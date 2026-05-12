Hàn Quốc 'đau đầu' vì thế hệ binh sĩ nâng mũi, cắt mí

Các chỉ huy tuyến đầu chật vật vì phải miễn nhiệm vụ cho binh sĩ Gen Z sau phẫu thuật thẩm mỹ, theo The Korea Times.

Ảnh minh họa do AI tạo. Ảnh: The Korea Times.

Đầu năm nay, trung úy Kim - chỉ huy một trung đội thuộc đơn vị tiền tuyến của quân đội Hàn Quốc ở khu vực thủ đô Seoul - gặp phải tình huống khó xử hiếm gặp. Ông buộc phải loại một hạ sĩ khỏi đợt huấn luyện quan trọng vì người này trở về sau kỳ nghỉ với chiếc mũi còn sưng tấy vì nâng mũi.

“Tôi thực sự bối rối vì cậu ấy đi nâng mũi mà không nói gì ngay trước đợt huấn luyện”, ông cho biết.

Ông Kim nói thêm rằng mình phải cho binh sĩ này ngồi ngoài vì lo ngại vết thương chưa hồi phục có thể gây biến chứng y tế trong quá trình huấn luyện thực địa.

Tình huống của ông Kim không phải cá biệt. Xu hướng binh sĩ Hàn Quốc đang tại ngũ đi phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng gia tăng, được thúc đẩy bởi mức lương quân đội tăng lên cùng hoạt động quảng bá mạnh tay từ các thẩm mỹ viện. Điều này đang gây ra nhiều gián đoạn trong vận hành đơn vị và bộc lộ khoảng trống lớn trong các quy định quân đội.

Thực tế, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ trong quân đội không phải điều mới. Trước đây, các đơn vị thường chấp nhận việc binh sĩ tận dụng kỳ nghỉ dài ở những tháng cuối phục vụ để làm đẹp trước khi trở lại đời sống dân sự. Tuy nhiên, đối tượng hiện nay đã thay đổi đáng kể.

Dù quân đội chưa có thống kê chính thức về số binh sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, xu hướng này thể hiện rất rõ ở khu vực tư nhân khi các diễn đàn trực tuyến của thẩm mỹ viện ngập tràn câu hỏi từ binh sĩ về thời gian hồi phục và chi phí.

“Mỗi tuần có khoảng 2-3 binh sĩ tại ngũ đến tư vấn nâng mũi hoặc cắt mí”, Choi - quản lý tư vấn 38 tuổi tại một thẩm mỹ viện ở quận Gangnam - cho biết.

Văn hóa quân đội cởi mở hơn, sự thay đổi trong quan niệm của thế hệ trẻ và mức lương tăng mạnh là những yếu tố thúc đẩy làn sóng này. Hạ sĩ Choi (22 tuổi) được phỏng vấn tại một thẩm mỹ viện ở Gangnam hôm 4/5, cho biết anh đã tiết kiệm lương nhiều tháng để đủ tiền phẫu thuật.

“Tôi dành dụm mức lương quân đội 1,2 triệu won (hơn 21 triệu đồng) mỗi tháng trong nhiều tháng để cắt mí, thậm chí còn hạn chế mua đồ ở PX”, anh nói. PX là cửa hàng bán hàng tiêu dùng trong các căn cứ quân sự.

Các thẩm mỹ viện cũng tích cực nhắm tới nhóm khách hàng này bằng quảng cáo bắt mắt trên mạng xã hội, giảm giá cho quân nhân và tư vấn cách sử dụng bảo hiểm tư nhân. Khi phóng viên Hankook Ilbo đến một thẩm mỹ viện ở Gangnam và tự nhận là quân nhân tại ngũ, nơi này lập tức đề nghị giảm giá 40%.

Áp lực với các chỉ huy ngày càng lớn. Một thiếu úy tại đơn vị ở khu vực Chungcheong gần đây phải loại một binh sĩ khỏi nhiệm vụ gác đêm vì người này trở lại với đôi mắt sưng nặng sau khi cắt mí.

“Tôi không còn lựa chọn nào khác vì lý do an toàn. Cuối cùng chúng tôi phải điều chỉnh lại lịch trực của những người khác”, viên thiếu úy nói.

Các chỉ huy còn phải đối mặt với sự can thiệp từ phụ huynh. Đại úy Park - chỉ huy đại đội ở đơn vị tiền tuyến thuộc tỉnh Gangwon - cho biết ông từng nhận được cuộc gọi từ mẹ một binh sĩ vào tháng 3. Bà yêu cầu con trai mình được miễn đào chiến hào vì vết thương sau cắt mí vẫn chưa hồi phục.

“Nếu chấp nhận quá dễ dàng sẽ tạo tiền lệ xấu, nhưng nếu xảy ra vấn đề thì sĩ quan lại phải chịu trách nhiệm, nên tôi rơi vào thế rất khó xử”, ông Park nói. Ông cho biết nhiều binh sĩ khác tỏ ra không hài lòng khi phải làm thay phần việc còn thiếu.

Dù gây ra nhiều xáo trộn, các chỉ huy hiện vẫn thiếu quy định rõ ràng để xử lý hoặc quản lý việc hồi phục sau phẫu thuật thẩm mỹ tự nguyện. Luật Khung về Địa vị và Nghĩa vụ quân sự cùng các chỉ thị quản lý đơn vị hiện chưa có quy định cụ thể cho vấn đề này.

Choi Gi-il, giáo sư nghiên cứu quân sự tại Đại học Sangji, nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp quản lý có hệ thống nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong bối cảnh giá trị sống của thế hệ trẻ đang thay đổi.

“Quân đội cần ngăn chặn các trường hợp binh sĩ bỏ lỡ huấn luyện hoặc hoạt động đơn vị vì ảnh hưởng kéo dài sau phẫu thuật”, ông Choi nói.