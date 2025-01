Sách Hàn Quốc vượt biên giới năm 2025

Một làn sóng sách Hàn Quốc sẽ đến với độc giả nói tiếng Anh vào năm 2025, từ tiểu thuyết mới của Han Kang đến những cuốn sách khoa học viễn tưởng ăn khách và sách chữa lành.

Hình ảnh trong Romance is a bonus book, phim về đề tài xuất bản của Hàn Quốc.

Theo Korea Times, một trong những tác phẩm nổi bật của văn học Hàn Quốc năm 2025 là We Do Not Part, ấn bản tiếng Anh của tác phẩm ra mắt năm 2021 của Han Kang. Do E. Yaewon và Paige Aniyah Morris đồng dịch, bản tiếng Anh này dự kiến được Penguin Books phát hành vào ngày 20/1.

Tác phẩm của những tác giả nổi tiếng

We Do Not Part kể về cuộc thảm sát ngày 3/4 tại Jeju, một chương bi thảm trong lịch sử hiện đại của Hàn Quốc, nơi hàng chục nghìn người đã thiệt mạng. Từ câu chuyện của Kyungha, khi cô khám phá ra những ký ức ám ảnh trên đảo Jeju trong khi chăm sóc chú chim cưng của một người bạn, tác phẩm đan xen nhiều chủ đề về tình bạn và nỗi đau lịch sử trong phong cách văn xuôi đầy chất thơ đặc trưng của Han Kang.

Ngoài tác phẩm của tiểu thuyết gia mới đoạt giải Nobel Văn học năm 2024, Chung Bora, tác giả lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Booker Quốc tế và Giải thưởng Sách Quốc gia Mỹ, cũng phát hành hai tiểu thuyết mới bằng tiếng Anh, Red Sword vào tháng 5 và Midnight Timetable vào tháng 10, cả hai đều do Anton Hur dịch.

Red Sword đưa độc giả đến một hành tinh xa xôi bị chiến tranh tàn phá, trong khi Midnight Timetable kể chi tiết về những vật thể lạ tại một trung tâm nghiên cứu bí ẩn từ góc nhìn của một nhân viên ca đêm.

Một số tác phẩm đáng chú ý của văn học Hàn Quốc tại thị trường quốc tế năm 2025. Ảnh: Korea Times.

Tiếp nối các thể loại ăn khách

Tác phẩm khoa học viễn tưởng ăn khách của Cheon Seon-ran, A Thousand Blues, kể về hai chị em cố gắng cứu một chú ngựa đua nổi tiếng trong viễn cảnh tương lai robot thay thế người điều khiển ngựa đua, sẽ ra mắt vào tháng 3. Một tác phẩm khác của Cheon, tiểu thuyết trinh thám về thế giới ma cà rồng The Midnight Shift, dự kiến ​​ra mắt vào tháng 8.

Sohn Won-pyung, được biết đến với tác phẩm Almond, sẽ phát hành Counterattacks at Thirty vào tháng 3. Được Sean Lin Halbert, người chiến thắng Giải thưởng dịch thuật văn học Hàn Quốc hiện đại của Korea Times năm 2018, dịch sang tiếng Anh, đây là cuốn tiểu thuyết về những người lao động trẻ thách thức hiện trạng của giới doanh nghiệp.

Tiếng nói của những người trẻ Hàn Quốc đến với thế giới. Ảnh: Korea Times.

Ngoài ra, tác phẩm Blowfish của Jo Kyung-ran, dự kiến ​​ra mắt vào tháng 7, cũng đan xen những câu chuyện của một nhà điêu khắc và một kiến ​​trúc sư trong một cuộc khám phá về nghệ thuật và bản sắc hậu hiện đại.

Tập ​​truyện ngắn của Pyun Hye-young, To the Kennels: And Other Stories, cũng dự kiến ​​ra mắt vào ngày 16/1 tại Vương quốc Anh, mang đến một bộ sưu tập câu chuyện u ám theo phong cách Kafka. Trong khi The Black Orb của Kim E-whan, một tiểu thuyết kinh dị về ngày tận thế lấy bối cảnh tại Seoul thời hiện đại, cũng sẽ có mặt tại Mỹ vào tháng 2.

Những người yêu thích thể loại sử thi kỳ ảo có thể mong đợi The Bird That Drinks Tears của Lee Young-do, thường được so sánh với các tác phẩm Tolkien của thế giới phương Tây. Được Harper Voyager ấn hành, tác phẩm kỳ ảo kinh điển của Hàn Quốc này, do Hur dịch, sẽ có mặt tại Mỹ, Vương quốc Anh và Australia vào năm 2025.

Lấy cảm hứng từ khoa học viễn tưởng và kỳ ảo theo chủ nghĩa nữ quyền, tập truyện ngắn Roadkill của Amil sẽ ra mắt vào tháng 5, hấp dẫn thế hệ độc giả mới đang tìm kiếm một góc nhìn táo bạo và mới mẻ.

Vào tháng 5, cuốn tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên của Park So-young, Snowglobe 2, sẽ ra mắt. Đây là tác phẩm khép lại bộ truyện dài hai tập về thế giới phản địa đàng mà Entertainment Weekly mô tả là nơi The Hunger Games gặp Squid Game.

Không thể thiếu những tác phẩm chữa lành

Xu hướng tiểu thuyết chữa lành của Hàn Quốc tiếp tục nở rộ trong năm 2025 với sự ra mắt của The Healing Season of Pottery, tác phẩm của Yeon So-min, tại Mỹ vào ngày 30/1. Trong câu chuyện này, một nhân viên văn phòng kiệt sức sẽ tìm thấy niềm an ủi trong một xưởng gốm, nơi không gian thân mật và cảm giác ấm áp khi được chạm vào đất sét giúp xoa dịu tâm hồn.

Xu hướng tiểu thuyết chữa lành của Hàn Quốc vẫn được ưa chuộng. Ảnh: Korea Times.

Cuốn sách nổi tiếng trên thị trường quốc tế của Kim Ho-yeon, The Second Chance Convenience Store, kể về một giáo viên đã nghỉ hưu, người đã thay đổi khu phố của mình sau khi đưa một người đàn ông vô gia cư bí ẩn vào cửa hàng tiện lợi của mình, cũng ra mắt bản tiếng Anh vào tháng 6.

Không chỉ thể loại hư cấu mới có thể chữa lành, tác phẩm thuộc thể loại phi hư cấu của Ha Tae-wan, Every Moment Was You: Notes on Loving and Parting, được ra mắt vào tháng 5, cũng mang đến niềm an ủi và nhiều chia sẻ giúp độc giả vượt qua những thách thức của cuộc sống hiện đại.

Ngoài ra, cuốn The Kind Art of Korean Letter Writing ra mắt vào tháng 9 của Moon Ju-hee cũng chia sẻ với thế giới tiếng Anh truyền thống viết thư tay đang dần mai một của Hàn Quốc, từ góc nhìn của một chủ cửa hàng văn phòng phẩm được yêu thích tại Seoul.