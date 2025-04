Sách mới của Han Kang bán 10.000 bản trong ngày đầu phát hành

"Ánh sáng và sợi chỉ", gồm các bài phát biểu, bài luận và bài thơ của tác giả đoạt giải Nobel năm 2024, ghi nhận doanh số kỷ lục trong ngày đầu ra mắt.

Nhà văn Hàn Quốc Han Kang và bìa sách Ánh sáng và sợi chỉ bản tiếng Hàn.

Tên cuốn sách phỏng theo diễn từ nhận giải Nobel 2024 của Han Kang hồi tháng 12/2024. Đây là cuốn sách mới nhất của người phụ nữ châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel văn học vào tháng 10 năm ngoái.

Các nhà bán sách và một số nguồn tin nói với tờ Korea JoongAng Daily rằng khoảng 10.000 bản sách đã được bán trong vòng 24 giờ thông qua các nhà bán lẻ Kyobo Book Centre, Yes24 và Aladin (tổng cộng chiếm gần 90% thị trường sách trực tuyến của Hàn Quốc).

Cuốn sách dày 172 trang gồm 12 bài viết, bắt đầu bằng diễn từ Nobel, trong đó tác giả Người ăn chay, Bản chất của người thảo luận về quá trình sáng tác và những câu hỏi thôi thúc xuyên suốt văn nghiệp của bà.

Sách cũng có bài phát biểu tại bàn tiệc của Han Kang cùng thông điệp đi kèm tách trà mà bà đã tặng cho bảo tàng Nobel. Trong thời gian viết cuốn tiểu thuyết gần nhất We Do Not Part (tạm dịch: Lời từ biệt không nói), bà đã dùng chiếc tách này.

Ngoài ra, tập sách còn có năm bài thơ, từng xuất hiện trong năm 2013-2014 trên các tạp chí văn học Hàn Quốc Littor và Literature and Society (nơi Han Kang xuất bản những bài thơ đầu tiên vào năm 1993).

Cuốn sách cũng gồm những bài luận chưa được xuất bản. North-Facing Garden (tạm dịch: Khu vườn xoay mặt về hướng bắc) kể về trải nghiệm của Han Kang khi chăm sóc một khu vườn không có ánh sáng Mặt trời trực tiếp và sử dụng gương để phản chiếu ánh sáng vào không gian.

Sau tin Han Kang đoạt giải Nobel năm ngoái, hàng nghìn khách hàng đã xếp hàng dài bên ngoài các hiệu sách để mua các tác phẩm của bà, còn các cửa hàng trực tuyến thì sập trang. Chiến thắng lịch sử của bà cũng châm ngòi cho làn sóng đọc sách trên khắp Hàn Quốc.

Han Kang sinh năm 1970 tại thành phố Gwangju trước khi cùng gia đình chuyển đến thủ đô Seoul lúc 9 tuổi. Bà học chuyên ngành văn học tại Đại học Yonsei. Han Kang được quốc tế biết đến vào năm 2016 với tiêu thuyết Người ăn chay (2007) sau khi đã gặt hái nhiều giải thưởng tại quê nhà. Một số tác phẩm đáng chú ý khác của cô là Greek lessons (2011; tạm dịch: Những tiết học tiếng Hy Lạp), Bản chất của người (2014), Trắng (2016), We Do Not Part (2021).