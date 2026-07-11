Hai 'vệ sĩ' điển trai của Messi

Rodrigo De Paul được xem là người bạn thân thiết nhất với Lionel Messi trong đội tuyển Argentina, bộ đôi hiện còn là đồng đội tại Inter Miami. De Paul từng nhiều lần chia sẻ rằng được thi đấu bên cạnh Messi là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp. Trên sân, De Paul nổi tiếng với lối chơi máu lửa, thường là người đầu tiên đứng ra bảo vệ Messi mỗi khi đội trưởng Argentina bị đối phương phạm lỗi. Chính sự gắn bó và sự nhiệt huyết giúp tiền vệ sinh năm 1994 được người hâm mộ ưu ái gọi là "vệ sĩ số 1" của Messi. Ảnh: @rodridepaul/Instagram.