Hãng bánh kẹo nổi tiếng Bibica không còn là công ty đại chúng

Bibica cùng với Công ty Nước sạch Sông Đà bị hủy tư cách công ty đại chúng do không còn đáp ứng cơ cấu cổ đông theo quy định.

Bibica không còn là công ty đại chúng từ ngày 5/12. Ảnh: BBC.

Theo thông báo mới nhất từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Bibica (HoSE: BBC) và Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW) chính thức bị hủy tư cách công ty đại chúng kể từ ngày 5/12.

Lý do Bibica rời sàn chứng khoán đến từ việc PAN Group nắm 98,3% vốn cổ phần của doanh nghiệp.

Tỷ lệ sở hữu gần như tuyệt đối này khiến Bibica không còn đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu để duy trì tư cách công ty đại chúng, cụ thể là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư nhỏ nắm giữ, theo Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2024.

Do tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng rất thấp, thanh khoản của cổ phiếu BBC của Bibica nhiều năm qua rất ít.

Gần đây, Tập đoàn Sari Murni Abadi (SMA) - nhà sản xuất snack Momogi nổi tiếng của Indonesia - công bố vừa mua lại Bibica từ Tập đoàn PAN.

Thương vụ này đánh dấu sự rút lui của PAN Group khỏi Bibica sau 8 năm, đồng thời mở đường cho tập đoàn Indonesia thâm nhập sâu rộng vào thị trường bánh kẹo Việt Nam. Giá trị thương vụ chưa được công bố.

Về hiệu quả kinh doanh, dưới sự điều hành của PAN Group, Bibica duy trì kết quả kinh doanh tương đối ổn định. Năm 2024, công ty đạt doanh thu thuần hơn 1.780 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 120 tỷ đồng . Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp lãi ròng hơn 70 tỷ đồng , tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Tương tự, Công ty Nước sạch Sông Đà cũng rời khỏi sàn chứng khoán với lý do tương tự Bibica.

Tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại doanh nghiệp này hiện chỉ còn 1,59%, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu 10% theo quy định. Trong khi đó, 98,41% vốn điều lệ của Nước sạch Sông Đà nằm trong tay hai tổ chức lớn là CTCP Hạ tầng Gelex (62,46%) và Công ty TNHH Nước sạch REE (35,95%).

Ban lãnh đạo cho rằng việc chủ động rời khỏi diện công ty đại chúng trước mốc thời hạn năm 2026 là phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng thời sẽ giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, đơn vị này đạt 657 tỷ đồng doanh thu và 106 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt gần gấp 3 lần mục tiêu lợi nhuận cả năm.