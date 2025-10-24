Han Kang giúp văn học Hàn Quốc lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam

Sau giải Nobel 2024, Han Kang không chỉ là một tên tuổi quốc tế mà còn được xem như người thân quen trong giới xuất bản và độc giả yêu văn học Hàn Quốc tại Việt Nam.

Nhà văn Han Kang có vai trò không nhỏ trong việc lan tỏa văn chương Hàn Quốc đến Việt Nam, nhất là sau khi bà đoạt giải Nobel Văn học 2024. Ảnh: New York Times.

Tại “Ngày hội Văn học Hàn Quốc 2025” ngày 23/10 ở TP.HCM, Han Kang được nhắc đến như biểu tượng của sự lan tỏa văn chương Hàn Quốc tại Việt Nam. Sau giải Nobel Văn học 2024, tác phẩm của bà xuất hiện ngày càng nhiều trong các nhà sách và chương trình học thuật.

Nhà văn Huỳnh Trọng Khang, biên tập viên Nhã Nam, cho biết hành trình của Han Kang tại Việt Nam đã bắt đầu hơn 15 năm trước với Người ăn chay. “Khi ấy, sách không bán chạy, vài năm sau khi cô đoạt giải Booker vẫn còn tồn kho. Nhưng chúng tôi tin vào giá trị của văn chương này. Giờ đây, Han Kang giống như một người thân trong nhà, một tác giả mà chúng tôi đã dõi theo suốt hành trình phát triển", anh nói.

Theo GS.TS Phan Thu Hiền, thành công của Han Kang đã giúp độc giả Việt chú ý đến chiều sâu tinh thần của văn học Hàn Quốc. Bà cho rằng việc Han Kang đoạt giải Nobel đã góp phần quan trọng đưa văn học Hàn Quốc ra khỏi phạm vi học thuật để đến với độc giả đại chúng.

“Bà đối diện với chấn thương lịch sử, soi chiếu nỗi đau dân tộc bằng một giọng văn giàu chất thơ. Chính sự dũng cảm này khiến Han Kang trở thành nhà văn tiên phong của văn xuôi đương đại", GS Hiền chia sẻ.

Sự kiện còn có sự tham gia của ông Kwon Tae Han, Quyền Tổng lãnh sự Hàn Quốc, và PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang. Ảnh: Khánh Linh.

Hiệu ứng từ Han Kang phản ánh rõ trong xu hướng xuất bản văn học dịch Hàn Quốc ở Việt Nam. Trong 20 năm qua, Nhã Nam đã phát hành khoảng 110 đầu sách Hàn Quốc. Cả nước có gần 300 đầu sách Hàn được dịch sang tiếng Việt, trong đó văn xuôi chiếm hơn một nửa. Số lượng bản quyền mua mới mỗi năm tăng khoảng 20% với các thể loại mở rộng từ tiểu thuyết, truyện ngắn đến dòng sách “chữa lành” đang thịnh hành như Tiệm sách Hyunam-dong, Tôi muốn chết nhưng tôi thèm ăn Tteokbokki...

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, đánh giá sự lan tỏa của văn học Hàn Quốc ở Việt Nam là thành quả của một chiến lược dài hơi. Theo bà, Việt Nam có thể học hỏi mô hình quảng bá văn học từ Hàn Quốc, nơi chính phủ, giới học giả và nhà xuất bản, phát hành cùng hành động trong một hệ thống thống nhất.

Từ hiệu ứng Han Kang, văn học Hàn Quốc đang khẳng định vị thế rõ ràng trong đời sống văn hóa Việt Nam. Nhiều trường đại học mở thêm môn học về văn học Hàn, các đơn vị xuất bản chủ động tìm kiếm bản quyền mới và độc giả trẻ bắt đầu đọc văn Hàn để tìm kiếm những giá trị tinh thần.