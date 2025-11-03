Gia Lai lên kịch bản sơ tán hơn 128.000 dân vì bão Kalmaegi

Ngày 3/11, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đã lên kịch bản sơ tán dân ứng phó bão Kalmaegi.

Theo đó, Gia Lai sẽ kích hoạt sơ tán dân ứng phó bão và ngập lụt sau bão Kalmaegi vào 7h ngày 5/11 (thời điểm bão vào Biển Đông) cho 58 xã phường khu vực phía đông Gia Lai.

Trong trường hợp kích hoạt kịch bản này, việc sơ tán dân sẽ được các địa phương hoàn thành trước 17h ngày 6/11. Qua đó, sẽ có 32.806 hộ dân với 116.188 nhân khẩu sơ tán theo hình thức xen ghép và 3.562 hộ dân với 11.870 nhân khẩu sơ tán theo hình thức tập trung.

Hiện phía đông Gia Lai có 4 khu vực có nguy cơ cao sạt lở khi mưa lũ, gồm: núi Gành (xã Đề Gi với 66 hộ/300 khẩu); núi Cấm (xã Cát Tiến với 64 hộ/232 khẩu); thôn Trà Cong (xã An Hòa với 77 hộ/257 khẩu); thôn 3 (xã Vĩnh Sơn với 40 hộ/132 khẩu).

Ngày 3/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đã ra công điện gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó bão Kalmaegi. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu nâng cấp độ ứng phó mưa bão lên cao hơn 1 cấp so với dự báo, không để bị động bất ngờ.

Các địa phương thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ" và chủ động sơ tán sớm, sơ tán triệt để người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, không để dân quay lại nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn; chủ động dự trữ nước uống, lương thực, thực phẩm thiết yếu đủ dùng nhiều ngày và thuốc men, vật tư y tế phục vụ người dân trong thời gian sơ tán hoặc bị cô lập.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu sơ tán dân sớm trong ngày 4/11 đối với một số khu vực nguy cơ cao như núi Bà Hỏa (phường Quy Nhơn Nam), núi Hòn Chà (phường Quy Nhơn Bắc).

Trên biển, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và UBND các xã, phường ven biển được giao theo dõi sát diễn biến bão, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn di chuyển tránh xa vùng nguy hiểm, hoàn thành trước ngày 4/11.

Trên đất liền, UBND các xã, phường phải sơ tán triệt để người dân khỏi vùng trũng thấp, ven sông suối, khu vực sạt lở cao, tổ chức canh gác, đảm bảo giao thông an toàn, chặt tỉa cây xanh, khơi thông dòng chảy, gia cố nhà cửa và công trình dân sinh. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra thiệt hại do chủ quan, thiếu quyết liệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn; phối hợp Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, thông tin liên lạc trong tình huống khẩn cấp. Đơn vị được giao xây dựng phương án sử dụng máy bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, vận chuyển vật tư, lương thực đến vùng bị chia cắt, hoàn thành trong ngày 3/11.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h hôm nay (3/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 127,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới.