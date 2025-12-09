Han Kang lần đầu ra mắt sách phi hư cấu bằng tiếng Anh

Nhà văn đạt giải Nobel 2024 Han Kang chuẩn bị phát hành sách phi hư cấu đầu tiên bằng tiếng Anh, trong khi tiểu thuyết cũ của bà tiếp tục đứng đầu danh sách bán chạy tại Hàn Quốc.

Han Kang sinh năm 1970 và nổi tiếng từ tiểu thuyết "Người ăn chay" sáng tác năm 2007. Ảnh: Nobel Prize.

Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang sẽ ra mắt tác phẩm phi hư cấu đầu tiên bằng tiếng Anh vào mùa xuân 2026, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp văn chương của bà. Cuốn sách mang tên Light and Thread (Tạm dịch: Ánh sáng và Sợi chỉ) sẽ được phát hành ngày 24/3/2026 bởi các nhà xuất bản thuộc Penguin Random House tại Mỹ, Anh và nhiều nước nói tiếng Anh khác.

Tác phẩm mới là tập hợp các bài tiểu luận, thơ, trích đoạn nhật ký và hình ảnh do chính Han Kang chọn lọc, trong đó có cả bài phát biểu nhận giải Nobel Văn học 2024. “Tôi sắp xếp những bài viết, bài thơ, những ghi chép và hình ảnh trong cuốn sách này với ý tưởng rằng mọi trang giấy đều ngập tràn ánh sáng”, Han chia sẻ trong một thông cáo báo chí.

Trong khi đó, một tác phẩm cũ của bà, Human Acts (Hành động của con người, 2014), tiếp tục gây tiếng vang tại thị trường nội địa. Theo công bố từ Kyobo Book Centre, chuỗi nhà sách lớn nhất Hàn Quốc, Human Acts dẫn đầu danh sách sách bán chạy năm 2025, năm thứ hai liên tiếp. Đây là lần thứ năm trong lịch sử của Kyobo một tác phẩm giữ vững vị trí số 1 hai năm liên tục.

Tác phẩm của Han Kang tiếp tục dẫn đầu danh sách sách bán chạy năm 2025 ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Hiện tượng này phản ánh xu hướng đọc mới tại Hàn Quốc, đặc biệt từ thế hệ độc giả trẻ tuổi. Theo Kyobo, doanh số thơ tăng 15,5% trong năm qua, với những cái tên như Yoo Sun-hye, Cha Jeong-eun và Ko Sun-kyung được giới trẻ săn đón. Xu hướng “text-hip”, yêu thích văn chương như một biểu hiện cá tính, đang tạo lực đẩy cho thị trường xuất bản.

Bên cạnh đó, các đầu sách về trí tuệ nhân tạo tăng vọt 68,5% về doanh số, cho thấy nhu cầu tìm hiểu công nghệ mới của độc giả. Các tác phẩm mang tính thực hành như sách tự lực, sách rèn luyện trí não và cả sách về thể thao cũng đóng góp đáng kể vào tổng lượng tiêu thụ sách năm nay.

Han Kang sinh năm 1970 tại thành phố Gwangju (Hàn Quốc) trước khi cùng gia đình chuyển đến thủ đô Seoul lúc 9 tuổi. Bà học chuyên ngành văn học tại Đại học Yonsei. Han Kang được quốc tế biết đến vào năm 2016 với tiêu thuyết Người ăn chay (2007) sau khi đã gặt hái nhiều giải thưởng tại quê nhà. Một số tác phẩm đáng chú ý khác của bà là Greek lessons (2011; tạm dịch: Những tiết học tiếng Hy Lạp), Bản chất của người (2014), Trắng (2016), We Do Not Part (2021).