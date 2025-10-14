Độc giả Hàn Quốc đổ xô đọc sách của nhà văn đoạt giải Nobel

Khi Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố người chiến thắng Giải Nobel Văn học 2025, cái tên László Krasznahorkai, dù còn khá xa lạ ở Hàn Quốc, đã tạo nên một cơn sốt.

Một khu bày bán sách của Krasznahorkai tại Hàn Quốc. Ảnh: Mk.

Theo Korea Joongang Daily, các tác phẩm của Krasznahorkai phần lớn không được biết đến rộng rãi ở Hàn Quốc. Chỉ có sáu cuốn sách của ông được dịch sang tiếng Hàn, gồm Satantango (1985), The Melancholy of Resistance (1989), Seiobo There Below (2008), The Last Wolf (2009), The World Goes On (2013) và Baron Wenckheim’s Homecoming (2016).

Tuy nhiên, tác động của Giải Nobel Văn học là rất đáng kể với thị trường Hàn Quốc.

Cơn sốt mua sách của Krasznahorkai

Theo Yes24, một trang web chuyên bán sách trực tuyến, chỉ trong vòng 12 giờ sau khi công bố người chiến thắng giải Nobel Văn học 2025, doanh số bán Satantango đã đạt gấp khoảng 12 lần con số sách bán ra thường niên trong năm nay.

Satantango cũng leo lên vị trí số 1 trong danh sách sách ăn khách tại Hàn Quốc. The Melancholy of Resistance và Baron Wenckheim’s Homecoming cũng lần lượt xếp thứ ba và thứ năm trong danh sách ăn khách ở thể loại tiểu thuyết, thơ và kịch.

Theo chuỗi hiệu sách Kyobo Bookstore, tất cả đầu sách của Krasznahorkai đang được bán trực tuyến và có sẵn tại hiệu sách đều nhanh chóng hết hàng. Sau khi kiểm tra, họ hiện chỉ còn khoảng 200 bản tại chi nhánh Gwanghwamun ở trung tâm Seoul. Kyobo Bookstore cũng ngay lập tức đặt mua thêm sách.

Nhà sách Aladdin cũng ghi nhận đã bán được 1.800 bản chỉ sau một đêm, vượt xa kỷ lục được thiết lập khi nhà văn Annie Ernaux chiến thắng giải Nobel Văn học năm 2022, bán được 1.000 bản và Kazuo Ishiguro chiến thắng Nobel Văn học năm 2014, với 900 bản sách bán ra.

Nhu cầu đặt sách mới của Krasznahorkai hiện đổ dồn vào Alma, nhà xuất bản Hàn Quốc duy nhất phát hành tác phẩm của văn hào Hungary. Sáu đầu sách, trước đây chỉ bán được "một hoặc hai bản mỗi ngày", hiện ghi nhận lượng mua tăng vọt.

Satantango, tiểu thuyết đầu tay của Krasznahorkai được xuất bản lần đầu năm 1985 nhưng mãi đến năm 2012 mới được dịch sang tiếng Anh, đã bước sang lần tái bản thứ bảy chỉ một ngày sau khi công bố giải Nobel.

Áng văn dài giữa kỷ nguyên nội dung ngắn

Trước đây mọi người thường hỏi ‘Tại sao bà lại xuất bản cuốn sách đó (Satantango)?’ Nhưng chúng tôi đã không phá sản vì thua thiệt doanh thu. Và tới nay, một nhà văn tài năng, từ lâu đã được coi là ứng cử viên sáng giá cho giải Nobel Văn học, thực sự đã giành chiến thắng, Ahn Ji-mi, 55 tuổi, CEO của Alma, chia sẻ.

Văn chương của Krasznahorkai là một thử thách với độc giả trong kỷ nguyên nội dung ngắn được ưa chuộng. Ảnh: In-cyprus.philenews.

Trên thực tế, ngay khi trở thành CEO của Alma năm 2015, Ahn đã nghĩ đến việc mua bản quyền và xuất bản Satantango. "Lúc đó, nhiều người lo lắng cho tôi và nghĩ tôi đang thực hiện một dự án vô vọng về mặt tài chính. Nhưng tôi nghĩ, "Nếu ngành xuất bản thực sự khó khăn như vậy, thì ít nhất tôi cũng nên xuất bản những gì tôi yêu thích", Ahn chia sẻ.

Và để đưa sách của Krasznahorkai đến với độc giả Hàn Quốc, cả nhà xuất bản và các dịch giả đã nỗ lực đương đầu với nhiều khó khăn.

"Tất cả bản sách tiếng Hàn mà chúng tôi đã xuất bản đều là bản dịch gián tiếp, từ tiếng Anh hoặc tiếng Đức, chứ không phải tiếng Hungary gốc. Các câu văn quá dài khiến việc dịch thuật trở nên đặc biệt khó khăn", Ahn cho hay. Dịch giả Park Hyun-joo từng tiết lộ rằng một trong những truyện ngắn của Krasznahorkai thậm chí chỉ có một dấu chấm.

“Các dịch giả của chúng tôi đã làm việc không biết mệt mỏi, tham khảo cả các văn bản gốc tiếng Hungary, tiến hành nghiên cứu và thậm chí trao đổi trực tiếp với tác giả. Tôi nghe nói rằng dịch giả của Seiobo There Below thậm chí đã nỗ lực trao đổi email với Krasznahorkai để làm rõ một đoạn văn khó”, Ahn chia sẻ.

Nhà xuất bản Alma đang nỗ lực phối hợp với nhiều nhà in để đáp ứng các đơn đặt hàng dồn dập với hy vọng độc giả Hàn Quốc sẽ đón nhận nhiều hơn những áng văn xuôi đầy thử thách của Krasznahorkai.

“Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi người thường chọn những nội dung ngắn gọn. Tôi hy vọng độc giả sẽ đắm chìm trong những câu văn dài, quanh co và lạc lối trong những câu chuyện nhiều chiều sâu của ông ấy”, bà nói.

Alma cũng đang có kế hoạch xuất bản tiểu thuyết thứ bảy của Krasznahorkai là Hirschte 07769 vào năm tới.