V (BTS) yêu say đắm ngôi sao người Anh trong MV mới

V của BTS vừa phát hành MV mới mang tên FRI(END)S. MV được thực hiện đầy sáng tạo và độc đáo khi cho thấy V bị giằng xé giữa 2 thế giới. MV mở đầu bằng cảnh V thất vọng và cô đơn. Đi đến đâu anh cũng thấy những cặp đôi đang yêu nồng nàn và quấn quýt.

Từ bến xe buýt đến nhà hàng, thậm chí trên đường, cả thế giới dường như đang yêu ngoại trừ V. Một mình V vật lộn với nỗi cô đơn để rồi anh gặp tai nạn và tỉnh dậy ở một thực tại song song, nơi anh có bạn gái. Ngôi sao người Anh Ruby Sear đóng vai người yêu của V.

Giờ đây, trái ngược với thế giới trước, V đang yêu. Mọi thứ dường như đang diễn ra rất tốt đẹp giữa anh và bạn gái. Bất chấp việc mọi người xung quanh cứ cãi vã, V với bạn gái vẫn yêu nhau say đắm. Nhưng rồi, thế giới này cũng kết thúc bằng cảnh V bị tai nạn.

Video mới của thành viên BTS khám phá sự phức tạp của tình yêu và nỗi đau mất mát. Nó khiến người xem đưa ra nhiều giả thiết, suy đoán khác nhau.

Từ thiết kế bối cảnh giàu sức gợi đến cách khắc họa nhân vật liền mạch, mọi khía cạnh của video đều được thực hiện tỉ mỉ. Những sắc thái tinh tế trong màn trình diễn của V, từ ánh mắt đăm chiêu đến cử chỉ dịu dàng, đã mang đến cho video sự chân thực.

Giai điệu của bài hát thuộc thể loại pop-soul R&B với ca từ ấm áp, ngọt ngào. Bài hát là lời nhắn nhủ của V tới cộng đồng người hâm mộ. Qua đó, nam ca sĩ muốn có mối quan hệ gắn bó hơn cả mức tình bạn với ARMY.

V vừa qua xuất hiện trong video âm nhạc Love wins all của ca sĩ kiêm nhạc sĩ IU. Video vượt qua 35 triệu lượt xem trong vòng một tuần sau khi phát hành. Nam ca sĩ cũng xuất hiện trên bộ hình mới của tạp chí W Korea.

Loạt ảnh mang bầu không khí mùa xuân trẻ trung, thể hiện sức hút nam tính, phóng khoáng của V được phát hành đúng dịp Valentine 14/2. Do đó, đang trong thời gian nhập ngũ nhưng thành viên BTS vẫn có nhiều hoạt động được công chúng quan tâm.

