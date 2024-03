Han So Hee bị réo tên khắp mạng xã hội

Han So Hee đã phủ nhận thông tin hẹn hò diễn viên Ryu Jun Yeol. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai ngôi sao vẫn gây tranh luận nhiều nhất mạng xã hội lúc này.

Nghi vấn hẹn hò của Han So Hee và Ryu Jun Yeol đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Vụ việc bắt nguồn từ bài viết của một tài khoản mạng. Người này khẳng định nhìn thấy Ryu Jun Yeol và Han So Hee tại bể bơi ở một khách sạn của Hawaii.

Công ty quản lý của Ryu Jun Yeol thừa nhận nam diễn viên đang ở Hawaii nhưng từ chối chia sẻ về tin tức hẹn hò với lý do đây là chuyện riêng tư. Trong khi đó, phía Han So Hee phủ nhận. Công ty quản lý cho biết nữ diễn viên sinh năm 1994 tới Hawaii cùng bạn bè thân thiết và không có chuyện cô hẹn hò với đàn anh.

Ồn ào quanh mối quan hệ của Ryu Jun Yeol và Han So Hee

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu ồn ào từ bài viết được cho là đầy ẩn ý từ Lee Hyeri (cựu thành viên nhóm Girl’s Day). Lee Hyeri là bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol. Họ hẹn hò khoảng 7 năm sau khi cùng tham gia phim Reply 1988. Tháng 11/2023, thông tin Lee Hyeri và Ryu Jun Yeol chia tay được đăng tải. Tính tới thời điểm đó, hai ngôi sao đã chia tay được khoảng một năm.

Trong tin tức đang đứng vị trí đầu tiên top những bài viết được đọc nhiều nhất mảng giải trí trên cổng thông tin Naver, tờ Ten Asia đưa tin, hiện tại sự chú ý của công chúng tập trung vào phản ứng của Hyeri. Theo Ten Asia, Hyeri đã hủy theo dõi tài khoản Instagram của Ryu Jun Yeol ngay sau khi tin tức nam diễn viên hẹn hò Han So Hee nổ ra. Nữ diễn viên cũng đăng một bức ảnh chụp phong cảnh kèm chú thích: "Thú vị quá".

Truyền thông Hàn Quốc nhận định vì tin đồn hẹn hò người mới xuất hiện chỉ 4 tháng sau khi Ryu Jun Yeol và Hyeri thừa nhận chia tay nên công chúng có nhiều suy đoán khác nhau về động thái của cựu thành viên Girl’s Day. Đa số ý kiến cho rằng bài viết của Hyeri có liên quan tới tin tức hẹn hò mới nhất của bạn trai cũ. Cũng có những suy đoán rằng liệu Ryu Jun Yeol và Han So Hee có quan hệ mập mờ trước khi nam diễn viên chia tay Hyeri hay không.

Ryu Jun Yeol và Han So Hee vướng tin hẹn hò. Ảnh: Vogue, Fnnews.

Theo iMBC, Han So Hee và Ryu Jun Yeol gặp nhau lần đầu tiên tại triển lãm ảnh của nam diễn viên vào tháng 11/2023. Em gái của ngôi sao sinh năm 1994 cũng chụp hình cùng Ryu Jun Yeol trong dịp này. Ngoài ra, bức ảnh Hyeri đăng được chụp tại Thái Lan nơi cô đang quay phim chứ không phải Hawaii như dân mạng suy đoán.

Theo Herald Pop, cộng đồng mạng Hàn Quốc còn tìm ra Han So Hee nhấn yêu thích ảnh của Ryu Jun Yeol từ năm 2016. Ngoài ra, Han So Hee mua một con gấu bông khổng lồ vào năm 2023, trong khi ngôi sao Reply 1988 thường được gọi là “ông chú gấu Bắc cực”. Ryu Jun Yeol từng tham gia chiến dịch “Tôi là gấu Bắc cực” với tư cách đại sứ của Greenpeace.

Những “bằng chứng” trên không thể xác thực được mối quan hệ giữa hai ngôi sao nhưng nó khiến sự bàn tán về họ càng xôn xao mạng xã hội.

