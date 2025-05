Các tác giả Han Kang, Tetsuko Kuroyanagi và Margaret Atwood góp mặt trong danh sách “50 Over 50 toàn cầu” năm 2025 do tạp chí Forbes công bố.

Danh sách này tôn vinh 50 phụ nữ trên 50 tuổi từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ có đóng góp nổi bật và tạo ảnh hưởng tích cực trong nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới, từ an ninh mạng, khoa học cho đến an toàn giao thông, xây dựng tập đoàn vận tải, doanh nghiệp công nghệ sinh học sáng tạo và công ty đầu tư mạo hiểm đến viết văn, sáng tạo nghệ thuật,... Họ "không chỉ tạo ra tài sản và việc làm mà còn chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản trên hành trình tạo nên ảnh hưởng bền vững đến thế giới", theo Forbes.

Nhà văn Hàn Quốc Han Kang góp mặt trong danh sách "50 Over 50" của Forbes. Ảnh: Guardian.

Tháng 10/2024, ở tuổi 53, Han Kang trở thành người Hàn Quốc đầu tiên, đồng thời là phụ nữ châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel Văn chương nhờ "những áng văn xuôi mãnh liệt, đậm chất thơ, đã chất vấn những sang chấn gắn liền với lịch sử và phơi bày bản chất mong manh của kiếp người".

Tiểu thuyết đưa danh tiếng Han Kang ra trường quốc tế, Người ăn chay, từng đoạt giải International Booker năm 2016. Một số tác phẩm đáng chú ý khác của bà gồm Greek Lessons (2011), Bản chất của người (2014), Trắng (2016), We do not part (2021).

Sinh ra trong gia đình có truyền thống văn chương, Han Kang lớn lên giữa những trang sách, là con gái của tiểu thuyết gia Han Sung-won.

Chuyện người tùy nữ là cuốn sách nổi tiếng nhất của Margaret Atwood.

Nhà văn, nhà thơ Canada Margaret Atwood đã viết hơn 50 cuốn sách được xuất bản tại hơn 45 quốc gia. Xuyên suốt văn nghiệp của mình, Atwood nhận loạt hàng loạt giải thưởng văn học, bao gồm hai Giải thưởng Booker, Giải thưởng Franz Kafka và các giải thưởng thành tựu trọn đời từ cả Hiệp hội Phê bình Quốc gia và Hiệp hội Văn bút Mỹ.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của bà là Chuyện người tùy nữ, đã được chuyển thể thành phim truyền hình. Năm 2024, ở tuổi 85, Atwood vẫn khiến độc giả trầm trồ khi phát hành Paper Boat (Thuyền giấy), tập thơ viết trong suốt sự nghiệp kéo dài sáu thập kỷ của bà.

Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ là tác phẩm nổi tiếng của Tetsuko Kuroyanagi.

Tetsuko Kuroyanagi sinh năm 1933 là nữ diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình và tác giả nổi tiếng người Nhật Bản. Bà nổi tiếng thế giới với cuốn tự truyện Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ, kể về trải nghiệm thời thơ ấu ở một ngôi trường đặc biệt. Tác phẩm đã trở thành hiện tượng xuất bản và được yêu thích tại nhiều quốc gia, và đã được chuyển thể thành phim hoạt hình.

Ngoài sự nghiệp văn chương, Tetsuko còn là người dẫn chương trình lâu năm của talk show “Tetsuko no Heya” (Phòng của Tetsuko) - một trong những chương trình truyền hình lâu đời nhất Nhật Bản. Bà cũng là đại sứ thiện chí của UNICEF từ năm 1984, tham gia nhiều hoạt động vì quyền trẻ em trên toàn cầu.