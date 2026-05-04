Hai trận mưa sao băng rực rỡ trong tuần này

  • Thứ hai, 4/5/2026 14:07 (GMT+7)
Đêm 5/5, rạng sáng ngày 6/5, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Eta Aquarids, sau đó đêm 8/5, rạng sáng 9/5 là thời gian cực đại của mưa sao băng Eta Lyrids.

Tuần này người yêu thiên văn có thể chiêm ngưỡng hai trận mưa sao băng.

Mưa sao băng Eta Aquarids là một trong những trận sao băng đặc biệt nhất năm, có nguồn gốc từ sao chổi nổi tiếng Halley.

Mỗi năm, khi Trái Đất đi xuyên qua dòng bụi cổ xưa mà Halley để lại, những hạt vật chất nhỏ bé lao vào khí quyển với tốc độ cao, bùng sáng thành các vệt sao băng sắc nét trên bầu trời đêm.

Năm nay, thời điểm quan sát đẹp nhất rơi vào đêm 5/5, rạng sáng 6/5 với tần suất có thể đạt tới 50 vệt sao băng một giờ.

Tuy vậy, màn trình diễn năm nay trùng với kỳ Trăng khuyết cuối tháng khiến việc quan sát gặp nhiều khó khăn do ánh sáng mặt trăng làm lu mờ. Thời quan sát lý tưởng nhất là sau 2h ngày 6/5.

Ngay sau đó, vào đêm 8/5 và rạng sáng 9/5, người yêu thiên văn tiếp tục có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Eta Lyrids. So với mưa sao băng Eta Aquarids, Eta Lyrids có tần suất ít hơn nhiều, chỉ khoảng 5-10 vệt sao băng một giờ.

Thời gian quan sát lý tưởng nhất là sau 2h sáng 9/5. Mưa sao băng hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường. Người quan sát nên chọn nơi ít ánh sáng đèn và ô nhiễm bụi, lưu ý xem dự báo thời tiết trước khi quan sát.

Nguyễn Hoài / Tiền Phong

