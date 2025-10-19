Hàn Quốc đau đầu vì 'cơn sốt thú cưng'

Sự bùng nổ của vật nuôi khiến nhiều con phố Hàn Quốc ngập mùi khai, còn cư dân thì chia rẽ giữa tự do của thú cưng và nghĩa vụ giữ gìn môi trường sống chung.

Số lượng thú cưng ở Hàn Quốc bùng nổ kéo theo nỗi bức xúc mới tại Hàn Quốc. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Việc dọn phân chó sau khi dắt đi dạo đã trở thành thói quen quen thuộc với đa số người nuôi Hàn Quốc, thế nhưng, nước tiểu của chó lại là câu chuyện khác và đang khiến nhiều người dân bức xúc.

Ngày càng nhiều người than phiền về vết ố và mùi khai bám trên vỉa hè, công viên, thậm chí trước cửa nhà dân. Theo báo cáo của Tập đoàn Tài chính KB, Hàn Quốc hiện có hơn 15 triệu thú cưng, trong đó chó chiếm hơn 5,46 triệu con. Con số này phản ánh rõ “cơn bùng nổ thú cưng” đang lan khắp đất nước, theo Korea Times.

Cùng với đó, những tranh cãi quanh “văn hóa nuôi thú cưng lịch sự”, tức các quy tắc ứng xử người nuôi cần tuân thủ nơi công cộng đang ngày càng gay gắt. Một trong những vấn đề nổi cộm là nước tiểu của chó trên đường phố.

“Khu vui chơi của chung cư tôi lúc nào cũng ám mùi nước tiểu, vết ố thì khắp nơi. Tôi hiểu chó cần giải tỏa khi đi dạo, nhưng với tư cách phụ huynh, tôi rất lo khi trẻ con ngồi chơi trên nền đất đó”, anh Oh, một cư dân ở thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi, chia sẻ.

Theo quy định hiện hành, phân chó được xếp vào nhóm rác thải, buộc chủ nuôi phải thu dọn. Tuy nhiên, nước tiểu lại chưa được điều chỉnh rõ ràng khi chỉ có một số khu vực dân cư hoặc công trình công cộng như ghế nghỉ, sân chơi mới bị cấm.

Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc cho biết, từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025, họ đã nhận 36.813 đơn khiếu nại liên quan đến thú cưng, với trung bình 1.741 vụ mỗi tháng trong năm nay - gần gấp đôi so với năm 2024.

Không chỉ là vấn đề khó chịu trong sinh hoạt, nước tiểu chó còn gây tác hại môi trường. Hàm lượng nitơ cao trong nước tiểu có thể làm ô nhiễm đất, làm chết cây xanh khi liên tục tích tụ ở cùng một khu vực.

Trước tình hình đó, nhiều chính quyền địa phương đã thử nghiệm các giải pháp giảm ô nhiễm và hạn chế xung đột giữa người nuôi và người không nuôi thú cưng. Thành phố Ulsan mới đây đã mở nhà vệ sinh công cộng dành riêng cho chó trong khuôn viên Vườn quốc gia Taehwagang. Tại Incheon và Daegu, các máy xử lý chất thải thông minh và bồn tiểu cho chó cũng được lắp đặt thử nghiệm.

Tuy nhiên, các biện pháp này chưa đạt hiệu quả như mong đợi, bởi chó có xu hướng “đánh dấu lãnh thổ” dọc đường đi, thay vì tìm đến những điểm cố định.

Nhiều chuyên gia đề xuất một hướng tiếp cận mềm dẻo hơn: khuyến khích người nuôi mang theo chai nước để rửa sạch nơi chó tiểu, vừa giảm mùi, vừa đảm bảo vệ sinh công cộng.

“Nếu quy định trở nên quá khắt khe, mâu thuẫn giữa hai bên sẽ càng sâu sắc. Thay vì thêm luật, điều cần thiết hơn là nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng văn hóa nuôi thú cưng văn minh”, bà Kim Hyun Joo, giáo sư ngành Thú cưng tại Đại học Bucheon, nhận định.