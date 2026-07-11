Hai 'vệ sĩ' điển trai của Messi

World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến hình ảnh quen thuộc của tuyển Argentina: Lionel Messi luôn xuất hiện cùng Rodrigo De Paul và Leandro Paredes. Từ sân tập cho đến những trận đấu lớn của tuyển Argentina, bộ ba gần như không rời nhau. Chính sự gắn bó ấy khiến De Paul và Paredes được người hâm mộ gọi vui là "hai vệ sĩ" của đội trưởng Argentina. Ảnh: Reuters.
|
Không khí thoải mái trên sân tập cho thấy sự ăn ý của bộ ba. Messi, De Paul và Paredes liên tục trò chuyện, cười đùa trong các buổi tập, góp phần tạo nên bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ của nhà đương kim vô địch thế giới. Ảnh: @leoparedes20/Instagram.
Rodrigo De Paul được xem là người bạn thân thiết nhất với Lionel Messi trong đội tuyển Argentina, bộ đôi hiện còn là đồng đội tại Inter Miami. De Paul từng nhiều lần chia sẻ rằng được thi đấu bên cạnh Messi là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp. Trên sân, De Paul nổi tiếng với lối chơi máu lửa, thường là người đầu tiên đứng ra bảo vệ Messi mỗi khi đội trưởng Argentina bị đối phương phạm lỗi. Chính sự gắn bó và sự nhiệt huyết giúp tiền vệ sinh năm 1994 được người hâm mộ ưu ái gọi là "vệ sĩ số 1" của Messi. Ảnh: @rodridepaul/Instagram.
Ngoài sân cỏ, Rodrigo De Paul còn được xem là một trong những cầu thủ có phong cách thời trang nổi bật của tuyển Argentina. Anh theo đuổi hình ảnh phóng khoáng, đậm chất đường phố với những bộ trang phục thể thao tối giản, mũ len cá tính và thường khéo léo khoe bộ sưu tập hình xăm phủ kín cơ thể. Chính phong cách khác biệt ấy giúp De Paul luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước truyền thông. Theo danh sách cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026 sử dụng công thức “Tỷ lệ vàng” (Golden Ratio), công thức toán học được người Hy Lạp cổ đại phát triển, của công ty DreamAI SRL, De Paul là nhân vật sở hữu gương mặt cân đối nhất với số điểm 74,18%. Ảnh: @rodridepaul/Instagram.
Bên cạnh De Paul, Leandro Paredes cũng được người hâm mộ xem là một "vệ sĩ" khác của Messi. Gắn bó nhiều năm trong màu áo tuyển Argentina, tiền vệ sinh năm 1994 luôn là một trong những đồng đội xuất hiện nhiều nhất bên cạnh Messi. Ngoài sân cỏ, hai cầu thủ này cũng có mối quan hệ thân thiết và nhiều lần đi nghỉ dưỡng cùng nhau. Ảnh: @leoparedes20/Instagram.
Leandro Paredes ngoài đời thường là một quý ông lịch lãm và người đàn ông mẫu mực của gia đình. Tiền vệ người Argentina khiến mọi người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người vợ Camila Galante. Đây là mối tình thanh xuân sâu đậm kéo dài gần hai thập kỷ, bắt đầu từ năm 2007 khi Paredes mới chỉ là một cậu thiếu niên 14 tuổi. Sau chặng đường dài gắn bó, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới ngọt ngào vào cuối năm 2017 và đã có cho mình 3 người con. Ảnh: @leoparedes20/Instagram.
|
Leandro Paredes, Rodrigo De Paul và Lionel Messi thưởng thức trà Yerba Mate - thức uống truyền thống Nam Mỹ. Với người Argentina, việc cùng uống trà Yerba Mate không chỉ là thói quen sinh hoạt mà còn thể hiện sự gắn kết, tin tưởng và cảm giác như một gia đình. Ảnh: @leoparedes20/Instagram.
|
Ở tuổi 39, Messi vẫn là thủ lĩnh tinh thần của Argentina, còn De Paul và Paredes tiếp tục là hai người đồng đội luôn kề vai sát cánh. Biệt danh "vệ sĩ của Messi" chỉ là cách gọi vui của người hâm mộ. Điều thực sự khiến De Paul và Paredes trở nên đặc biệt là tình bạn bền chặt cùng sự đồng hành không thay đổi với "El Pulga" trên hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup 2026. Ảnh: @leoparedes20/Instagram.
Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs
Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.