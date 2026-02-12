Bỏ túi 5 trải nghiệm 'phải thử' tại Lễ hội Xuân Cần Giờ

Từ khinh khí cầu ngắm rừng - biển đến đường hoa rực rỡ và hội chợ xuân ba miền, Green Paradise Tet Fest mang đến hệ sinh thái trải nghiệm đa sắc màu cho du khách dịp Tết Bính Ngọ.

Chỉ sau gần 10 tháng khởi công thần tốc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ chính thức “trình làng” mùa xuân đầu tiên bằng đại tiệc giác quan mang tên Lễ hội Xuân Cần Giờ - Green Paradise Tet Fest.

Không chỉ là lễ hội hoa thông thường, đây là hệ sinh thái trải nghiệm đa tầng để du khách có thể bay giữa tầng không, dạo bước giữa sắc xuân rực rỡ, hòa vào không khí hội hè náo nức và thưởng lãm tinh hoa văn hóa ba miền ngay giữa lòng “thiên đường xanh”. Mỗi điểm dừng chân đều mở ra một lát cắt khác của mùa xuân, khiến hành trình du xuân trở nên liền mạch và giàu cảm xúc hơn.

Được đặt ở vị trí trung tâm của hành trình, không gian hoa xuân đóng vai trò như “trái tim thị giác” của toàn lễ hội. Ngay từ những bước chân đầu tiên, du khách có thể cảm nhận rõ sự giao thoa vùng miền khi sắc hồng của đào phương Bắc đứng cạnh sắc vàng mai phương Nam, tạo nên bức tranh xuân vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Không gian được xử lý theo phong cách nghệ thuật đương đại, kết hợp các tiểu cảnh lấy cảm hứng từ linh vật năm Bính Ngọ, tạo chiều sâu thị giác và phù hợp trở thành phông nền đa sắc cho bộ ảnh check-in đầu năm. Dù là đi cùng gia đình hay nhóm bạn, du khách vẫn dễ dàng tìm thấy khung hình mang đậm không khí Tết.

Điểm dừng chân đáng chú ý là cây mai cổ thụ - biểu tượng cho sự trường tồn và thịnh vượng - như lời chúc năm mới an lành gửi đến du khách ghé thăm mùa xuân đầu tiên của đại đô thị biển.

Lần đầu tiên tại huyện đảo, du khách có thể thay đổi góc nhìn về Cần Giờ từ độ cao lý tưởng. Khi khinh khí cầu dần rời bãi đáp, toàn cảnh rừng ngập mặn, đường bờ biển và không gian lễ hội hiện ra trong tầm mắt, tạo nên khoảnh khắc vừa choáng ngợp vừa thư thái.

Đây là trải nghiệm mang tính biểu tượng, khẳng định vị thế “siêu điểm đến” quốc tế của Cần Giờ. Đặc biệt, du khách sẽ có cơ hội ngắm trọn vẹn sự chuyển mình của đại đô thị 2.870 ha và hệ sinh thái rừng ngập mặn từ trên không.

Không cần di chuyển qua nhiều tỉnh thành, du khách vẫn có thể cảm nhận bức tranh văn hóa đa vùng miền trong cùng điểm đến. Green Paradise Tet Fest Cần Giờ được ví như “bản đồ Tết thu nhỏ”, mỗi gian hàng là một câu chuyện về phong vị quê hương từ mùi thơm của bánh mứt đến món quà thủ công gợi nhớ ký ức đoàn viên.

Điểm thú vị nằm ở nhịp trải nghiệm linh hoạt khi buổi sáng du khách có thể dạo hội, buổi chiều tham gia workshop, hòa mình vào không gian âm nhạc. Nhờ đó, chuyến đi không bị giới hạn trong vài giờ tham quan mà có thể kéo dài thành ngày du xuân trọn vẹn.

Chương trình nghệ thuật cuối tuần góp phần thổi bùng không khí lễ hội, khi âm thanh của đờn ca tài tử, giai điệu acostic hay những điệu múa dân gian lần lượt vang lên, vừa đủ truyền thống nhưng vẫn gần gũi với du khách hiện đại.

Bên cạnh những hoạt động giàu tính khám phá, lễ hội cũng dành nhiều không gian cho các gia đình muốn tận hưởng thời gian bên nhau. Chuỗi hoạt động được thiết kế theo hướng vừa giải trí, vừa gợi mở giúp trẻ nhỏ hiểu hơn về phong tục ngày Tết ngay bên cạnh tán rừng sinh quyển.

Workshop thủ công là “trạm dừng” được nhiều gia đình lựa chọn. Tại đây, trẻ có cơ hội mang về thành quả nhỏ cho riêng mình từ chiếc bao lì xì tự trang trí đến chậu cây vẽ tay đa sắc màu.

Trải nghiệm tương tác giúp du khách không bỏ lỡ bất kỳ ngóc ngách thú vị nào của đại đô thị biển, đồng thời mang về món quà may mắn đầu năm. Càng hoàn thành nhiều chặng, hành trình trải nghiệm càng trở nên thú vị khi phần thưởng đắt giá nhất là cảm giác “chinh phục” xuân mới theo cách rất riêng.

Trong khi đó, cây mai điều ước với hàng nghìn bao lì xì trở thành điểm dừng chân mang đậm tính biểu tượng. Giữa sắc đỏ may mắn, nhiều du khách chọn dành vài phút treo điều ước đầu năm - nghi thức nhỏ giúp chuyến du xuân thêm ý nghĩa.