Han So Hee thiếu khôn ngoan

Han So Hee thừa nhận bản thân thô lỗ, thiếu khôn ngoan khi có hành động được cho là "đá đểu" Hyeri. Vì thế, cô bị chỉ trích.

Chưa đầy một ngày kể từ khi phủ nhận thông tin hẹn hò, Han So Hee đã viết tâm thư dài xác nhận mối quan hệ tình cảm với Ryu Jun Yeol. Thậm chí, chiều 15/3, khi tin tức yêu Ryu Jun Yeol nổ ra, Han So Hee có bài viết được cho là “đá đểu” Hyeri (tình cũ của Ryu Jun Yeol).

Liên tiếp các sự việc xảy ra chỉ trong ít giờ đang khiến Han So Hee và Ryu Jun Yeol trở thành tâm điểm gây tranh cãi.

Thừa nhận mất bình tĩnh

Theo Spotv News, sáng 16/3, Han So Hee lên tiếng thừa nhận hẹn hò nam diễn viên hơn 8 tuổi. Trong tâm thư, nữ diễn viên mở đầu: “Tôi biết câu chuyện của tôi trong hai ngày qua đã khiến nhiều bạn bị sốc và tổn thương. Thông báo qua phương tiện truyền thông có lẽ phù hợp hơn nhưng tôi muốn viết thư này để người hâm mộ bớt tổn thương. Các bạn là những người tôi rất quý trọng”.

Han So Hee cho biết cô đang có mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Hai người gặp nhau tại triển lãm ảnh vào cuối năm 2023 của Ryu Jun Yeol. Han So Hee được một người bạn làm nhiếp ảnh gia mời tham gia buổi triển lãm này. Tại đây, cô chào hỏi Ryu Jun Yeol bởi sắp tới hai người có thể làm việc với nhau trong cùng dự án phim.

Han So Hee khẳng định: “Chúng tôi yêu nhau vào đầu 2024 và tôi được biết anh ấy đã độc thân từ đầu 2023, tin tức họ chia tay được đăng vào tháng 11/2023. Dựa trên thực tế này, tôi tiếp tục giữ vững tình cảm và mối quan hệ của mình”.

Trong bài viết, Han So Hee nhiều lần xin lỗi người hâm mộ lẫn Hyeri và khẳng định cô không phải người kiêu ngạo, tự tin quá mức. Cô giải thích về bài viết được cho là “đá xéo” người yêu cũ của bạn trai.

Vụ việc giữa 3 ngôi sao chiếm sóng mạng xã hội suốt 2 ngày qua. Ảnh: MHN Sports.

“Liên quan đến câu chuyện khập khiễng trên trang cá nhân của tôi. Vâng, nó thật tồi tệ và khập khiễng. Lẽ ra tôi nên giữ im lặng nhưng tôi nghĩ mình đã mất bình tĩnh trong giây lát và hành động thô lỗ. Khi đó, tôi nghe được những tin đồn và câu chuyện trái với thực tế. Về điểm này, tôi sẽ đích thân xin lỗi cô ấy và cũng xin lỗi các bạn vì đã phải chứng kiến ​​hành vi thiếu khôn ngoan của tôi. Tôi thừa nhận cảm xúc đã lấn át lý trí của tôi”, Han So Hee tiếp tục.

Trở lại chiều 15/3, sau khi một tài khoản mạng khẳng định nhìn thấy Han So Hee và Ryu Jun Yeol ở bể bơi của khách sạn tại Hawaii, công ty quản lý của nữ diễn viên sinh năm 1994 phủ nhận thông tin cô hẹn hò. Công ty cho biết Han So Hee tới Hawaii nghỉ ngơi cùng bạn bè thân thiết. Trong khi đó, công ty của Ryu Jun Yeol chia sẻ nam diễn viên có mặt ở Hawaii để chụp hình.

Ngay khi đó, Hyeri đăng ảnh chụp phong cảnh kèm chú thích: “Thú vị quá”. Nữ diễn viên cũng lập tức bỏ theo dõi bạn trai cũ. Động thái này đã làm dấy lên rất nhiều suy đoán. Sau khi tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy Han So Hee có thể đã quen biết Ryu Jun Yeol từ khá lâu, dư luận thậm chí đặt câu hỏi liệu họ có hẹn hò trước khi nam diễn viên Ryu Jun Yeol chia tay Hyeri.

Đến đây, Han So Hee đáp trả. Cô viết trên trang cá nhân: “Tôi không có hứng thú, không tạo mối quan hệ và cũng không can thiệp chuyện yêu đương của người khác. Tôi yêu thích show hẹn hò Transit Love nhưng chuyện đó không xảy ra với tôi. Tôi cũng thấy thú vị lắm”.

Bài học cho Han So Hee

Han So Hee đã thừa nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol. Thông qua công ty quản lý, nam diễn viên Ryu Jun Yeol cũng xác nhận thông tin này.

