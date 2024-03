Han So Hee hẹn hò

Ryu Jun Yeol và Han So Hee được phát hiện cùng đi nghỉ ở Hawaii, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên, công ty quản lý không trực tiếp trả lời vấn đề này.

Ngày 15/3, tờ Spotv News đưa tin Ryu Jun Yeol và Han So Hee vướng nghi vấn hẹn hò. Thông tin bắt nguồn từ bài viết của một tài khoản mạng. Người này khẳng định bắt gặp hai ngôi sao Hàn Quốc cùng nhau du lịch Hawaii. Tài khoản mạng viết: “Các diễn viên hàng đầu Hàn Quốc đang chơi cạnh bể bơi khách sạn” và nhắc đến hai bộ phim có sự tham gia của Ryu Jun Yeol (Reply 1988) và Han So Hee (Nevertheless).

Ngay sau đó, công ty quản lý của hai nghệ sĩ lên tiếng. Họ thừa nhận Ryu Jun Yeol và Han So Hee đang ở Hawaii nhưng không trả lời nghi vấn hẹn hò.

Công ty quản lý C-Jes Studios của Ryu Jun Yeol cho biết: "Đúng là Ryu Jun Yeol đang ở Hawaii để chụp ảnh. Nhưng đây là lịch trình cá nhân nên chúng tôi mong các bạn tôn trọng. Trong thời gian tới, chúng tôi không phản hồi mọi tin đồn liên quan đến đời tư. Mong các bạn thông cảm".

Ryu Jun Yeol và Han So Hee cùng đi nghỉ ở Hawaii làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Ảnh: Spotv News.

Công ty quản lý của Han So Hee 9ATO Entertainment đưa ra phản hồi tương tự: "Đây là lần đầu tiên cô ấy đi nghỉ cùng bạn bè ở Hawaii kể từ khi ra mắt. Chúng tôi không thể xác nhận hay phủ nhận bất cứ điều gì về đời sống riêng tư của cô ấy vì đây không phải lịch trình chính thức".

Sau khi công ty quản lý lên tiếng, Han So Hee cũng cập nhật trên trang cá nhân những hình ảnh của cô trong chuyến du lịch Hawaii.

Han So Hee hiện là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Ngôi sao sinh năm 1994 được yêu thích với Thế giới hôn nhân (2020), My Name, Dẫu biết…

Ryu Jun Yeol sinh năm 1986 và nổi lên nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình được giới phê bình đánh giá cao Reply 1988 (phát sóng năm 2015). Đây là bộ phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử của đài truyền hình cáp Hàn Quốc tính tới thời điểm đó. Sau đó, nam diễn viên tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như The King, A Taxi Driver, Little Forest, Believer, Money hay gần đây là Alienoid: Return to the Future. Ryu Jun Yeol từng hẹn hò Hyeri sau khi hai người hợp tác trong phim Reply 1988.