màu, Lễ hội Xuân Cần Giờ trở thành điểm hẹn thu hút du khách và gia đình dịp Tết.

Xu hướng “đi xem trước khi thị trường sôi động” từng xuất hiện ở nhiều chu kỳ trước, khi nhà đầu tư cá nhân ưu tiên chuẩn bị thông tin và lựa chọn vị trí trước khi quyết định. Trong bối cảnh đó, dòng khách tỉnh xuất hiện tại Cần Giờ dịp lễ hội được xem là tín hiệu cho thấy khu vực đang dần bước vào giai đoạn được cân nhắc nhiều hơn trong bản đồ lựa chọn tài sản ven TP.HCM.

“Đầu tư vào đây sớm là cách ‘đi tắt đón đầu’ tiềm năng của trung tâm du lịch mới tại Đông Nam Á. Nếu đợi đến khi mọi thứ hoàn thiện, cơ hội sở hữu vị trí đẹp với giá hợp lý sẽ không còn”, anh Thiên Ân nhận định.

Từ sức hút du lịch đến quy hoạch đô thị ven biển, Cần Giờ đang hình thành nền tảng cho giá trị đầu tư bền vững.

Green Paradise Tet Fest thành công trong việc khắc họa diện mạo của đô thị biển hiện đại, sôi động và giàu sức sống ngay từ những ngày đầu. Với bảo chứng từ uy tín của chủ đầu tư và tiềm năng từ kinh tế - du lịch, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang dần định vị tương lai thịnh vượng cho nhà đầu tư có tầm nhìn xa lẫn người dân đang tìm điểm đến an cư lâu dài.