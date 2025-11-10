Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai vợ chồng tử vong sau va chạm xe khách trên đường Hồ Chí Minh

  • Thứ hai, 10/11/2025 08:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người vợ chở chồng đi trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk) thì va chạm với ôtô khách khiến hai vợ chồng tử vong.

Sáng 10/11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy khiến hai vợ chồng tử vong trên đoạn qua TDP 19, phường Tân An.

Vo chong tu vong anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 22h01 ngày 9/11, tại Km1766+250 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua TDP 19, phường Tân An) xe ôtô khách BKS 81H-050.54 (chưa rõ người lái) đi hướng Gia Lai – Đắk Lắk xảy ra va chạm với xe máy BKS 47B2-097.90 do chị Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1979, trú tại số 49, đường 2B, TDP 18, phường Tân An) lái, chở chồng là Nguyễn Thanh S. (SN 1977) đang chuyển hướng từ trái sang phải đường.

Cú va chạm mạnh khiến hai vợ chồng ngã văng xuống đường, chị T. tử vong tại chỗ, anh S. tử vong trên đường đi cấp cứu. Cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, Tổ CSGT đã có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo chỉ huy và phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào ngày 23/10, tại Km1723+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, Đắk Lắk) cũng xảy ra vụ tai nạn khiến bé gái 12 tuổi tử vong.

Lúc 10h25, anh Nguyễn Anh Sang (trú tỉnh Gia Lai) lái ôtô tải lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Khi đến địa điểm trên, xe tải đã va chạm với xe đạp điện do em N.T.N.A (trú xã Krông Búk) đi cùng chiều. Vụ va chạm mạnh khiến em A tử vong, phương tiện hư hỏng nặng.

