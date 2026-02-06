Lộ diện concept Tết ‘lễ hội trong lễ hội’ lần đầu có mặt tại Cần Giờ

Dịp Tết Bính Ngọ, Cần Giờ vươn mình thành tâm điểm du lịch đẳng cấp hàng đầu Việt Nam với Lễ hội Xuân Cần Giờ, mang đến chuỗi “lễ hội trong lễ hội” kéo dài từ 7/2 đến 28/2.

Mở ra chương mới cho Cần Giờ, Lễ hội Xuân Cần Giờ - Green Paradise Tet Fest phá vỡ thế độc tôn của du lịch sinh thái thuần túy để mang đến hành trình thưởng lãm độc bản theo concept lễ hội đa lớp, kiến tạo đa trải nghiệm. Đáng chú ý, đây cũng là mùa xuân đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise - cột mốc đánh dấu sự vươn mình của biểu tượng nghỉ dưỡng mới, biến mỗi bước chân du xuân thành "cuộc viễn du" giàu cảm hứng.

“Cuộc viễn du” mùa xuân giữa không trung

Đặt chân đến lễ hội, du khách sẽ choáng ngợp trước “điểm nhấn thị giác” với 22 quả khinh khí cầu khổng lồ đa sắc lấp đầy bầu trời xã đảo. Khung cảnh mãn nhãn này thổi bùng cảm hứng du xuân giữa thiên nhiên xanh mướt của vùng sinh quyển.

Hơn 22 quả khinh khí cầu tô điểm cho bầu trời Cần Giờ. Ảnh phối cảnh.

Ngoài phông nền khinh khí cầu đắt giá cho bộ ảnh check-in, sự góp mặt của phi đội dù lượn trong những ngày cao điểm như dịp khai mạc (ngày 7-8/2), ngày Valentine (14/2) và tất niên (16/2) cùng màn trình diễn dù lượn trên không đầy phấn khích càng thổi bùng sức sống ấn tượng cho chuỗi sự kiện.

Mang đến niềm vui bất ngờ cho du khách, ban tổ chức cũng sắp xếp các thiết bị chuyên dụng để phục vụ người dân tham gia bay trải nghiệm. Từ trên cao, du khách được tận hưởng đặc quyền thu trọn vào tầm mắt vẻ tráng lệ của rừng đước bạt ngàn, hòa quyện giữa sắc xanh biển cả. Hành trình “du xuân giữa tầng mây” trở thành điểm nhấn giúp Cần Giờ thoát khỏi hình ảnh tĩnh lặng thường thấy, khoác lên mình diện mạo của thiên đường nghỉ dưỡng mới tại TP.HCM.

Dù lượn bên biển và rừng cũng là hoạt động đáng mong chờ tại Lễ hội Xuân Cần Giờ.

Điểm nhấn thị giác của lễ hội được tiếp nối bằng màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ trong ngày khai mạc (7/2) và đêm giao thừa. Trong ánh sáng pháo hoa, dáng hình của một điểm đến mới được thắp sáng, thổi bùng sức sống mãnh liệt, đồng thời khởi động nhịp sống cộng đồng, mở ra hành trình định hình bản sắc cho Vinhomes Green Paradise trong tương lai.

Khởi động mùa xuân đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise

Tiếp nối trải nghiệm đón xuân giữa tầng mây, nhịp lễ hội dẫn dắt du khách vào hành trình khám phá dòng chảy văn hóa xuyên Việt dưới mặt đất. Lúc này, không gian tại Vinhomes Green Paradise hiện lên như bức tranh nghệ thuật được sắp đặt tinh tế, nơi 300 gốc đào từ miền Bắc và 300 gốc mai vàng miền Nam cùng tề tựu, khoe sắc dọc khắp mọi cung đường hoa xuân.

“Spotlight” của Lễ hội Xuân Cần Giờ là sự hiện diện của gốc mai Phú Quý cổ thụ hơn 130 năm tuổi. Với chiều cao 10 m và tán rộng 10 m bề thế, kỳ quan thực vật này được vận chuyển từ An Giang về Rừng Sác để dành tặng du khách khoảnh khắc check-in mang ý nghĩa may mắn, khởi đầu năm mới đại cát đại lợi.

Green Paradise Tet Fest mở ra không gian du xuân đa trải nghiệm tại Cần Giờ.

Chất đa trải nghiệm với “lễ hội trong lễ hội” của Green Paradise Tet Fest được đẩy lên cao trào qua chuỗi hoạt động tương tác mang tính kết nối, giúp du khách thực sự trở thành một phần của sự kiện. Với người trẻ, thử thách nhập cuộc để “phá đảo” bản đồ truy tìm kho báu Stamp Rally mang đến cảm giác chinh phục đầy hứng khởi. Trong khi đó, các gia đình lại tìm thấy điểm chạm gắn kết qua chuỗi hoạt động đậm sắc xuân như workshop thủ công, ông đồ cho chữ, nhảy sạp, múa lân sư rồng hay gói bánh tét.

Đặc biệt, khu vui chơi dành riêng cho trẻ em và không gian trò chơi dân gian được khoác lên diện mạo hiện đại, vừa giữ trọn tinh thần truyền thống, vừa phù hợp với trải nghiệm của các thành viên nhí, để mỗi thế hệ đều có cách riêng tận hưởng mùa xuân trọn vẹn.

Cộng hưởng với đó, Green Paradise Tet Fest đánh thức vị giác của du khách bằng lễ hội ẩm thực 3 miền quy mô lớn. Với 40 gian hàng đặc sản được tuyển chọn kỹ lưỡng, chuyến food tour này là điểm dừng chân không thể bỏ qua để các gia đình tận hưởng tinh túy ẩm thực Việt.

Kết hợp các đêm trình diễn văn hóa theo chủ đề thay đổi mỗi tuần, ban tổ chức Green Paradise Tet Fest hy vọng mỗi giây phút tại lễ hội đều mang đến trải nghiệm mới mẻ, tạo sợi dây gắn kết bền chặt cho mọi thế hệ trong gia đình trong không gian đón Tết “all-in-one” đẳng cấp bậc nhất Việt Nam.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ hứa hẹn thu hút hút 40 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh phối cảnh.

Vượt trên quy mô của một lễ hội xuân, Green Paradise Tet Fest là lời khẳng định về tầm vóc và sức sống thật của Vinhomes Green Paradise chỉ sau 10 tháng khởi công (từ tháng 4/2025). Việc tổ chức sự kiện quy mô lớn trong giai đoạn đầu phát triển đã minh chứng cho tốc độ và cam kết của chủ đầu tư trong việc biến nơi đây thành điểm đến trải nghiệm thực thụ.

Với sự chuẩn bị bài bản và mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm, xã đảo của TP.HCM từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành điểm đến quốc tế đẳng cấp. Sở hữu hạ tầng giao thông và hạ tầng điểm đến được đầu tư quy mô bậc nhất khu vực, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ xứng tầm là điểm đến quốc tế gắn với tiêu chí ESG++ và định hướng phát triển bền vững.

Đặc biệt trong mùa Tết này, sự giao thoa giữa trải nghiệm, văn hóa và không khí sôi động của lễ hội Green Paradise Tet Fest tại Vinhomes Green Paradise hứa hẹn mang đến kỳ nghỉ trọn vẹn cho người dân và du khách cả nước, đồng thời đặt nền móng để Cần Giờ định hình vai trò biểu tượng du xuân mới trên bản đồ du lịch Tết Việt Nam.