Trong top 30 tin tức giải trí được đọc nhiều nhất trên Naver, 9 bài viết liên quan đến Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri.

Sedaily đưa tin trước những đồn đoán, chiều 15/3, Han So Hee một lần nữa phủ nhận mối quan hệ với đồng nghiệp. “Tôi không thích người có người yêu. Tôi không can thiệp vào mối quan hệ của người khác”, nữ diễn viên nhấn mạnh.

Cô tiếp tục: “Tôi không có hứng thú, không tạo mối quan hệ và cũng không can thiệp chuyện yêu đương của người khác. Tôi yêu thích show hẹn hò Transit Love nhưng chuyện đó không xảy ra với tôi. Tôi cũng thấy thú vị lắm”.

Nghi vấn quảng bá phim

Ngoài những nghi vấn hẹn hò, khán giả cũng đặt câu hỏi liệu tin tức giữa Ryu Jun Yeol và Han So Hee có được tung ra nhằm quảng bá cho dự án phim mới. Theo JoongAng, Ryu Jun Yeol và Han So Hee nhận được lời mời casting cho bộ phim mới Deception của đạo diễn Han Jae Rim.

Deception dựa trên webtoon cùng tên, lấy bối cảnh ở Kyungseong vào năm 1935 và Thượng Hải vào những năm 1800. Phim kể về họa sĩ được giao nhiệm vụ vẽ bức chân dung của một phụ nữ ma cà rồng hấp dẫn. Ryu Jun Yeol được mời đóng vai họa sĩ và Han So Hee nhận vai ma cà rồng. Đây là tác phẩm mới của đạo diễn Han Jae Rim sau The King và Tuyên bố khẩn cấp.

Ryu Jun Yeol và Han So Hee nhận được lời đề nghị từ công ty đầu tư, phân phối Showbox. Họ đã có những cuộc thảo luận tích cực vì đây là bộ phim mới của đạo diễn nổi tiếng Han Jae Rim.

Bài viết của Hyeri khiến mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol và Han So Hee càng gây tranh luận. Ảnh: Naver.

Hai ngôi sao đều thích thú với Deception vì nó có kịch bản hấp dẫn. Tuy nhiên, sau đó, với một số lý do cộng thêm lịch trình quay phim khá dày, cả Ryu Jun Yeol và Han So Hee đều phải xem xét lại việc có tham gia bộ phim hay không.

Gác lại những nghi vấn, tờ Osen chỉ ra các ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc giờ đây liên tục vướng vào tin đồn hẹn hò chỉ do lời kể của một nhân chứng nào đó.

Một số trường hợp trở thành sự thật nhưng cũng có không ít sự việc chỉ là hiểu lầm và kết thúc trong bi kịch, tranh cãi. Lý do là trong nhiều trường hợp, những bức ảnh hay thông tin được đưa ra từ nhân chứng không hề rõ ràng, xác thực, thậm chí vô căn cứ.

Năm ngoái, Han So Hee cũng bị đồn hẹn hò với người mẫu Chae Jong Seok. Lý do là hai người thường đăng ảnh chụp tại cùng địa điểm và họ được cho là có gu thời trang giống nhau. Tuy nhiên, phía Han So Hee phủ nhận tin đồn hẹn hò. Công ty cho biết: "Đúng là họ có những người quen chung. Họ thực sự biết nhau nhưng hai người không có mối quan hệ lãng mạn".

Năm 2022, những nghi ngờ về mối quan hệ lãng mạn giữa nam diễn viên Song Joong Ki và Kim Tae Ri lan rộng. Khi đó, một số tài khoản mạng cho biết hai ngôi sao hẹn hò ở Paris. Tuy nhiên, bức ảnh được cho là Song Joong Ki và Kim Tae Ri thực chất là của Hyun Bin và Son Ye Jin khi họ hưởng tuần trăng mật.

Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong sau khi đóng chung phim cũng vướng tin hẹn hò. Thời điểm đó, họ được phát hiện cùng du lịch Nhật Bản nên thông tin hai người hẹn hò càng xôn xao. Tuy nhiên, Kim Se Jeong trực tiếp phủ nhận. Cô nói: "Chính xác tôi đã đến Nhật Bản với bạn thân nhất của tôi và anh trai tôi".