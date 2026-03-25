Hakimi muốn trở lại Real Madrid

Achraf Hakimi trở thành tâm điểm của những đồn đoán chuyển nhượng khi công khai hướng về Real Madrid.

Hakimi từng có thời gian ngắn khoác áo Real.

Theo Fichajes, hậu vệ người Morocco luôn dành tình cảm đặc biệt cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Dù không có nhiều cơ hội thể hiện trong giai đoạn đầu khoác áo đội một, Hakimi vẫn để lại dấu ấn bằng tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng.

Giờ đây, khi vươn mình trở thành một trong những hậu vệ cánh hàng đầu thế giới trong màu áo Paris Saint-Germain, anh tin rằng đã đến lúc quay lại và khẳng định vị thế tại Madrid.

Real Madrid cũng không giấu sự quan tâm. Trong bối cảnh Dani Carvajal sắp rời đi do tuổi tác, Trent Alexander-Arnold có màn trình diễn chưa đạt yêu cầu, Hakimi nổi lên như phương án lý tưởng nhờ sự toàn diện, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và khả năng tạo đột biến. La Liga được xem là môi trường phù hợp để anh phát huy tối đa phẩm chất.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn nằm ở PSG. Hakimi còn hợp đồng đến năm 2029 và được xem là trụ cột quan trọng trong kế hoạch của đội bóng Pháp. PSG không có ý định để anh ra đi, trừ khi nhận được một lời đề nghị thực sự hấp dẫn.

Dù vậy, mối quan hệ dần được cải thiện giữa PSG và Real Madrid có thể mở ra cơ hội đàm phán. Về phía Hakimi, anh vẫn giữ sự chuyên nghiệp và tập trung thi đấu, đồng thời để ngỏ khả năng thúc đẩy thương vụ trong tương lai.

Galacticos của Real Madrid đã thay đổi như thế nào Khi nghe đến khái niệm Galacticos, người hâm mộ lập tức nghĩ ngay đến những siêu đội hình với toàn những bom tấn. Tuy nhiên, những năm gần đây. Real Madrid đã cách mạng khái niệm đó hoàn toàn.