Hai tỷ số khó tin nhất ở vòng loại World Cup 2026

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu chứng kiến hai chiến thắng ấn tượng với cách biệt 10 bàn, đánh dấu những màn trình diễn vượt trội của hai đội tuyển hàng đầu trước các đối thủ yếu hơn.

Erling Haaland giúp Na Uy hủy diệt Moldova trong một trận đấu áp đảo.

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đi được 2/3 chặng đường, và cho đến nay, hai chiến thắng ấn tượng của Na Uy và Áo vẫn khiến người hâm mộ phải nhắc đến.

Chiến thắng với tỷ số 11-1 của Na Uy trước Moldova hồi tháng 9 từng gây kinh ngạc. Với sự dẫn dắt của các ngôi sao như Erling Haaland, đội bóng Bắc Âu hủy diệt Moldova trong một trận đấu áp đảo.

Kết quả này không chỉ thể hiện sức mạnh tấn công của Na Uy mà còn góp phần củng cố vị thế của họ ở bảng đấu với hiệu số +26 cho đến lúc này. Nhờ hiệu số cao, Na Uy nắm lợi thế lớn trước Italy (+10).

Đến tháng 10, tuyển Áo cũng không kém cạnh khi vượt qua San Marino với tỷ số đậm 10-0. Đây là chiến thắng đậm nhất lịch sử tuyển Áo, khẳng định sự ổn định và khả năng tận dụng cơ hội của họ trước các đối thủ yếu hơn.

Mặc dù hai chiến thắng này thuộc hàng “kinh điển” trong vòng loại World Cup 2026, kỷ lục về cách biệt bàn thắng lớn nhất trong lịch sử vòng loại châu Âu vẫn thuộc về Đức với chiến thắng 12-0 trước Síp vào năm 1969. Kết quả này, sau hơn nửa thế kỷ, vẫn là cột mốc chưa từng bị phá vỡ.

Tuy nhiên, ngoại trừ hai chiến thắng đậm kể trên, vòng loại World Cup 2026 châu Âu đã chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ từ Quần đảo Faroe, Iceland hay Kosovo, minh chứng cho sự chênh lệch trình độ giữa các đội bóng hàng đầu và các đội nhỏ hơn đang có dấu hiệu thu hẹp lại.