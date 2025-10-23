Tác giả sách về sức khỏe tinh thần nổi tiếng Hàn Quốc qua đời

Baek Sehee, tác giả của hồi ký "Tôi muốn chết nhưng tôi thèm ăn Tteokbokki", qua đời ở tuổi 35. Cuốn sách của cô là chất xúc tác cho một trong những cuộc đối thoại sâu sắc về sức khỏe tinh thần.

Tác giả Baek Sehee qua đời ở tuổi 35 tại một bệnh viện ở thành phố Goyang (phía Tây Seoul, Hàn Quốc). Ảnh: @_baeksehee/Instagram.

Baek Sehee, tác giả của hồi ký ăn khách tại Hàn Quốc, vừa qua đời vào ngày 16/10, hưởng dương 35 tuổi. Trước đó, cô là một hiện tượng văn hóa Hàn Quốc và trên thế giới nhờ sự thẳng thắn khi nói về trị liệu tâm lý và sức khỏe tinh thần, theo New York Times.

Cái chết của Baek tại một bệnh viện ở thành phố Goyang, phía tây Seoul, được xác nhận bởi ông Kim Yunsik, người phát ngôn của Cơ quan Hiến tạng Hàn Quốc. Ông cho biết gia đình không muốn công bố nguyên nhân.

Baek Sehee được biết đến nhiều nhất với cuốn hồi ký Tôi muốn chết nhưng tôi thèm ăn Tteokbokki. Đó là một tự sự đầy riêng tư về hành trình chống chọi với trầm cảm và lo âu. Tteokbokki là món bánh gạo cay phổ biến tại Hàn Quốc.

Cuốn sách xuất bản năm 2018, bao gồm các đoạn hội thoại giữa Baek và bác sĩ trị liệu mà cô đã ghi âm lại, xen lẫn những bài luận ngắn đề cập đến các chủ đề như phân biệt giới tính và sự nghi ngờ bản thân.

Tôi muốn chết nhưng tôi thèm ăn Tteokbokki đã được độc giả đón nhận nồng nhiệt nhờ sự thẳng thắn khi bàn về sức khỏe tinh thần, chủ đề vẫn còn bị kỳ thị và bao phủ bởi cảm giác xấu hổ trong gia đình ở Hàn Quốc.

Trong sách, cô viết: “Tôi mạnh mẽ dang rộng vòng tay và chứng tỏ rằng tôi đang ở bên bạn. Mong sao những ai đang chìm đắm trong mớ bòng bong cảm xúc có thể nhận ra đôi bàn tay tôi, đến gần tôi hơn và chúng ta cùng truyền cho nhau hơi ấm niềm tin".

Hồi ký Tôi muốn chết nhưng tôi thèm ăn Tteokbokki đã được đón nhận nồng nhiệt nhờ sự thẳng thắn khi bàn về sức khỏe tinh thần. Ảnh: T.H.B.

Cuốn sách được xuất bản tại 25 quốc gia và đã bán hơn một triệu bản trên toàn thế giới. Trong cuộc phỏng vấn với PEN Transmissions năm 2023, Baek chia sẻ cảm hứng viết cuốn sách đến từ một bình luận trên blog cá nhân. Ở đó, cô từng ghi lại những trải nghiệm trong các buổi trị liệu tâm lý. Người bình luận nói rằng họ cũng đang trải qua cảm xúc tương tự và thấy nhẹ nhõm khi biết không chỉ mình cô đơn trong cuộc chiến đó.

“Khi họ nói rằng như thể ánh sáng rọi vào bóng tối trong cuộc đời họ, tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi chỉ thành thật trước công chúng, vậy mà điều đó lại khiến ai đó được an ủi”, Baek nói.

Anton Hur, người dịch sách của cô sang tiếng Anh, viết trên mạng xã hội vào ngày 17/10 rằng Baek “đã chạm đến hàng triệu cuộc đời” qua tác phẩm của mình. Khi tin cô qua đời lan rộng, người hâm mộ khắp nơi chia sẻ những lời tưởng niệm và cảm ơn cô trên mạng xã hội. Một người viết: “Cuốn sách của cô là chất xúc tác cho một trong những cuộc đối thoại sâu sắc nhất về sức khỏe tinh thần mà chúng ta từng có".

Trong thông cáo gửi báo chí, Baek Dahee, chị gái của nhà văn, cho biết em mình “yêu viết lách, yêu việc kết nối với người khác qua chữ viết và luôn cố gắng gieo hy vọng cho mọi người”.

Baek Sehee sinh năm 1990 tại Goyang, là con giữa trong ba chị em gái. Cô theo học ngành sáng tác văn chương tại Đại học Dongguk (Seoul, Hàn Quốc) và từng làm việc tại một nhà xuất bản trong 5 năm.

Theo Cơ quan Hiến tạng Hàn Quốc, trong thời gian đó cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn trầm cảm dai dẳng. Cô bắt đầu tham gia trị liệu tại các trung tâm tư vấn và phòng khám tâm thần - trải nghiệm sau này trở thành nội dung chính trong hồi ký.

Năm 2019, Baek ra mắt phần tiếp theo mang tên Tôi muốn chết nhưng tôi thèm ăn Tteokbokki - phần 2, đào sâu hơn những cuộc vật lộn với hành vi tự hại và ý nghĩ tự tử.

Dù được xem là người mở đường cho việc nói thẳng về sức khỏe tinh thần, Baek luôn khiêm tốn về ảnh hưởng của mình. Trong cuộc phỏng vấn với PEN, cô nói rằng ngày càng có nhiều người viết về chủ đề tương tự và “điều khiến tôi vui là ít nhất chúng ta đã bắt đầu nói về nó nhiều hơn".