Theo tin tức ngày 16/3 của News1, đến tận cuối năm 2023, Ryu Jun Yeol và Hyeri vẫn cân nhắc chuyện tình cảm. Tháng 8/2023, khi News1 liên hệ, cả hai công ty của Hyeri lẫn Ryu Jun Yeol vẫn phủ nhận chuyện chia tay. Trong 3 tháng sau đó, họ cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới quyết định đường ai nấy đi vào tháng 11/2023. Tin tức trên của News1 càng "đổ thêm dầu vào lửa".

Tuy nhiên, theo Sports Chosun, ngay cả khi hai ngôi sao đã xác nhận mối quan hệ tình cảm thì những đồn đoán Han So Hee là người thứ ba vẫn vô căn cứ, không có bằng chứng rõ ràng.

“Có thể nói họ gặp được người yêu mới ngay khi vừa chia tay người cũ. Tuy nhiên, đã ít nhất 4 tháng trôi qua kể từ khi Ryu Jun Yeol và Hyeri công khai chia tay. Hơn nữa, không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy họ có ‘mối quan hệ ngoài luồng’. Đã đến lúc phải thận trọng xem xét liệu việc suy đoán quá mức về đời sống tình cảm của nam nữ thanh niên có thể dẫn đến tin giả hay không”, Sports Chosun viết.

Dẫu vậy, theo cộng đồng mạng Hàn Quốc bình luận trên diễn đàn Pann Nate, chính bài viết mà Han So Hee thừa nhận là thiếu khôn ngoan đã khiến cô bị chỉ trích. Hành động được cho là “đá đểu” Hyeri khiến nữ diễn viên mất điểm. Hơn hết, việc Han So Hee thừa nhận yêu đàn anh chỉ một ngày sau khi phủ nhận cho thấy cô chưa thành thật, gây mất lòng tin với người hâm mộ.

Han So Hee mất hình tượng sau vụ việc. Ảnh: Allure.

“Han So Hee đã tự mình gánh chịu chuyện này vì một bài viết của cô ấy", “Han So Hee mới là người đang tự mình phát điên lên và bận viết những thứ trên blog, Instagram của mình. Buồn cười thật đấy. Công ty quản lý nên đến nhà cô ấy nhanh chóng và lấy điện thoại của cô ấy đi”, “Ban đầu có nhiều bình luận ‘ném đá’ Ryu Jun Yeol. Tuy nhiên, sau story của Han So Hee, nó biến thành cuộc ẩu đả giữa những người phụ nữ. Đó là lý do mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào hai người này và cuối cùng họ lại là người bị ghét”, cộng đồng mạng Hàn Quốc bình luận.

Spotv News cũng nhận định sự việc giữa Hyeri với Han So Hee là tình huống khá kỳ lạ, bởi hai ngôi sao nữ hàng đầu “đôi co” qua lại trên mạng xã hội vì Ryu Jun Yeol. Thế nhưng, trong 2 ngày qua nam diễn viên này vẫn giữ im lặng, không hề có động thái gì trên trang cá nhân. Chỉ có công ty quản lý của anh phản hồi.

Han So Hee sinh năm 1994, nổi tiếng qua bộ phim Thế giới hôn nhân phát sóng năm 2020. Sau thành công vang dội của bộ phim, Han So Hee với ngoại hình nổi trội liên tục góp mặt trong những dự án phim khác, chẳng hạn My Name, Dẫu biết, Soundtrack #1. Diễn xuất chưa ấn tượng nhưng với lợi thế ngoại hình đẹp, Han So Hee nhanh chóng trở thành một trong những diễn viên nữ được yêu thích nhất hiện tại. Han So Hee cũng được mời làm đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng và liên tục xuất hiện ở các sự kiện thời trang.

Theo AP News, Han So Hee đã trở thành “nữ hoàng quảng cáo” sau khi Thế giới hôn nhân kết thúc. Cô công bố 3 hợp đồng quảng cáo chỉ trong 5 tháng.

Tuy nhiên, sự việc lần này ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới sự nghiệp mới chớm nở và còn chưa vững chắc của Han So Hee. Bằng chứng là trên diễn đàn Pann, những bình luận bênh vực nữ diễn nhận lượt vote down (không đồng tình) nhiều hơn hoặc ngang ngửa vote up (đồng tình).

Ryu Jun Yeol giờ đây được gọi là người yêu của Han So Hee thay vì bạn trai Hyeri. Khi Ryu Jun Yeol công khai mối quan hệ với Hyeri, tình yêu của họ bắt đầu bằng những lời chúc mừng nồng nhiệt. Thế nhưng mối quan hệ với Han So Hee bắt đầu có phần cay đắng với những đồn đoán, thông tin mập mờ, tờ JTBC nhận định.