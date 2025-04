Han So Hee thừa nhận sai lầm

Sau lùm xùm đời tư, Han So Hee chọn cách giữ im lặng suốt một thời gian dài. Mới đây, nữ diễn viên chính thức lên tiếng chia sẻ về sự việc này.

Theo MK, Han So Hee từng im lặng, ngưng cập nhật trên mạng xã hội một thời gian dài sau vụ lùm xùm tình ái với Ryu Jun Yeol. Mới đây, cô chính thức lên tiếng chia sẻ về sự việc trên blog cá nhân.

"Một trong những lý do tôi viết blog là vì mỗi khi đọc bình luận, bản thân được thấy cách người khác sống mỗi ngày và thái độ họ mang theo trong cuộc sống. Dù chỉ là than thở, cứ thoải mái trút lên tôi cũng được. Tôi hiểu rất rõ rằng không phải lúc nào cũng có thể tỉnh dậy với một trái tim vui vẻ, nên chính điều đó cũng mang đến cho tôi sự an ủi và biết ơn. Cuối cùng, nếu ta chỉ cố gắng tận hưởng mỗi ngày khi nó đến, thì thỉnh thoảng niềm vui sẽ ghé qua - và có lẽ đó là lý do ta tiếp tục sống", diễn viên chia sẻ.

So Hee từng bị nhiều người quay lưng sau lùm xùm tình ái với Ryu Jun Yeol. Ảnh: Star News.

Han So Hee nói thêm: "Quá khứ tạo nên hiện tại, nên tôi thường hay ngẫm lại về những gì mình đã trải qua. Có những chuyện thật sự không đáng. Có những lúc tôi làm điều mình cho là đúng, để rồi sau này mới nhận ra mình đã lầm. Nhưng tôi cố không để bản thân cứ mãi chìm trong đó.

Những ngày này, tôi chỉ cố gắng sống tốt nhất trong khả năng của mình. Tôi không thể lúc nào cũng là người giỏi nhất. Nghe thì có vẻ dài dòng, nhưng điều tôi muốn nói là: 'Chỉ cần sống cuộc đời của mình, dù nó không tuyệt vời gì mấy".

Nữ diễn viên cho biết không cập nhật mạng xã hội thường xuyên. Nhưng sau khi quay phim xong, cô lại muốn dành thời gian nghỉ ngơi và trò chuyện với người hâm mộ nhiều hơn.

“Khi lớn lên, tôi hiểu rằng sức khỏe thực sự là điều quan trọng nhất. Hãy chăm sóc bản thân và hẹn gặp lại nhé”, ngôi sao sinh năm 1993 nhắn nhủ.

Trước đó, Han So Hee vướng ồn ào vì chuyện tình cảm với Ryu Jun Yeol. Vụ việc bắt nguồn từ bài viết của một tài khoản mạng vào 15/3/2024. Người này khẳng định nhìn thấy Ryu Jun Yeol và Han So Hee tại bể bơi ở một khách sạn của Hawaii. Lee Hyeri, bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol sau đó có bài viết ẩn ý khiến Han So Hee bị nghi ngờ là người thứ 3.

Sau đó, sự việc có thêm nhiều diễn biến mới khiến Han So Hee bị quay lưng, nhãn hàng cắt hợp đồng quảng cáo. Ngày 30/3/2024, tờ Edaily đưa tin công ty quản lý của Ryu Jun Yeol xác nhận nam diễn viên và Han So Hee đã chia tay.